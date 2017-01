Me preguntaba el otro día una señora si tenía algún problema con el peronismo, porque me ha dado por criticar los insólitos ayuntamientos de Cambiemos con peronistas; y los que ya están adentro y los que van a estar le contestaba, y algunos, serán convecinos. Pues bien, nada tengo contra el peronismo, con la salvedad que en lontananza arrastraba tras si legión de desheredados y que hoy, arrastra legión de quienes nos han desheredado, que del Movimiento han sido y son. Es cierto que no es lo mismo un peronista de los de siempre, que ya cargan años, que un kirchnerista, pero en esos recovecos que tiene el tiempo o vaya a saber quien, se juntan con aquella primigenia pata de hierro y nacen cámporas. Y hasta un Papa.

Sin embargo, un mar ético los separa, a pesar de todo, y aunque parezca demasiado vocablo. Se entiende, no me gusta lo que hay de malo en el Movimiento, O sea, los camporas, los balis y los podemos, todos kirchneristas, y ahora en aluvión verdes esmeralda, y al parecer, vendrían a salvar el peronismo o lo que les pida el poder, pues nada tienen de autonomía más allá de hacer caritas de continuo y poseer el mismo pasado non sancto. Pues bien, parece que son estos, con quienes hay que recorrer camino tomaditos de la mano. Pero si han roto el pasado en comisión o por omisión no creo traigan futuro. Y le contestaba esto, y el por qué de su invención tiempo ha. O sea, el peronismo, solo me interesa para estudiarlo.

Con ello quiero decir, que no se puede estar hablando diariamente del saqueo, y caer en los saqueadores; que muchos ya está haciendo mohines con Cambiemos y muchos kas ya están adentro. Claro, que con la anuencia de los peronistas y de los cambiemos. Y ni hablar de la segunda y tercera línea de las instituciones políticas o de cualquier otro nivel, que del pasado son y por eso la cosa no anda, y amigos del bali ahora blanqueadito y bebiéndose los vientos marinos. O sea, el viejo cuento de la política. Traer a liza dos partidos grandes, los dos iguales pero con distintos colores, y eso sí, para el personal, uno de centro izquierda y el otro sin atreverse con el centro derecha. Que ya se lo intentó con Menen y Alfonsín. Éste, hizo trizas al radicalismo y aquel se aferró al logo y al caballo de pintas; y ahí está vivito y coleando. Pues ahora se trata de ir borrándolo del mapa. En eso anda el nuestro y los nuestros de los otros pueblos. Y el poder, claro.

Aunque también puede suceder, que un día salga el peronista capaz de arriar a la tropa, y al rato se verán todos unidos y reunidos. Y entonces te quiero ver. De lo que no cabe duda es que los políticos del Pro o Cambiemos o lo que sea, saben que volverán a votarlos porque no queda otro remedio. A las graderías no les queda otro remedio. Y al fin es la venta de las lentejas pero en plan aséptico. En plan mesa familiar sin altercados. A la manera del modelo político actual, con educación, o sea, lo que hoy es correcto, aunque mejor ni hablar. Porque al cabo, todos en la misma mesa, a la vez que se apartan a quienes rompen la mesa, que a decir verdad, cada vez son menos, porque a falta de galgos corren carreras para cambiarse y comprar futuro personal. Cuentan para ello con mucho dinero, me lo atestigua, mi maserita casi amigo. Se trata del dinero perdido más los intereses ganados en especies. Y lo peregrino pasa porque el gobierno sale a pedir dinero en el exterior cuando el necesario, está bien guardado y resguardado en el interior, e incluso, en la pampa profunda. Como se atisba periódicamente por entre las palmeras.

Y justo en este momento me acuerdo del bali, que lo tengo abandonado. Se ve en las fotos que juega a dos puntas y en ambas va a ganar, si, aunque usted no lo crea y va a ganar porque usted no quiere que pierda y eso que no encuentra los dineros perdidos, aunque tiembla pues todos los amigos y sostenedores están a caer. Y a esta altura, uno se pregunta, si el nuestro es un político correcto. Eso sí va a llegar lejos y no por neuronas sino por bolsillo que en eso anda hoy la corrección. Porque no cabe duda, que la política en la actualidad sirve es para sacarse la corbata o ponerse un escote, y salir en las fotos, claro. Y con más brío si se han perdido los dineros. Hay cosas que nunca cambian y con dinero, tanto se compran mil hectáreas o fueros al uso. Después de todo tanto se pueden acceder a puñaditos de cheques o a la venta de puñaditos de fueros. Por supuesto ignorando al dueño de los fueros, de la misma manera que robas una clínica e ignoras a los socios. Que por ahí anda el símil.

Y mientras tanto, jarana y mucho jaleo. Que hasta el que no quiera ver, vea, que ahí están. Y nadie los manda callar, ni los propios de ayer ni los ajenos de hoy. Una paradoja que en un año es paradigma. Y el no a todo lo que se proyecte, sin importar qué. Bien sea lo habitual, cortar las calles por cualquier cosa, con cierto asidero o sin él; de lo contrario se lo inventa. De manera que hasta ayer los kirchneristas vivían bien y ahora viven mejor. Antes se les pagaba para salir a la calle a aplaudir y ahora salen con la bandera de la negación o a matar al presidente. Porque total nada pasa. Por otra parte, salen a ver si cuaja el muertito y nadie les dice nada, como si no existieran, pero existen al rato. Que dicho sea de paso forma parte de mantener cabreado permanentemente al personal. O sea, menos ping pon, y más proyectos con la gente idónea.