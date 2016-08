COLUMNISTA

Nota 1231 (3ª Época)

Por el Dr. Felipe Martínez Pérez

A mí lo que me llama poderosamente la atención es que a ocho meses de democracia y con grandes avances a pesar de alguna mala praxis adjunta sigamos todos los días aguantando a la caterva de personajillos que han robado miles de millones; pero por ahí andan. Y sin vergüenza alguna. Viendo como mantienen sin competencias extrañas sus enterramientos. Me llamaba la atención días atrás que Lanata por enésima vez avisaba que por allá abajo, en alguna de las provincias del sur, hay dinero enterrado; a lo que se puede agregar que de acuerdo a dichos y ojeos, buena parte de ese dinero ha pasado por entre nuestras palmeras.

Lo curioso que el dinero expoliado al Estado o a nosotros todos, está bajo tierra o en otros sitios, tierra de por medio o más lejos, a costa de inéditas singladuras por el proceloso mar, o vaya uno a saber, por aquí cerca donde menos se lo espera. Por su parte el gobierno necesita dinero y nadie lo devuelve debido a que la justicia anda cansina por no decir otra cosa, que bien podría ser, mareando la perdiz. O sea, este sí que es el reino al revés. El dinero que el gobierno necesita es el que está enterrado y como si tal cosa, que hay que dejar que la justicia se expida.

Ocho meses atrás ya lo querían tirar sin haber asumido y en eso andamos. El no a todo es pavoroso. Sucede que el no a todo es para minar la sociedad, porque van a la cárcel. Por eso es llamativo y por aquí mismo entre las palmeras que gente que nada robó y que además poco recibió los aplauda y salga en caravana a las capitales. Se ha llegado al extremo, que algunos y algunas, más aplauden y más participan en contra cuantas más pruebas de que han robado todo. Mucho más que eso que llaman pomposamente PBI; pues nada, trozos por el mundo o enterrados. Y por si fuera poco expoliada la dignidad de los consecuentes aplaudidores.

Porque, cómo puede ser, que cuanta más podredumbre se descubre los aplaudidores no cesan en su algaradas. Como puede ser que nadie diga en cartas de lector que las plazas siguen rotas y aquel dinero esquivó todas las palmeras en su viaje a otros puntos cardinales. Como puede ser que el bali que se ausenta en demasía, ande por ahí ufano y ufanándose de nueva obra, cuando nada se arregla de la vieja y nada se dice de los dineros que costó destrozar el patrimonio local. Y por si no bastare resulta que es amigo o nos mete el perro de que lo es, de la gobernadora, y tira el globo de que se va para arriba con ella.

Que para más inri, lo único que falta es que se trate de algo verdadero. Que por primera vez no mienta. Sería el acabose. De todas maneras lo que el bali no le dice suponiendo que esté al lado esperando la ración, que entre estos dimes y diretes la señora gobernadora se ha desdibujado para una enormísima cantidad de pobladores. Y debería decirle alguien con cierta seriedad, que no sea el amigo del alma, que a este paso desbarranco seguro. Ya, participar de la inauguración en azul no cayó del todo bien y mucho menos el partidito de pin pon. Pelota afuera. Y van muchas afuera. Y es cuestión de enderezar entuertos, de una buena vez.

Porque lo inaudito sería, que por las cuestiones de amistad o de insólitos negocios, el bali, el íntimo amigo de De Vido y de López y de Báez y de algún otro pez gordo que se me escapa, y basta para probarlo las grabaciones, que esto fuera el basamento y trampolín para saltar al espacio público lavadito y planchadito. O sea, demasiado premio para alguien sin claras dotes para algo. Porque no es premio lo que el bali se merece, sino apremio, a menos que demuestre lo contrario corrido por la justicia. Que aquí nos conocemos todos y el reguero de desastres está en la calle. Solo es cuestión de salir para ver, y en consonancia empezar a pensar con cierta propiedad.

Uno piensa a esta altura que hay que apuntar bien, pues no queda mucho tiempo para seguir ensayando, y en consecuencia la gobernadora debería andar de la mano con quienes la han ayudado que son muchos y buenos o al menos lo parecen que en esto de la política nunca se sabe, y están cerca suyo por la contigüidad de partidos afines. En una palabra no puede desairar a los propios para unirse con los ajenos. O sea, que buena parte de lo hecho produce desasosiego y no deja tiempo para solazarse con las cosas de importancia que se han hecho bien, que están ahí, y son el basamento para ir adelante, a pesar de las ausencias ideológicas. Y las pocas ideas.

Sin embargo, las ideas desestabilizadoras están a la orden del día y muy bien ordenadas y orquestadas y llevan ocho meses. Al punto que está todo tan confuso que el gobierno ni se dio cuenta, que al fin y al cabo, y a pesar de hacer las cosas mal, la Corte de alguna manera había fallado de forma no totalmente adversa y todos habían ganado, el gobierno, la oposición, la corte. La Corte le ha dicho indirectamente que una nación no es una empresa al uso. Necesita de la política. O sea, salvo la cámpora todos han ganado, aunque ésta se esmera en ser la protagonista y volver a los días del dinero a bolsos, con los medios que vayan apareciendo y con capucha, claro.

Y entre tanto alboroto, Macri, debería tirarles de las orejas a sus muchachos. Y recordarles que los yerros en una empresa terminan con una patada en el culo y a otra cosa. Y recordar, el gobierno y la gente toda, que las dictaduras solo dan palos, y las democracias si no son fuertes en la oportunidad requerida, terminan en dictaduras.

