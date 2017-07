FLORENCIA Y JOHANA INTEGRAN LA CUADRILLA DE MUJERES QUE BARRE CALLES DE LOS BARRIOS

Desde hace varios días, una cuadrilla de trabajadorxs municipales integrada básicamente por mujeres, se ocupa de barrer las calles de los barrios. Si bien no son las primeras en hacer esta tarea, sí son pioneras en conformar un grupo que trabaja específicamente fuera de la planta urbana.

Se trata de ocho mujeres que se desempeñan en la órbita de la Dirección de Servicios Urbanos de la municipalidad y que intentan no sólo dejar las calles de la mejor manera posible, según ellas mismas aseguraron, sino también, derribar mitos respecto de la división del trabajo por género. “Algunos vecinos no entienden que haya mujeres barrenderas, lo cuestionan, pero nosotras creemos que sí podemos hacer bien el trabajo y nos preguntamos por qué no podríamos, en todo caso”, comentaron en diálogo con este medio.

Florencia Galaz y Johana Marucci son dos de las integrantes de la cuadrilla que está compuesta por seis mujeres más y por Adrian, único hombre del grupo. El se ocupa entre otras cosas, de juntar las bolsitas que las chicas han llenado con residuos y las lleva a la Planta de reciclado. “Somos la primera cuadrilla de mujeres barrenderas que estamos trabajando en los barrios”, enfatiza Johana.

Es la primera vez, por otra parte, que hay un equipo específicamente destinado a barrer la zona periurbana; “los propios vecinos nos han mencionado que para ellos es una novedad”, aseguran.

El trabajo de la cuadrilla comienza las 6 de la mañana, cuando llegan al destino. Asumen que “no es una tarea sencilla, pero dentro de todo tampoco podemos decir que es tan difícil o bravo, como lo ve la gente. La mayoría nos dice porqué ponen mujeres a barrer los barrios, pero la verdad es que no es tan complicado. Por ahora requiere esfuerzo sacar barro y demás, pero no es para tanto”.

En este punto, subyace un prejuicio respecto de lo que, se supone, es la división del trabajo. Lo notan las mujeres en los comentarios de los vecinos. “La gente cree que es trabajo de hombres, pero no es así, está bueno hacerlo, a mí me gusta”, admite Florencia, quien al mismo tiempo asegura que esa es una cuestión cultural que hay que modificar.

Por fuera de ese aspecto, que está más relacionado como ellas mismas dicen, con una cuestión cultural que se irá revirtiendo o modificando cuando se naturalice que las mujeres pueden trabajar de barrenderas y hacerlo muy bien, las chicas están conformes y hasta contentas con el trato con los vecinos.

“Son en general muy amorosos, muy atentos, nos ofrecen mates, agua, o nos dicen que si necesitamos podemos pasar al baño, por ejemplo. También se ponen a conversar con nosotros, siempre tienen muy buena onda”, cuenta Florencia.

Y como dato curioso, al menos así lo ven las trabajadoras, los vecinos les cuentan sus dificultades, porque las ven como una especie de nexo entre la municipalidad y ellos. “Nos ven como un medio para comunicar sus demandas, eso es muy interesante y creo que también es novedoso”, coinciden.

El aspecto menos atractivo con el que se encontraron al comenzar el trabajo de limpieza, tiene que ver con el escaso cuidado que algunos vecinos hacen de su propio entorno. “Nos encontramos con que en cualquier terreno se tira basura o que si los perros rompen una bolsa, la basura queda ahí nomás en la vereda… sin que se tenga en cuenta que eso provoca contaminación y que está tan cerca de las propias viviendas”, señalan.

La apuesta de las trabajadoras es que esas conductas negativas se puedan revertir. “Estamos seguras de que eso se puede cambiar, que cuando la gente ve que las calles están limpias, se sienten incentivados a mantenerlas”.

A modo de anécdota y casi al pasar, una de las chicas mencionó que días atrás, un vecino que no es del barrio donde estaban barriendo, les dijo algo así como que no estaban haciendo del todo bien su trabajo… eso les dolió bastante, pero prefirieron dejarlo en el relato simple, de algo que esperan que no se vuelva a repetir. “Nos molestó porque al contrario, estábamos dejando muy linda la calle”, comentaron.

Recién llegadas del barrio, pasado el mediodía, Florencia y Johana aseguran que les gusta su trabajo; “llegamos cansadas al final de la jornada, pero es muy lindo ver cómo quedan las calles limpias. Nos pone muy contentas que el barrio quede bien limpio, vale la pena el esfuerzo. Por eso la idea es que la gente pueda mantener la limpieza, que nos ayuden a que el barrio se vea lindo”. Ese es el pedido que le hacen a los vecinos.

Un par de minutos más tarde, se reúnen con sus compañeras que estaban esperándolas para la foto, se suben a sus bicis y motos para volver a casa. Algunas hacen otros trabajos a la tarde, cada una tiene su propia historia, sus propias narrativas, pero comparten el entusiasmo por realizar una tarea que, por un lado no siempre cuenta con el reconocimiento que merecen quienes la hacen y por otro lado, la convicción de que ser mujeres no es impedimento para hacerla bien y con ganas.