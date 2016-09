Desconcierta ver al bali junto a la gobernadora. Pues ella, en teoría, es lo que viene bien en este momento a la provincia y al país; o por lo menos hace lo que puede, y entonces, surge un desasosiego frontal, al ver las juntas, algo así como un puñetazo en medio de donde más duele; y en consecuencia es difícil acudir en auxilio de la gobernadora que lo necesita y mucho. Por otra parte es de suponer que sabe que está donde está porque los otros no pudieron estar donde creían estar para siempre y amén. De manera que cunde el pánico al columbrar por dónde van o se pierden los tiros, aunque ante la duda saber si son reales de ella o reales de él, o que quien busca al otro u otra; porque sin duda, al estar dedicados a la política, sabrán que el pasado pesa. El del bali sigue oscuro.

De ahí que se lo aproveche a favor o en contra. O dicho de otra manera, más feliz y con mayor enjundia, que el pasado es importante para la felicidad o infelicidad de la gente, y otro tanto debería ocurrir con los políticos. Pero en política, al menos la correcta -que es la incorrecta- vale mucho una sonrisa y entonces a que estamos jugando, que cuernos hacen juntos inaugurando no sé qué en Henderson. Pasaba, vi luz y subí, o quienes hacen lo nuevo, solo enhebran frases y todo sigue igual; al punto que no saben ir adelante sin lo viejo. Y no será que tanta juventud no es viable en cuestiones de altura, en particular si como se aprecia, se trata de una provincia más grande que montones de países. Tampoco es necesario se la trocee como está instalado en mentes pequeñas, y con el sonsonete de estar cerca de la gente. Faltaba más.

El problema o la duda levanta cabeza impertérrita porque se podría suponer, y algunos lo ven así, que el oficialismo le haga campaña. Y lo blanquea con frases del cerebro que tenemos entre las palmeras y sin darnos cuenta. Una campaña a futuro para que permanezca en la contra o según soplen los vientos pueda dar el salto y en esto, claro, el bali es maestro. Las cosas como son. Y como en los torneos medievales, el muchacho o sea el caballero, espera que de las níveas manos emerja el pañuelo que lo acredite como ganador. En cualquier caso no me gusta ninguno, para que vamos a dar vueltas. Porque mal no estaría saber que juego se juega con un cámpora que ha destruido el pueblo, y se le han perdido los dineros, y en plaza nadie se los pide.

Salvo en visitas oficiales y atenidas a protocolo, por qué tienen que aparecer juntos, por qué tienen que sonreír a dúo. ¿De quién es la fiesta? Que pitos toca el nuestro en la ciudad vecina y en definitiva que hace ahí junto a la autoridad provincial. Por qué esta singladura debe henchir velas semejantes, que solo conduce a blanquear a quien no da respuesta a los pedidos de gestión que le hace la oposición entre la cual está Cambiemos o Pro o lo que sea. Una junta que a su vez conduce al oscurecimiento de ella. Y no faltará quien se pregunte y a ese que le importa, pues ese soy yo, y me importa porque soy un ciudadano que piensa; y porque voté a esta gente para sacarme de encima a la otra gente, y entre ellos, claro, está el bali. O sea.

Y ya que lo nombro que pocas veces me acuerdo de él, no está de más recordar aunque parezca mentira, que está repuesto gracias a kirchneristas cambiados a cambiemos, por boletas cortadas a guillotina limpia. Entonces a que estamos jugando, porque por aquí continuamos el mismo camino aquel de la destrucción y los bolsos. Y hablando de todo un poco, ¿cuántos bolsos han pasado por Bolívar? En la actualidad, y hasta que se decanten los números, nada puede aportar el bali a un programa de engrandecimiento de la provincia y entonces es llamativo, demasiado llamativo el vuelo de fotos y frases, como para que la gente no se erice. Falta que se pague dos veces las mismas obras, aún en obras.

El bali hoy no puede izar transparencia, y ella podría surgir en última instancia, de lo acontezca con sus famosos amigos a los que se halla atado, De Vido, Báez, López, etc, que es, sin duda, lo que la gente espera; la gente en este caso de Bolívar que es por donde hay que empezar. Por los pueblos. Pues si en cada pueblo donde nadie es extraño al otro, se tomaran esos conocimientos como base para barrer la escoria, hasta podríamos hacer gala de un Edén. Mientras tanto la gente se atraganta al constatar que no es esto lo que ha votado, y no deja de ser curioso que salvo Macri, los demás, hasta los que se han encontrado ganadores o perdedores sin tomar conciencia que todo ha sido por la puesta en escena de lo peor de las políticas, es decir la perversidad, de la cual todavía quedan adláteres, incluso entre las palmeras.

La gente votó para exiliar la perversidad. Y si bien gano la esperanza, también es cierto que lo ha sido a costa de mucho poso del pasado y mucha puesta en escena de lo peor que pueden engendrar hombres y mujeres cuando se trata de fabricar el odio. Entonces que hacen juntos los que eran perversos con los que se supone no lo son, que hacen juntos los que tratan de salvar el país y aquellos que lo llevaron a la devastación, y en cuyo saco cae nuestro convecino. Claro que lo políticamente correcto al uso de los incorrectos es no andar a las patadas, y no está mal, pero no significa que los políticamente incorrectos, los buenos, que son los más, vean malograr sus horizontes a costa de las malas juntas. La política debe sostenerse moralmente en la sociedad.