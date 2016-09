TODOS LOS CINES EL CINE

Como todos saben hoy, 11 de septiembre, se celebra como todos los años el día del maestro. Hoy es el día en que se homenajea a aquellas personas que nos enseñan y han enseñado tanto en la vida. Que construyen individuos, forjan ideas y militan la educación. Es el día en el que cada uno de nosotros se pone a pensar en esa o esas personas (en general con el paso del tiempo no van quedando más que una o dos figuras recordables) que desde el aula o donde sea que cada uno sienta que haya aprendido más, nos dijo alguna vez algo que nos cambió la vida. Porque (para bien y para mal) la palabra del maestro suele tener una repercusión enorme en el alumno. El maestro está ahí como una figura tan importante para todos nosotros desde pequeños que tanto por identificación como por oposición uno termina siempre tratanto de parecérsele un poco. Porque se erige como un guía, alguien que tiende la mano para mostrar un camino que alguna vez ya transitó, pero con la experiencia necesaria para sacar el mayor provecho a cada cosa. Un maestro es quien educa en la libertad de pensamiento, quien instruye sin imponer, quien da herramientas para que el alumno se desarrolle y quien es capaz de trascender en su alumno, al punto tal de saber que tal vez está educando a alguien para que algún día lo supere. Porque si hay algo que siempre admiré de mis maestros (los de verdad, los que llevo conmigo a todas partes) es ese ego tan bien puesto, esa generosidad sin límites para compartir su experiencia con uno y esa entrega permanente para que uno haga su propio camino. Por eso aquí, desde esta columna, va mi humilde homenaje a aquellos que pusieron algo de sí para que yo sea la persona que soy. Por eso señores lectores, hoy hablaremos de aquellas películas que, de una u otra forma, evocan la figura del maestro, la toman y la transforma en eje de la historia.

En el sentido amplio de la palabra, hay montones de películas que rondan en torno a la figura del maestro. No necesariamente la historia debe transcurrir en un aula para que en la película la dupla maestro-estudiante sea la más importante. De hecho, “Karate Kid”, película de iniciación y aprendizaje por excelencia, es uno de los mejores ejemplos para hablar de esta relación tan particular, y para ver aquello que antes mencionaba de la generosidad del maestro que se corre del eje para permitir que tal vez su alumno lo supere a él mismo. El señor Miyagi y Daniel protagonizan esta película de 1984 que dio inicio a muchísimas otras que (consciente o inconscientemente) citaron la dupla maestro-alumno y centraron la trama en ella.

Y si uno habla de maestros en el sentido más tradicional, y de películas que transcurren en aulas, no puede olvidarse (al menos si se ha nacido y criado en los 80/90 como es mi caso) del entrañable John Keating que compuso Robin Williams para la película “La Sociedad de los Poetas Muertos”, estrenada en 1989 y que al menos yo vi montones de veces en VHS, cable y hasta recientemente en el cine. Es más, siendo muy pequeña, recuerdo que fue la primera película con la que “lloré”. Siempre escuchaba a la gente decir que había llorado con tal o cual película (en ese momento estaban muy de moda los dramones con animales al mejor estilo “Chatrán” o “El Oso”, que conmovían hasta las rocas pero no a mí) pero desconocía en carne propia qué cosa era eso de emocionarse frente a la pantalla hasta que ví esa película y cada uno de los alumos de Keating se subía al pupitre (palabra antigua si las hay) al grito de “Oh captain my captain” para demostrarle a ese profesor cómo les había cambiado la vida. Cómo les había hecho ver sus expectativas, su ilusión de futuro, con un prisma diferente, cómo les había marcado el camino para seguir andando con ilusión, cómo había encendido la llama de la rebeldía y el amor por la poesía en esos estudiantes acartonados, cómo les había hecho ver que tenían todo un futuro por delante y que la vida de cada uno le pertenecía a cada ellos mismos y a nadie más. Y por eso Keating era también un poco el maestro de cada uno de nosotros, que a esa edad veíamos la película.

Y como no podía ser de otra manera, la comedia también ha homenajeado numerosas veces la figura del maestro, pero sin duda viene a mi cabeza una de las últimas veces que ví una comedia protagonizada por una maestra muy particular. No sé si será de las más emblemáticas, pero sí una de las mejores comedias que ví en los últimos años, y se trata de “Bad Teacher”, que aquí se llamó si mal no recuerdo “Malas Enseñanzas”, donde Cameron Diaz demuestra que es una gran comediante, y compone a una docente desastrosa y perezosa que desde el aula intenta ganarse la vida.

Otra película interesante para ver es la francesa “Entre los muros” que en tono casi documental muestra la educación en tiempos de multiculturalidad. Es un film donde el director Laurent Cantet hace uso nuevamente de su capacidad para generar tramas desde las cuales impulsar enriquecedores debates que trascienden la pantalla. Una película para ver y rever.

Y aquí en Argentina, si bien ha habido y hay montones de películas dedicadas a los maestros y alumnos, me gustaría destacar una que retrata el aula desde afuera, desde lo social, y la figura del maestro como una figura más del entramado social y hasta político si se quiere. En esta película de 2007 el gran Arturo Goetz (sin dudas uno de los mejores actores que ha dado nuestro cine) recorre escuelas de un modo bastante particular.

Desde ya este recuento deja afuera montones de películas valiosísimas (y otras no tanto) que abordan la figura del maestro, pero como siempre es un pantallazo caprichoso y antojadizo de algunas de esas películas que vienen a la memoria cuando uno se refiere a los educadores. Por eso invito a cada uno de ustedes a hacer memoria de esas películas que alguna vez vieron y les presentaron un “personaje-maestro”,de esos que uno querría cruzarse en la vida para que lo apuntale cada tanto, o para que le dé un empujoncito cuando no se anima. Por eso, por ser motivadores y figuras a las que uno recordará toda su vida, desde aquí les decimos: feliz día maestros!

