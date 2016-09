MÚSICA

El pasado 5 de agosto “Revolver” cumplió cincuenta años, todo un número, todo un símbolo en la discografía de Los Beatles.

Hacía poco tiempo que habían dejado de tocar en vivo, hartos de los gritos histéricos del público que les impedía escucharse debido a las precariedades técnicas. Por ello es que decidieron canalizar su creatividad en el estudio de grabación. Ya lo habían insinuado en “Rubber Soul” (1965), con canciones como ‘In My Life’, ‘Michelle’, ‘Norwegian Wood’ y ‘Nowhere Man’, que sonaban maduras, bellas, profundas; pero es en “Revolver” (1966) que se transformaron en miembros activos en el estudio trabajando a la par de George Martin y del ingeniero de sonido Geoff Emerick. Descubrieron que ciertos instrumentos o las voces adquirían una profundidad y textura diferentes cuando se grababan a gran velocidad y se ralentizaban en el momento de mezclarlas, también comenzaron a grabar las voces invertidas, mezclándolas luego con las originales, logrando un efecto original.

El título del disco no refiere a un arma, sino al mecanismo de una bandeja giradiscos profesional. Otras opciones para el nombre del álbum que no fueron eran ‘Abracadabra’, ‘Magis Circles’, ‘Freeheelin' Beatles’ (parafraseando un disco de Dylan), ‘Bubble and Squeak’, ‘Four Sides to the Circle’ o ‘Beatles on Safari’. Ringo Starr sugirió ‘After Geography’ realizando un juego de palabras con el álbum “Aftermath” de los Rolling Stones.

Estaban creciendo y lo demostraban no sólo en su desarrollo musical sino también en las letras, a la usual temática del amor le agregaron una temática variada que daba cuenta de su evolución.

“Revolver” abre con ‘Taxman’, un tema de George Harrison que merece un contexto histórico. En 1964 asumió como Primer Ministro en Gran Bretaña el laborista Harold Wilson. El país sufría una crisis acentuada por su alineación a la política exterior de Estados Unidos, país que tenían problemas económicos a causa de su intervención en la guerra de Vietnam. Gran Bretaña debía ahorrar dinero, hubo una fuerte devaluación, recortes de gastos y se ejecutó una fuerte presión tributaria a la gente con grandes ingresos.

Los Beatles (y muchos rockeros) se estaban convirtiendo en millonarios y no estaban de acuerdo con las medidas del gobierno. “Deja que te diga cómo es: uno para ti, diecinueve para mí, porque soy el recaudador de impuestos / Si el cinco por ciento te parece poco agradéceme que no me lo lleve todo porque soy el recaudador de impuestos / Si conduces un coche, cobraré un impuesto por la calle, si quieres sentarte, cobraré un impuesto por la silla, si tienes mucho frío, cobraré un impuesto por la calefacción, si te vas de paseo, cobraré un impuesto por los pies…”, cantaba Harrison en ‘Taxman’.

Le sigue la increíble ‘Eleanor Rigby’ de McCartney, que es sostenida musicalmente por un cuarteto de cuerdas (Paul se inspiró en la banda de sonido del film ‘Fahrenheit 451’ de François Truffau). En cuanto a los personajes que nombra en la letra, hace dos años explicó: “Esta canción proviene de la combinación de la historia de varias mujeres ancianas que yo conocí cuando era niño. Salió de cruzar las buenas intenciones y la admiración que yo tenía por estos personajes que habían pasado por cosas que yo no había vivido”. Paul también se anota también con ‘Got to get You Into my Life’, de voluptuoso sonido funk; y dos grandes baladas: ‘Here, There and Everywhere’ y ‘For no One’, una perlita inspirada en una discusión con su pareja, la actriz Jane Asher. Paul decidió incluir dos instrumentos clásicos, un corno francés y un clavicordio (éste último lo tocó el mismo).

Ringo Starr canta ‘Yellow Submarine’, de Lennon y McCartney, tema que inspiraría un film de dibujos animados que tuvo gran éxito.

Por su parte, John Lennon aporta las lisérgicas ‘Doctor Robert’, ‘She Said, She Said’ y el simple del álbum, ‘Rain’, con sus meditaciones cósmicas sobre la realidad, este tema es un claro ejemplo de la manipulación en estudio a los instrumentos y voces que le dan esa atmósfera borrosa e irreal acorde a la letra de la canción. Pero la canción que cierra el disco, compuesta por John Lennon, con sus 2’55” de duración es la que compendia todo el disco y la etapa psicodélica y lisérgica de Los Beatles.

‘Tomorrow Never Knows’

“Recuerda: Esta es la hora de la muerte y renacimiento.Aprovecha de esta muerte temporal para obtener el perfecto estado.Ilumínate.Concentrado en la unidad de todos los seres vivientes.Mantenido sobre la Luz Clara. Úsalo para alcanzar el entendimiento y el amor…”

Esta frase está escrita en el Libro Tibetano de los Muertos, escrito por Padmasambhava, el fundador del lamaísmo tibetano, en el siglo VIII. Este libro es una guía de instrucciones para los fallecidos y los moribundos en su tránsito por la muerte que dura 49 días para luego desembocar en el ciclo del renacimiento. El escritor y psicólogo Timothy Leary, investigador del uso de las drogas psicodélicas (LSD, mescalina, psilocibina), escribió en 1964 ‘La Experiencia Psicodélica: un manual basado en el Libro Tibetano de los Muertos’.

Inspirado en ese libro John Lennon compuso en enero de 1966 ‘Tomorrow Never Knows’, de hecho las primeras líneas de la canción son casi una cita literal del libro: “Desconecta tu mente, relájate y flota corriente abajo… No es morir, no es morir / Abandona todo pensamiento, entrégate al vacío… Es brillar, es brillar…”

La música tiene un solo acorde, en Do, y su estructura está basada en la música tradicional hindú. Los extraños sonidos que suenan en la canción se lograron por medios de bucles de cinta: trozos de cinta de grabación sobregrabadas muchas veces hasta que la cinta quedaba saturada. Por ejemplo, esos sonidos que al oyente le suenan a gaviotas o pájaros enloquecidos es un bucle de una guitarra distorsionada; otras resonancias en loop se lograron desde ruidos de una copa de vino, un trozo de una sinfonía de Sibelius o de risas de Paul McCartney. Paul también aportó muchas cintas experimentales que realizó en su casa luego de escuchar al vanguardista alemán Karlheinz Stockhausen. La inclusión de instrumentos orientales como el sitar y el tambur acentuaron aún más la atmósfera psicodélica de la canción.

John Lennon, casi en un delirio místico, le pidió a George Martin que su voz sonara “como si fuera el Dalai Lama, cantando desde la cima de la montaña más alta”, además imaginó a miles de monjes cantando de fondo. Lo de los monjes fue impracticable, pero Martin ideó un truco para la voz de Lennon: hizo que John cantara en el micrófono de costumbre, pero antes de que la voz fuera grabada la ingresó en un órgano, en el cual había dentro un altavoz giratorio. Este altavoz le dio un efecto de remolino al órgano, causando un efecto similar en la voz de Lennon. “Efectivamente, surgía como un grito ahogado desde una montaña…”, declararía George Martin.

John cerraba la canción con una línea poéticamente sobrecogedora, dando cuenta de la explosión psicodélica de la época: “Pero escucha el color de tus sueños, no es viviendo, no es viviendo… / O juega el juego de la existencia hasta el final… del principio...”.

“Uno no comprende el significado hasta tiempo después…”, declararía Lennon sobre esta canción que permite varias interpretaciones, aunque el espíritu principal de la letra habla del ciclo infinito de la vida y la muerte y la reencarnación, enmarcado en el consumo de LSD (ácido lisérgico).

En cuanto al título de la canción no tiene nada que ver con la lírica de la misma. Originalmente era ‘The Void’ (El vacío), pero John creía que ostentaba demasiada espiritualidad, así que para quitarle la rigurosidad tomó una frase de un chiste de Ringo Starr como título.