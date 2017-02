JUAN MANUEL FAGNANO ESTÁ DE REGRESO

Tras un efímero paso por Santa Fe y una ‘década ganada’ en Buenos Aires, donde se aventuró en las desafiantes aguas del tango, Juan Manuel Fagnano está de regreso a una Bolívar que ve bullente en lo artístico y puntualmente en lo musical (“hay más y cada vez mejor”), donde ansía armar un grupo que cultive la denominada música ciudadana (“es lo único que está faltando acá”, dice), mientras disfruta a mil su rol actual de sesionista y, sin abandonar su disfrutable faceta de ‘fonola ambulante’, se asume (por recorrido y experiencia) como un faro aglutínante de las nuevas generaciones de colegas.

“ES NECESARIO DISCUTIR EL VALOR DEL TRABAJO DE LOS ARTISTAS”

Te volviste a Bolívar.

- Sí. Volví por un tiempo. Se dieron cosas personales por las que debo quedarme acá, y no tengo ningún problema con eso, me parece que está bueno porque Bolívar es una usina. Hace mucho tiempo que para con nosotros, los músicos, se está creando un contexto mucho más amigable.

Es un buen momento para volver.

- Es el mejor momento. Incluso con las cosas que han pasado, que a primera vista se evalúan como negativas. Estoy hablando de los cierres, las clausuras (se refiere puntualmente al caso Menganas, café-bar que acaba de cerrar sus puertas luego de la retumbante clausura municipal de principios de enero). Más allá de lo que haya afectado personalmente a quienes tuvieron que vivir ese momento, que obviamente no estuvo bueno, es interesante que se ponga sobre la mesa el valor del laburo de los artistas y de la gente que promueve el arte y la cultura. Es necesario empezar a discutir eso, y lo que tenemos que hacer es comenzar a aunar esfuerzos. Esto para mí (su recital de anoche en el patio de Cultura, con Doorish y Exertier), aparte de un concierto, es una muestra de eso: aunar esfuerzos con la gente que tenés cerca.

“EL TEMA NO ES CUALQUIERA CON CUALQUIERA, SINO TODOS JUNTOS”

¿Se da con mayor naturalidad la juntada y la fusión de estilos? Siempre se pregonó, pero en la práctica quizá nunca ese postulado fue tan palpable como hoy.

- A mí me pasa que sí, yo apunto a eso. Y me parece que se empieza a practicar, y ese es un buen comienzo. En lo que a mí concierne, siempre quiero eso. Hoy, desde el lugar que tengo, trato de inculcarles a los músicos con los que me encuentro que debemos tirar para adelante entre todos, darnos cuenta de que somos un movimiento, asumirlo, y por qué no armar un sindicato también, ¡somos un montón!

¿Hay más y mejor?

- Más y cada vez mejor. El otro día fui a Venessia ver a La cornisa, pibes muy chicos que se tocaron todo. Si ya la nueva generación (“qué momento en la vida cuando decís eso”, se ríe) viene así, hay que estar atentos. El tema no es que cualquiera pueda tocar conmigo y yo con cualquiera, sino que todos podamos tocar juntos, y aportar desde lo que hace cada uno a la creación de una cosa colectiva más grande e interesante para todos. Aparte, porque es trabajo.

“HOY, COMO SESIONISTA LA PASO JOYA”

¿Qué proyectás?

- No tengo idea. Supongo que armar un grupo de tango, que es lo único que está faltando acá. Tengo proyectos al respecto, pero mientras, como sesionista la paso joya, me encanta.

Estás en ese papel ahora.

- Sí, de sesionista, y también me gustaría realizar laburos de producción, tengo ideas sobre eso. Es una tarea que no se hace mucho acá y yo creo que sería necesaria y que puedo aportar desde mi experiencia.

¿Estás componiendo?

- Siempre. Pero estoy más en una faceta de arreglador. De arreglador y de productor. La composición no es algo que me salga naturalmente, tengo que tener ganas, estar preparado. Pero sí siempre me gusta ser motor de otras cosas.

Tal vez más que nunca, porque ya tenés experiencia, un recorrido, y muchos de los músicos que hoy están construyendo su camino en Bolívar, son más chicos que vos.

- Sí, ahora estoy en ese lugar ya. De hecho, Rafa Doorish me dice que se acuerda de mí de haberme visto tocar con Lorena Palacio de Berdesegar en Urdampilleta, y que le resulta reloco que veinte años después toquemos juntos. Es ese el lugar en el que me encuentro ahora.

Para que se quede tranquilo un segmento de la población local: ¿’la fonola’ (su faceta de intérprete de canciones clásicas de pop y rock nacionales e internacionales de los sesenta a la actualidad, que toca a pedido del público) va a seguir funcionando?

- Sí, la fonola cada tanto va a aparecer, pero no ofreceré sólo eso porque me aburro.

No es plan fonola.

- No es plan fonola, en absoluto.

Pero tampoco linchemos a la fonola.

- No, en absoluto. La fonola me ha dado de comer y me seguirá dando de comer.





Chino Castro