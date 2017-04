El vicepresidente de up stream (operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos) de la estatal YPF, Santiago Martínez Tanoira, destacó que “en un año logramos bajar los costos en un 50%” en Loma Campana, área que explota en conjunto con Chevron en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

“A fines de 2015 el break even (punto de equilibrio, a partir del cual la operación es rentable) en Loma Campana estaba arriba de los 60 dólares; hoy estamos por debajo de los 40”, precisó Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente de las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos.



El ejecutivo disertó en la Conferencia Regional de Petróleo y Gas 2017 que sesionará hasta este jueves en Punta del Este, en reemplazo del CEO de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, que acompañó al presidente Mauricio Macri en su gira por los Estados Unidos.



Martínez Tanoira añadió que “el costo de un pozo es de 8,2 millones de dólares, con un promedio de 16,8 fracturas”, en declaraciones que consigna el portal especializado EconoJournal.



El directivo de YPF también ponderó el aporte de los campos maduros en la estructura de ingresos de la compañía: “la generación de caja -dijo- viene de los yacimientos maduros, donde todavía quedan oportunidades de optimización”.



“El 94% de los ingresos registrados en el ámbito del up stream proviene de ese tipo de campos, el shale sólo aporta un 6%, pero está creciendo. Si sumamos lo facturado por el tight, los no convencionales aportan un 12% del total de la facturación”, afirmó Martínez Tanoira.



Durante el encuentro, organizado por Arpel ((Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe) se difundió una encuesta interactiva completada en tiempo real por los más de 600 asistentes, según la cual la Argentina lidera -por primera vez en un decenio- el nivel de expectativas de inversión frente a otros mercados de la región.



Martínez Tanoira explicó durante su disertación el “ajuste de la estrategia” que aplicó la compañía, el mayor productor de hidrocarburos del mercado argentino“.



Dijo al respecto que el desarrollo a partir de la aceleración de la producción no convencional se quebró en 2015, por la caída de los precios internacionales.



“En los últimos dos años migramos a una estrategia de ajuste, por lo que somos rigurosos en la aplicación de capital y estamos trabajando muy fuertemente en la competitividad”, enfatizó.