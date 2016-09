EN DIA DE SU CUMPLEAÑOS

Sentado en el sillón más chico, descansando la espalda. Una pierna cruzada sobre la otra y el tobillo apoyado sobre la rodilla. El gesto que antes fue severo, se habría suavizado aún más. Las manos se moverían acompañando las palabras, como siempre.

Me permito tutearte porque pasaron los años.

Me permito pensarte hoy acá, mientras escribo, sentado a mis espaldas, viendo cómo mis dedos ocurren palabras, ese espacio tan tuyo.

Pocos conocieron a ese hombre que habitaba en vos y que todo el pueblo conoció. El gesto adusto, la figura imponente, siempre presto a usar la palabra, en la celebración y en las despedidas. Orador, narrador, poeta, periodista, abogado, papá, esposo.

Hoy es tu cumpleaños. Siempre lo será aunque no te veamos desde un febrero caluroso, porque sos raíz de muchos árboles.

Estas fueron tus páginas, no tanto por el ejercicio de la propiedad, sino porque en ellas desnudabas al hombre inquieto, solidario, apasionado, testarudo, preocupado y ocupado que fuiste.

Tal vez escasas veces, si es que hubo alguna, se haya escrito en La Mañana alguna línea en homenaje a Oscar Casimiro Cabreros. Porque lo continúa su sangre y no se permite reconocer su grandeza simplemente por humildad, o vaya a saber por qué.

Hoy que cumplís 88 años, resulta que se adueñó de un pedazo de tu papel una mujer, la que siendo una adolescente dijo que quería escribir en tu Redacción porque sabía. ¡Qué falta de respeto! Si aún estoy aprendiendo. Y vos, con esa distancia glacial, me dijiste que lo hablaríamos con tu hijo. Ya pasaron por muchos los veinte años y en mí, tu imagen sigue intacta. No sólo la física, la otra, la que escondida en un personaje a veces soberbio, ponía y dejaba el alma por su “terruño”.

Cuántas noches con Horacio Coviella, Rosita Salduondo y tantos otros anduviste pensando y haciendo en la Interbarrial. Cuánto trabajaste para que se creara BISA, la Grana Modelo; cuánto luchaste por preservar el patrimonio arquitectónico de este pueblo, del que orgullosamente eras hijo, como vos decías.

Si te habrán encontrado amaneceres escribiendo tus poesías o tus libros de historia. Esos mismos amaneceres que te vieron partir hacia donde fuera necesario ir para conseguir aquello que se precisaba para Bolívar.

Estas hojas fueron muchas veces tu espada para luchar por un lugar mejor, con más infraestructura, con mejores colegios, con un hospital digno para el que hasta propusiste nombre; para que se hiciera una nueva Terminal de micros cuando ya no alcanzaba la vieja de la avenida General Paz. Me confesaste alguna vez que algún intendente terminó haciendo alguna obra, casas, asfalto, porque al descuido en una nota aseguraste que lo haría, obligándolo así por el peso de sus propias palabras, que no había dicho, pero que eran “por el querer ser de Bolívar”.

Seguramente los hombres como vos Oscar Casimiro Cabreros no hayan recibido en vida todos los homenajes que te hubieran correspondido; tal vez ni siquiera lleguen ahora, que tus nietos son hombres, esa alegría que te desvelaba: los hijos de tus hijos, su salud, su tranquilidad, su felicidad.

No son tantos los hombres que en Bolívar se movilizaron por llevar la energía eléctrica al campo, por traer emprendimientos industriales que generaran trabajo para nuestra gente, que trabajó para conseguir cosas materiales pero también defendió a capa y espada otras intangibles y tal vez más preciadas, como la educación pública, la cultura local en todas sus expresiones, incursionando incluso por el teatro; promoviendo siempre la difusión de la obra de tus coterráneos, porque los poetas tuvieran su paseo, porque su propia gente los conociera y reconociera.

Cuando llegué a la Redacción, una de las primeras recomendaciones fue hacerle lugar a todos, consultar, pero hacer lugar; tener especial tratamiento con las notas que llegaban de los ex residentes y de los gremios, sobre todo los docentes reclamando por educación. Así tenían siempre un espacio SUTEBA, y FEB, claro, pero sobre todo las primeras, aguerridas defensoras de este derecho tan humano.

Para todos eras “el doctor”, en alusión a tu título de abogado, profesión que ejerciste siempre en complejo paralelismo con tu pasión por hacer y por las letras.

A tu oficina entraba todo aquel que lo solicitaba, respeto mediante, el más culto, el más pobre, el más refinado y el menos, con todos supiste entenderte y hablar.

Para nosotros, los periodistas que trabajamos con vos, eras OCC, como firmabas tus notas de opinión, esas que a veces tipeabamos con errores “y me hacen decir cualquier cosa estos chicos, Tucho, que tengan cuidado”, te quejabas, generando nuestras infundadas excusas.

Para algunos que por azar, o la causalidad borgeana, estuvimos más cerca, te permitiste ser afectuoso, generoso e incluso decir la palabra justa cuando hacía falta.

Te gustaba hablar en público y que elogiaran tu oratoria, quién no es un poco vanidoso en esta vida, si en definitiva era tu don, ese mismo que contribuía a hacerte ver lejano, cuando eras absolutamente nuestro, completamente bolivarense, como las palmeras, como el viento sur, como el surco de la tierra arada donde se tiran las semillas para seguir la vida.

No puedo, y no recuerdo sin recurrir a Olga, tu esposa, pilar silencioso y fundamental para que vos pudieras ser y hacer todo lo que eras y hacías; enumerar todas las instituciones culturales, deportivas, sociales, por las que pasaste. Alguna vez Olga me dijo: “era imposible, en un momento integraba 14 comisiones a la vez”, y siempre ocupando roles de importancia que demandaban trabajo cierto.

Elijo recordarte en La Rural, a donde te gustaba ir porque era “hija de la Cultural”, y porque por ahí, o acá, también pasaban tus amigos Rubén Barrio, el cura de todo el pueblo Cayetano Palazzolo, Aurelio Gallo Corriente, por nombrar un par, tan sólo.

Elijo recordarte con tu poncho marrón colgado del hombro, y me guardo para siempre nuestra última conversación.

Creo que al final de cuentas no precisabas otro homenaje, por sencillo, sincero y por sentido, que el que te hizo tu amigo Aurelio Gallo llorando sin consuelo al despedirte, dejándote un ramo de las mejores flores del mundo, esas de colores que nacen en los campos de San Carlos.

Aunque no te veamos, estás por ahí, yo sé. Y recordarías que es el día del nacimiento de la Virgen, y como sé que ésto te llega: te cuento que celebro que un día como hoy en este pueblo haya nacido un bolivarense, de profundas raíces en su tierra y un inagotable amor por lo nuestro como fuiste vos Oscar Casimiro. Eterno abrazo el que te guarda, para siempre.

Alejandra Córdoba