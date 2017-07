Para sentirse cabalmente presidente necesita derrotar a Cristina. Parece mentira, pero parece verdad, a juzgar por quienes lo escriben. Sin embargo, para mí, forma parte del grotesco que se ha puesto en escena. Me produce hilaridad, o sea, risa. Tampoco me voy a poner a llorar. Porque es imposible pensar a lo que se llega. ¿Y si no la derrota? ¿Me derrota ella a mí o a él? ¿A cuál de los dos? Y para tal faena montamos un espectáculo grotesco, ya lo he dicho, en donde los actores y actrices, faltaba más, traídos y llevados, se dejan pisotear, elegidos a la marchanta en consonancia con los gritos, o succionados de un sitio para expelerlos en otro. O en ninguno, y a último momento. Con razón el bali se alzó sobre los otros -tampoco son tantos- hasta sacar la tajada mayor, que no en vano era el amigo del alma.

Nunca le bajó los trenes. Ni siquiera cuando no corrían o se desbocaban o esculpían durmientes pinchados. Y no se iba quedar sin el pan y sin las tortas después de andar merodeando por cuanta fachada kirchnerista se topaba, y hasta con el oficialismo y la oficialista; faltaba que lo mandaran al paro a los 37 añitos. Tampoco hay que olvidar que por el interés baila el mono. De manera, que el bali va a desafiar al oficialismo, que por otra parte son sus amigos y quienes lo han mantenido y sostenido en los últimos tiempos; y el personal votará a unos u a otros, que ellos por arriba siempre están juntos, que una mano lava la otra. O sea, que va con el que va, porque no ha tenido la cabida deseada en la grilla vidalista. Es decir ir arriba. O con su amo, quizás, trabajan para el oficialismo. La realidad es insondable.

Y es tanto el amor a la patria que han acudido gentes de lo más dispar, desde mediáticas que poco han hecho por la nación y ahora todo azul y blanco. En la pasarela se les ve el orillo. No les importa la patria sino las apariencias, como me decía una señorita del riñón bálico, que se merece un puesto nacional por los ojos azules. Bravo señorita. Pero cuando los analizas uno por uno todos han estado encumbrados en distintos ministerios y todos ellos son los que han hundido al país; eran los tiempos de los dragones. Pero al día de hoy está todo tan enrevesado, gracias a ellos, que a río revuelto ganancia de trepadores. Un cardumen lleno de balis y podemos tratando de dar el salto y evitar el palo de la justicia.

Una señora al ver la foto de los encumbrados decía que eran todos delincuentes. Lo ha dicho ella, y alguno será menos. Y lo que irá saliendo hasta octubre. El bali salió airoso por decirlo de alguna manera luego de las reyertas y aprietes a su propio hacedor. No la podía dejar pasar por si las cuentas dan. De lejos pareciera que no. Que no son galgos que son podencos. Mala hora para la fiesta electora a falta de canódromos. Pero nuestro muchachito inicia su carrera hacia la cima, que es de esperar quede trunca, gracias a Usted. Porque si recuerda frases electorales del tono de “usted lo conoce”, no puede votarlo bajo ningún punto de vista. PORQUE USTED LO CONOCE.

No deja de llamar la atención que todos los que se presentan como partido, resultan partiditos sin ningún pasado de valía; y por el contrario saltan a la vista y al oído, todos y cada uno de los partidistas con pasados dignos de recordar para no caer en la tentación de votarlos. Y con este grotesco pretendemos a los inversionistas. Ni san Miguel da cuenta del monstruo. El presidente o su asesor o quien sea, ha llenado el horizonte de balis y podemos, que nunca serán hacedores de nada, y le tira a usted lector la pelota para que no les vote, y polarice que es lo que está escrito. Es tiempo de polarizar, a la fuerza. Nos lo está encomendando el señor presidente. Su voto derrotará o no, y siempre, todo, depende de usted al que llaman cada equis tiempo .para lavar los platos sucios. Por eso me da asco todo lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que ha de suceder en los próximos quinquenios.

Porque salvo que la derrota sea tan tremenda que no puedan meter ni los primeros puestos y no me lo creo, es hora de tomar conciencia que se ha abierto la temible caja de Pandora y como viene el asunto no creo que ni siquiera la esperanza atine a restañar el entuerto. O sea, el envenenamiento llegará a las cámaras. Espero que no se equivoque el señor presidente porque es asombroso adonde se puede llegar sin que nadie se lo haya pedido; que lo pedido hace año y medio es que buena parte de los que van, deberían estar en otros sitios. Se han elegido ellos para que nosotros echemos el gancho y convalidemos. O sea, puesto que la patria, que es usted, está de por medio, no le queda otro remedio que BOTARLOS.

Y al cabo se ve, que todos son enemigos a ratos y amigos o contertulios por siempre. O sea, que traicionan al otro y se traiciona a sí mismos como si fueran otros. Por tanto todo es estiércol, y cada tanto nos incitan a la democracia, como el gran laurel que supimos conseguir y dale que va. Que la vida es corta y las bancas finitas. Pero con esta tropa que aparece en las tapas de la actualidad no se puede hacer una patria ni una nación ni un país, ni siquiera un municipio. Ya han estado y todo lo han roto. Y ahora al negarlos seremos nosotros los que ahondemos la herida. Así lo gritarán todos juntos y rejuntados. Y da asco que de golpe estén todos frente a nosotros y no a la sombra. Y el grotesco del rating: Randazzo 1, el mono 6.