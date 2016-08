Ocurrió en una escuela de Formosa, la alumna de último año quería postularse para ser "reina de los estudiantes" pero las autoridades no quisieron. Además, le pidieron un test psicológico.

La madre de Serena Liechti, la joven que se quiso presentar al concurso, sentenció: "Cuando mi hija fue a anotarse para el concurso, una de las preceptoras le dijo que 'ya no había más lugar'. Entonces me llamaron y me pidieron un certificado psicológico para ver si ella estaba bien".

"Desde la institución dicen que ellos no autorizan. Pero no dan más explicaciones.Yo no pretendo que mi hija gane el concurso, sino que no haya discriminación, menos en las instituciones educativas", explicóClaudia Silvestri.

Además,indicó que su hija "se quiso meter en el concurso para romper los estereotipos de modelos de cuerpo. Ella pudo salir de la bulimia y para nosotros es un ejemplo. Ahora, no sé cómo lo tomará, no quiero que vuelva a recaer".

Por otro lado, Serena reveló que sufrió bullying desde muy chica: "Siempre fui gordita y alta, mido 1,85. Hace muy poco salí de la bulimia con ayuda profesional".



Mariana, una de sus compañeras, dijo: "Serena es muy buena, ella no se merece ese trato por parte del colegio. Con nuestros compañeros de curso hasta pensamos en hacer una sentada" en rechazo a lo ocurrido.