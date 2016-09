Todos los días palos en la rueda sin que el gobierno, que es el Estado, mueva la rueda del palo. O haga uso, como es de suyo, del palo de gobierno, que en los molinos de viento se usa para mover las aspas, al menos en los de La Mancha. Darle al palo para buscar el buen viento, y andar. Un abogado kirchnerista, que al parecer abundan, suspende el pago a los jubilados que andan en juicio y se queda lo más pancho; o sea, provocar y enlentecer, y por si fuera poco había trabajado en el Anses y en consecuencia conoce el paño. Sin embargo, se sale con esa excrecencia y sucede que uno puede preguntarse, con ánimo juguetón, claro, si como diría el clásico mutatis mutandis que ya sabéis que traducido es algo así, como igual pero con los cambios acorde y en tal caso, el marquitos es kirchnerista neto y nato a pesar del señor Mosca, que según el maserita casi amigo, también lo sería, y andarían en lo mismo.

Es decir, que por carácter transitivo ninguno debe querer pagar a los jubilados con juicios. El asunto pasa por el meridiano de por qué el marquitos sigue en el Anses si no quiere pagar a los jubilados y esto lo digo de buena fuente pues a un médico que lleva por nombre el que firma esta columna le volvió todo para atrás por que decía era necesario por si los papeles eran truchos. O sea, que a uno de los truchos -no tiene antecedente alguno- de mayor peso del pueblo le importa tres pimientos poner en entredicho mi hombría. Cómo puede ser, ya que estamos, aunque me desvío, que tres jóvenes, creciditos ya, tengan desde hace tiempo en vilo al pueblo y pretendan blanqueo. Y como es de suyo y por la adhesión que les une, el bali que intenta zafar por el solo hecho de ser kirchnerista e ideólogo de dicha ideología, tampoco querría pagar a los jubilados.

Eso sí, donde te descuides los jubilados andan tomando mate con él. Si el trío supiera el gozo con el que podríamos transitar los bolivarenses si el hombre de los bolsos derramara identidades y entre otras, abundantes sean las de nuestros insolentes convecinos. Es un país estupefaciente, sin políticos o cargos pulidos, porque la reparación histórica con los jubilados la aprobó el congreso. Y el que esto escribe está metido en el meollo porque curiosamente al simpatiquísimo marquitos se le ocurrió como premio a mi perseverancia con el pensamiento tirar para atrás mis papeles. Y ahí lo tenéis, que nadie lo saca porque es casi hermano de leche de Mosca y mientras esté este, aquel estará, según lo dicho por este. Y ello a pesar de los dichos en la TV.

En una palabra, no saben y son ruidosos y en ello quieren continuar. Hay que examinarlos porque pueden ser truchos. Siempre endilgándole al otro lo peor de sí mismos. O sea, a los individuos con trayectoria, los sin trayectoria, ponen en el brete de mentirosos y después los dichos malandrines se quieren blanquear. Y hasta les ayudan quienes suponíamos no les ayudarían. Y él ufano y los otros ufanos, dedicados a los negocios balísticos. Duchos en sociedades anónimas y en expoliarlas. Por eso compran vacas en el Azul y no porque sean mejores que las del pago; sino, para que el pago no se entere, como me decía el maserita casi amigo. Gente sin ideales rompiéndole las bajeras a los que nunca dejaron a un lado los ideales. Y además ni saben que sin ideal no hay progreso. Pero son los que quieren desmarcarse de sus sitios habituales.

Sin embargo, aunque inventen otras caras o se las fabriquen los amigos, son los quinientos que el otro día resistían, supongo que al chubasco. Y aquellos y los analizados son los que apedrean al presidente. Son ellos, los que conocemos y los que sufrimos. Alguien ha pensado donde estaría el hombrecillo si la piedra hubiera ido hacia la cabeza de Obama o de Putin. Que el señor presidente después de que no lo mataron a pedradas, porque no acertaron, y que la dama del pañuelo lo putea y que la policía y la justicia no actúan o no pueden o no quieren, el presidente en un acto de necesidad o de humor negro, decide blindar el auto, cuando lo que hay que blindar es a la sociedad con las medidas necesarias que la policía y los jueces deberán asumir de una buena vez. Palo y cárcel de manera de blindarnos nosotros también. El otro día estaban todos juntos en la plaza produciendo actos subversivos. Quizás esperan el muertito necesario.

Estas gentes no solo perturban. Esta gente divide y en la división, están los propios y los ajenos, los que colaboran y aplauden y los que critican y no aplauden. Y en consecuencia, unos quedan dentro del “sistema”, de ellos claro, y los otros fuera. Y al cabo unos crecen sin trabajar ni exigirse porque nada saben hacer, más allá de delinquir o algo parecido desde el punto de vista ético; y los otros que se las arreglen como puedan y además hablando mal por lo bajo y moviéndoles el piso. Y ni que decir si ocurre la tragedia de un golpe o algo parecido ellos siempre estarán y los otros, los “buenos”, a un lado, por pensar. Nadie de un lado u otro perdona a los que piensan.

Ese sí, que es pecado. Peor que el original. Y sin embargo, sería de esperar que alguien despierte las fuerzas dormidas que siempre tienen los pueblos, o la gente, perdón. Y además, la vulgaridad pierde su tono y se puede empezar un proyecto moderno que, hoy por hoy, es nada más el que Macri tiene en su cabeza. Sucede que solo algunos lo acompañan de quienes dicen seguirlo. Se encuentran adosados, pero nada más. Aquí mismo, quienes dicen estar, sabemos donde estuvieron. La gente debe ser crítica, no solo criticones de café. Y salir. Antes que sea tarde.