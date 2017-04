MARCOS BEORLEGUI, PRESIDENTE DEL BLOQUE DEL FPV-PJ

Dijo Beorlegui: “Veo muy positivo la posibilidad certera que el intendente pueda progresar en su camino político, lo veo positivo hacia la comunidad, hacia la ciudadanía. Más allá de de ideología partidaria, es muy bueno tener al presidente de la Cámara de Diputados como un bolivarense, como gente en cargos importantes dentro del gobierno nacional caso Sebastián García De Luca que es vice ministro del Interior y es muy allegado a la ciudad. Lo veo como una posibilidad más para Bolívar que el intendente tome la decisión como lo viene haciendo de poder postularse por la provincia de Buenos Aires y ser diputado nacional, es una posibilidad para la ciudad, para traer más obras, para seguir gestionando, porque en definitiva de eso se trata esto, de gestionar, independientemente de quién esté manejando el gobierno provincial o nacional, podemos estar ideológicamente en contra pero eso no implica que, con dedicación y con tiempo golpear puertas, porque esto lleva mucho tiempo”.

Beorlegui agregó que “si el intendente tiene posibilidades de integrar una lista para diputado nacional, el resto de la comunidad lo tiene que ver con alegría en este contexto, si hemos conseguido lo que se ha conseguido en estos cinco años, teniendo al intendente que es un gestionador nato, en un cargo de diputado nacional, teniendo a Manuel Mosca como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, y habiendo otros funcionarios de la ciudad, es muy positivo para Bolívar”.

Marcos también se refirió a la sucesión de Bucca si Bali finalmente se va al Congreso Nacional: “Me enaltece que me nombren y que eventualmente el intendente me tenga en su consideración. Si el intendente es electo para irse, el municipio quedaría en muy buenas manos como las de Marcos Pisano, quien ha demostrado con sus interinatos que tiene la capacidad para poder llevarlo adelante; pero sobre todo hay un grupo de trabajo conformado, de hombres y mujeres, que se han preparado durante muchos años y el municipio camina y han demostrado y con creces que después de tantas cosas que se han dicho, se podía trabajar bien, ser ordenados, hacer obras, gestionar para la comunidad, administrar bien. Después, obviamente, como todo, habrá gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra”.

El presidente del bloque oficialista añadió que “estoy en política y en política quien te diga que no pretende progresar miente, estoy dentro de una estructura partidaria y dentro de la misma se va a elegir al que confluya en las mejores ideas para ser el sucesor natural. Marcos lo es, creo que está capacitado; pero para el 2019 falta mucho, ahora tenemos que ver hoy, tenemos una elección legislativa, hay que ganarla y seguir trabajando, para la gente y por la gente”.

Marcos no cree que haga falta un recambio en la Municipalidad, pese a las chances que tiene Bali de irse: “Han sido sólo 5 años de gestión, quien vaya a votar al intendente para que sea diputado nacional lo tiene que hacer convencido de que es para que Bolívar tenga más posibilidades, no para un recambio. Los recambios son todos positivos, me resultó satisfactorio la posibilidad de no reelección de los intendentes de manera indefinida porque es algo natural, el recambio tiene que estar, no creo que haya que estar hablando siempre de los mismos dirigentes, quiero gente joven que nos empuje y que nos vaya sacando de la política, yo ya me siento viejo, y está bueno porque así se evita lo que sucedió en Bolívar durante muchos años, que estuvo el mismo gobierno, y eso no le hace bien a Bolívar ni a ninguna ciudad. Si el intendente intenta progresar, lo hace con una mirada integrada en la comunidad, no personal. Si tiene posibilidades de estar en cargos más altos, y de dejar en su lugar a gente de su espacio político, va a poder conseguir muchas más cosas para Bolívar de las que ya ha conseguido. Obviamente que la persona que quede tiene que estar a la altura de las circunstancias también, y dentro de nuestro espacio hay mucha gente que puede estar a la altura. Lo bueno es tener un recambio y poder oxigenar el grupo en el contexto que se da”. A.P.