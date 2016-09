SE PRESENTARÁ EL 23 EN LA VIZCAÍNA

A 120 pesos están a la venta las entradas para el show que Mancha de Rolando brindará en La Vizcaína el viernes 23 del corriente, desde las 23.50 horas.

Las anticipadas pueden conseguirse en el comercio Lagash y en La Vizcaína. En puerta la noche del show, el costo será de 150 pesos.

La banda liderada por el cantante Manu Quieto viajará desde capital exclusivamente para este show, ya que no se halla en gira por la zona. Con este recital, de algún modo cumplirá con su compromiso de hace unos años, cuando se había anunciado una presentación en Bolívar que finalmente fue cancelada.

Será un concierto en el que los de Avellaneda seguramente repasarán sus clásicos, entre otros Donde vamos, Arde la ciudad, Calavera, Chino, Carolina, La primavera y tantos más, amasados en veinticinco años de historia.

Organiza La Vizcaína, con la colaboración de Fredy Álvarez, de Sentimiento Incontrolable, y Martín Ferrari, de Olavarría. A dos semanas del día señalado las expectativas son muy buenas, ya que esperan la concurrencia de una multitud de bolivarenses pero también de mucho público de ciudades de la región, como la mencionada Olavarría.

Como soporte actuaría un trío local de hard rock, pero aún no está confirmado.

El conjunto y su staff arribarán a Bolívar el 23 después del mediodía, y emprenderían regreso a la CABA el sábado por la mañana, dado que el 24, a las nueve de la noche, Mancha presentará un ‘show íntimo’ en el ND Teatro (ex ND Ateneo).

Chino Castro