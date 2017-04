LO QUE NO IMPORTA

¿Cuáles son las cosas que importan? ¿Cuánto importan? ¿Tienen valor o precio? Estas preguntas no deben ser exclusivas de algunos, sino por el contrario se me ocurren comunes, no por simples, sino por reiterarse en muchas cabezas.

La violencia en la sociedad no es noticia y si damos una mirada por la historia las distintas civilizaciones han tenido sus violencias, sus miserias, esa parte del hombre que la mayoría no podemos entender. Esa incomprensión no es incapacidad para contextualizar, falta entendimiento del momento histórico, de la carencia de conocimientos, de la sujeción irracional a mandatos sociales, religiosos, culturales que han sido superados en el transcurso del tiempo.

Ante algunas violencias la incomprensión es absoluta porque escapa no ya razonamiento, sino a la misma esencia del hombre, a esa que suponemos tenemos por ser humanos.

No se puede entender el desprecio por la vida humana –y por todas- que se vive en esta sociedad. En tan grande que trasciende el de la vida de otros para llegar hasta la propia porque ¿qué es sino desprecio por vida hacer un acrobacias en moto a toda velocidad y sin casco por calles en las que transitan otros vehículos, además? Cada quien podrá ser responsable de sus actos aunque no pueda evitar dañar a otros por el dolor que eventualmente estos causen. También la falta de consideración, de respeto por la vida ajena pareciera ir en ascenso.

Digo pareciera porque no conozco estadísticas ni estudios sociológicos serios, no es que no haya, no los conozco, y parto de un supuesto que elaboro por la construcción de la realidad que hacen los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Abundan noticias sobre asesinatos, muertes por imprudencia, violencia física, sexual, verbal, laboral, social.

Esas noticias no por ser reales, por contar un suceso acontecido ciertamente dentro de la sociedad, dejan de contribuir a la conformación de un espacio “no real” por la selección, edición, repetición.

No obstante cualquier análisis mejor o peor encarado, mejor o peor logrado, mejor o peor descripto o intentado, las preguntas siguen siendo válidas. ¿Cuáles son las cosas que importan? Qué lleva a asesinar sin miramientos ante nada, porque sí o porque algo pero no importa por qué. ¿Por qué motivos o motivos la vida es un valor en baja?

Los humanos crecimos, evolucionamos dicen, aprendimos muchas pero olvidamos muchas otras. El hombre de las cavernas quedó lejos, pobre tipo cazaba, pescaba, comía pastos, se subió al árbol y se bajó. El labrador de la tierra rindiendo culto a su fertilidad, también pasó de moda, otro pobre tipo. Ahora somos mejores, somos distintos, pero le perdimos el respeto a la vida. La vida no vale nada. La vida no nos importa.

¿Qué clase de sociedad somos que no nos importa lo elemental? Triste que tengamos que desandar años de camino para encontrarnos con el humano - humano, aquel que tenía a la vida entre las cosas fundamentales. En tanto no lo hagamos seguiremos alejándonos de cualquier especie porque los animales no matan por matar. Porque así como vamos no somos personas, sino simples seres vivos despojados de razón y sentir. Pena, porque merecemos ser más que eso.