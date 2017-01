Por Ernestina

Recuerdos vividos entre risas y llantos, atesoran paredes de una solitaria mansión. A la longeva pareja que la habita, una canción les da identidad.

Por enésima vez, la cantante vibra en el recinto con voz apasionada. “La riva bianca, la riva nera”, Iva Zanicchi canta, confundiendo su recogimiento con el de quienes la escuchan, transportados a lugares cruelmente devastados.

Finalizada la Primera Guerra Mundial, de las ruinas brotaron del espanto las palabras que la originaron.

España adoptó la canción como himno antifranquista. Su argumentación sacude emocionalmente a los que en dolorosa conexión sobreviven a la ausencia de un ser querido.

“Signor capitano”. Así comienza en su versión italiana. Un joven soldado desfalleciente se acerca a él, pidiéndole un alto…

Pregunta el capitán: “de dónde eres tú”?

“De un país vecino de más del sur, donde por el río pasa la frontera y sobre el puente se ve una bandera … que no está en mi corazón”.

El capitán advierte la desigualdad de sus uniformes. “De los míos no has de ser” y “mientras en la colina silba la metralla y por el río sigue la batalla”, juntos van hacia la eternidad.

Entonces alguna “donna” gritará sus nombres y no responderán.

La humanidad, sometida a degradantes calamidades, por mercaderes de la guerra, no alumbra con signos de paz.

La riva bianca, la riva nera, es una canción pacifista. Por desgracia tiene actualidad.