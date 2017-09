SE PROYECTARÁ MAÑANA EN ITUZAINGÓ

Una bala para Rossi, cortometraje producido en Bolívar bajo la dirección de Sebastián Trecco, participará del festival de cine internacional de Ituzaingó que comenzó el viernes y finalizará mañana. “Poder estar ahí va a ser muy lindo”, aseguró el director antes de viajar con quienes lo acompañaron en el proyecto.

El corto se estrenó en el cine Avenida, en el marco del festival Leonardo Favio que tuvo lugar el mes pasado. “Fue genial ver el laburo terminado con todo el esfuerzo que generó, fue un sueño hecho realidad”, definió Trecco y destacó la reacción del público que “hizo muy buenos comentarios a la salida”.

Según sus palabras, Una bala para Rossi es “una muy buena peli, tiene un trasfondo interesante, basada en una historia simple pero con flashes muy fuertes que tienen que ver con la realidad de Argentina, con la filosofía, con una manera de proceder y una crítica”.

Al terminar de editar el corto, Sebastián y el equipo de trabajo que se formó para filmar el proyecto, decidieron que participe de distintos festivales de cine. En primera instancia lo inscribieron para ser parte de Leonardo Favio en el cine Avenida local y, aunque no quedó seleccionada para la competencia, la organización aceptó proyectarla.

A los pocos días Trecco recibió la noticia que Una bala para Rossi formará parte del festival internacional de cine independiente de Ituzaingó que es presidido por Raúl Perrone.

“Perrone es un referente indiscutible del cine independiente nacional y mundial, él hace cine independiente desde Ituzaingó para el mundo porque sus películas son premiadas alrededor de todo el planeta”, dijo el director y agregó “verme en una lista de participación donde aparecen películas de Inglaterra, España, Corea, Suecia y muchas partes de Latinoamérica, es muy groso”.

Mañana a las 14 horas, en el tercer y último día del festival que es auspiciado por el INCAA y por el municipio del lugar, la producción local que dirigió Trecco se verá en Ituzaingó con la esperanza de lograr una estatuilla que es el premio que otorga el certamen.

“Mi vida siempre fue el cine como fan, como cinéfilo, ahora poder estar ahí es como estar cayendo de algún planeta o algo así. Es muy lindo”, resumió Sebastián sobre su primera competencia en festivales con su cortometraje.

En tanto, en Bolívar se proyectará por segunda vez al regreso de la participación en Ituzaingó. Aún resta saber si será en el cine (la dirección de Cultura lo puso a disposición) o en D-Loft. Este último porque al director le interesa que se acerquen los jóvenes a verla ya que “de repente les cuesta bastante ir al cine, están en otra cosa y ésta es una temática interesante para que ellos la puedan disfrutar”.

Al ser un cortometraje el director pensó que, previo a proyectar Una bala para Rossi, se incluyan otros cortos de directores reconocidos elegidos por él, con el objetivo de que el público organice una salida que sea más extensa.

“Quiero convertir a Bolívar en una plataforma

donde se genere cine independiente para el mundo”

Consultado sobre cómo surgió el proyecto de filmar, Sebastián aseguró que se tuvo que creer el papel de director y asumir el rol de líder definitivo desde el inicio.

Marcelo Pérez escribió la obra, “una historia de mafiosos” precisó Trecco. Luego de pasar por las manos del director, de incluirle nuevos pasajes y extraer otros, comenzó el rodaje.

“Veinte minutos es poco tiempo para mandar un mensaje, hay que usar los recursos que se tengan para hacerlo y utilizamos fotografías, repisas con objetos, remeras con inscripciones, hay referencias a la cultura pop, mensajes fuertes y una crítica social comprometida que es una semblanza del momento que vive este país”, enumeró.

El director a su vez interpreta el personaje de Rossi en el film, “un tipo con pocas luces pero que a partir de una breve lectura de La genealogía de la moral de Nietzsche que casualmente llega a sus manos, se le prende alguna luz y decide emprender una venganza contra sus propios compañeros, miembros de la mafia, que son unas ratas infames y aprovechar la movida para quedarse con un bolso en el que teóricamente hay plata. En el camino se encuentra cara a cara con la muerte, con ese destino que es común a todos”, adelantó.

Al momento de buscar los otros actores, Trecco pensó primero en sus compañeros que participaron en películas anteriores dirigidas por Miguel Ángel Francisco. Luego se enfocó en quiénes podían adaptarse al rol de los personajes restantes.

“La que más nos costó conseguir fue la protagonista porque tiene un texto largo, probamos con una chica pero nos dijo que no era para ella, después apareció otra chica que lo pudo hacer. Creo que todos, en el rol que nos tocó a cada uno, nos desenvolvimos bastante bien, fue hecho a conciencia, de manera honesta y con toda la garra. Fue una epopeya, tardamos seis meses, pasamos una serie de avatares bastante complicados que a más de uno lo hubieran hecho desistir pero nosotros dijimos que a esto había que terminarlo como sea”, contó sobre la vivencia de filmar.

El director quedó conforme con el trabajo terminado y considera que haber hecho el cortometraje significó un logro personal y grupal.

Debido a las distintas exigencias de los festivales en que fue inscripto Una bala para Rossi, se realizaron diferentes versiones del corto. La que pudo verse en el cine de Bolívar tiene una introducción que las demás no tienen y se describen los personajes; hay otra que dura 22 minutos y medio, es la preferida del director, y comienza con la imagen de la bandera argentina.

Al tener que darle un género a su corto, Sebastián fue contundente: “los rótulos no me gustan”. “Sería una película de suspenso, una especie de thriller, de acción. Lo que menos me interesa es eso porque estoy obsesionado con mandar mensajes que están incluidos, el corto me dio la posibilidad de meter una semblanza, un flash, una crítica”, aseveró.

Más adelante Trecco aseguró que va a continuar incursionando en el mundo del cine de manera independiente. “Voy a hacer cine desde Bolívar en la medida de lo posible pero no para Bolívar exclusivamente sino para el mundo, es ambicioso el proyecto pero lo vamos a intentar con los medios que tengamos. Tenemos que mejorar la calidad de imagen y sonido, todo va a mejorar porque quiero convertir a Bolívar en una plataforma o un espacio donde se genere cine independiente para el mundo, ese es mi sueño”, dijo.

El nuevo proyecto en el que trabaja Trecco también fue escrito por Marcelo Pérez, reformado por el director y requerirá la participación de aproximadamente 20 actores.

Por último Sebastián agradeció a su equipo que lo acompañó para que Una bala para Rossi sea una realidad. Mencionó a Marcelo que “creyó que podía convertir la historia en imágenes”, a Alejandro Pagani que, además de ser actor y productor, permitió que se filme en su casa, a los vecinos de Bolívar que aportaron su apoyo en diferentes momentos, a Luciano Urigoytea que ofició de camarógrafo y editó un tráiler del corto, a la dirección de Cultura y Marcela Esnaola por las gestiones para proyectar el corto en el cine Avenida y a Graciela Bruno, Oscar Pícoli, Daniel Morales, Celeste Quiroga, Cintia Tehil y Adrián Vaquero por ser parte del corto.