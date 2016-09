MÚSICA

Es lo que tienen las buenas canciones, esas obritas de arte, combinación de economía y sabiduría: pueden alterarte el ánimo, acentuar tus sentimientos o, en muchos casos, ayudarte a tomar decisiones. Andan por ahí, agazapadas, esperando que alguien se les rinda a sus pies. Puede pasar mucho tiempo, hasta años, pero tarde o temprano, te atrapan, y no te dejan ir.

Así son algunas canciones, las adoptamos, las llevamos de viaje, las regalamos, hasta las estudiamos. Te hacen reír, llorar, pensar, amar, rabiar, te ayudan a afrontar un nuevo día.

Sé que muchos de ustedes no pueden vivir sin ‘esas canciones’. Esto de amarlas tanto me llevó, entre otras cosas, a conducir ‘Sin Fronteras’, un programa de radio que ya es adulto, casi maduro. Actualmente surca los sábados de 19 a 21 por la FM Radio Federal, 101.5 del dial (www.radiofederalbolivar.com.ar). Por ese amor decidí consultar a oyentes y gente vinculada a las artes y los medios acerca de su ‘canción entrañable’, ésa que atesoran en su corazón, que los ha acompañado en sus vidas. A continuación publicamos algunos de los testimonios que ya han salido al aire en ‘Sin Fronteras’.

Maia Acosta (música)

“Elijo ‘Seminare’, de Charly. Recuerdo exactamente el momento en que la escuché por primera vez (yo tendría unos diez años o quizá menos), y me había quedado a dormir en lo de una amiga, estaba la radio prendida y empezó a sonar esta canción. Me sorprendió muchísimo, era algo bello, simple, con una letra que me gustaba como sonaba, entre directa y abstracta...me emocionó su melodía...no tenía idea de quienes eran los que la tocaban, y ningún tipo de subjetividad al respecto. Hoy en día es una canción super conocida, cantada, pasada en las radios, tocada en guitarreadas, pero como dice una de sus frases ‘si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón, diría que sí’. Lo mismo pienso de esta canción, si uno la escuchara por primera vez, sin prejuicios, sería casi imposible no conmoverse...”

Dalmiro Zantleifer (dibujante, diseñador)

“Elijo ‘Oh You Pretty Things’ de David Bowie porque es una canción sublime. Fue el primer tema que escuché de Bowie. Me partió la cabeza en mil, no entendía lo que decía la letra, es el día de hoy que no la entiendo, pero las canciones te pegan más allá del significado de su poesía, es el juego entre las palabras y la música. Yo imagino que habla de niños traviesos y rebeldes que mañana van a cambiar el mundo, y eso me conmueve, quizás habla de otra cosa, que tenga más que ver con Nietzche, o Crowley o algún delirio místico/religioso de Bowie, no importa, a mí me pega para ese lado. La canción tiene todo para ser un hitazo, que es casi nada. Casi todo el tema es Bowie solo al piano y, en el momento justo, entra el resto de la banda y los coros y te vuelan la peluca. Sin efectos raros, sin distorsión, cortito. El disco al que pertenece es tema, “Hunky Dori”, es todo el disco un poco como este tema. Es un Bowie juguetón diciendo ‘puedo ser moderno solo con un piano’, ‘te puedo hablar de extraterrestres con una guitarra acústica’. Es un disco lleno de canciones y poesía. Lo puedo escuchar toda una vida y nunca me va a cansar.”

Franco Exertier (músico, docente)

“Mitad de la secundaria. Ya había pasado por mis oídos mucha música. Desde Los Chalchaleros hasta Michael Jackson. Ya conocía bastante a fondo los discos de Charly solista. En ese entonces viajaba a Olavarría cada sábado a tomar clases de batería. Al volver de uno de ellos compro un casete de Serú Girán en la terminal. Esa misma noche lo pongo mientras conciliaba el sueño y ya entredormido, último tema del lado A, y aparece un universo, una dimensión desconocida hasta ese momento: ‘Cinemá Verité’. Nada volvió a ser lo mismo después de esa obra.”

José María Alabart (actor, director, docente)

“Elegí ‘Ederlezi’, de Goran Bregovic. Me gusta por la música de mucho contenido del folclore popular. La voz. Es como lamento, celebración, copla. Fiesta de hombres y mujeres sencillos, sensibles. Todo eso me resuena en el cuerpo. La veo ligada a la imagen, el color. Están íntimamente enlazadas. Y allí aparecen los sueños, la vida, la muerte, el amor. Toda la ternura y la tragedia devenida creación y belleza humana. La utilizo siempre en clases, ensayos y alguna vez para acompañar un poema de Juan Rulfo.”

Nadia Marchione (actriz, docente)

“La canción que elegí es ‘Bitter Sweet Simphony’ de The Verve porque es una de esas canciones túnel del tiempo. Estaba muy de moda en las radios en el año 98, cuando llegué a radicarme a Bs As para estudiar. Yo tenía 17 años y te juro que escuchando sus acordes viajo directamente a ese monstruo de ciudad que en ese momento me obnubiló. Veo la calle Corrientes de entonces, las recorridas que hacía mirando todo lo que los ojos me daban para mirar. Y es así: es música pero es sensaciones, las primeras clases de teatro con Pompeyo Audivert, las primeras personas que conocí allí, todo se me viene a la cabeza. Tengo la sensación de que si la escuchara muchísimas veces seguidas hasta podría acordarme de cosas completamente olvidadas de aquellas épocas. Cada tanto la vuelven a pasar en la radio o la escucho por ahí. No suelo buscarla porque es de esas canciones que ‘aparecen’, así, como los recuerdos involuntarios.”

Javier González Echaniz (fotógrafo)

“Elijo ‘Canción para Carito’. Me gustó desde la primera vez que la escuché. La melodía me llego enseguida, no recuerdo que versión fue, pero hoy la que más me gusta es alguna de Gieco (solo). Se la creo más a él. Se podría pensar que la letra me impactó en lo personal porque yo viví el desarraigo (me fui de Bolívar a estudiar). Pero no, la mía no fue una experiencia como la de Carito, solo que entiendo perfecto ese sentimiento. Es más, después de volver a Bolívar, decidí (desde hace un año), vivir en Buenos Aires. Mis zapatos ahora son un par más de tantos. Por suerte me di cuenta que los afectos no conocen de distancias, aunque reconozco que el cara a cara, (mate de por medio), se extraña.”

Graciela Sagardoy (docente, actriz)

“Es ‘Las hojas muertas’ de Jackes Prevert, una canción francesa inmortalizada por Ives Montand. Habla de un amor cuyo milagro recién se reconoce cuando se lo ha perdido Otro grande, Serge Gainsbourg, le hizo una canción a ‘la canción de Prevert’, con letra propia, rindiéndole un homenaje al autor, que es inolvidable también. Hay versiones de Eric Clapton, Frank Sinatra, Miles Davis, Andrea Boccelli y varios etcéteras más. ¿Por qué la elijo?

a) Porque me gusta mucho la canción francesa en especial y la cultura francesa en general (hay ancestros franceses en mi ADN).

b) Porque en el secundario, tenía a una famosa profesora de Francés, Madmoiselle Duprat, que, para que mejoráramos la fonética francesa, nos hacía escuchar canciones cantadas por Montand, Gainsbourg, Edith Piaf, Gilbert Becaud y tantos otros grandes y para mí eran descubrimientos maravillosos que me alejaban un poco de mis compañeros y de las radios que sólo pasaban los temas del Club del Clan y de tanta otra baratija exitosa de la época.

c) Porque tengo la oportunidad que me das, de homenajear a un amor juvenil, algo tormentoso. Él era un fan del jazz, pianista, Y después de nuestra ruptura, solía, en los lugares en que nos encontrábamos, tocar, al estilo Duke Ellington, esta canción, mientras me clavaba los ojos, dedicándome el tema. ¡Inolvidable!”