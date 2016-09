OPINION ANTE LOS FEMICIDIOS

En menos de dos meses, se cometieron dos femicidios en el Partido de Bolívar. Tanto a Graciela Di Pompo como a Isabel Peralta, estos hechos les generan frustración, pero al mismo tiempo no bajan los brazos. “Tenemos que llegar a todos los ámbitos, porque en los casos de estas dos mujeres de Bolívar, no había denuncias, no habían denunciado violencia. Por eso nosotros pedimos, gritamos, que denuncien, porque hay herramientas para poder ayudarlas. La comunidad también se tiene que comprometer en esto. Si uno sabe que hay una vecina que está sufriendo violencia, hay que denunciar. Después, se encargan los organismos que están para eso, pero tenemos que enterarnos, la comisaría de la mujer tiene que enterarse, también. Tiene que ser un problema de todos y de todas”, pidió la directora de DDHH.

Por eso la Mesa Local está integrada por diversas organizaciones, para que se replique y se multiplique la concientización respecto de la violencia hacia las mujeres. “La violencia atraviesa todas las clases sociales, a veces se traduce en maltrato o en destrato, en que la mujer posterga sus realizaciones personales por abocarse sólo a lo doméstico, no se capacita, no estudia. La lucha hoy es por la igualdad de oportunidades y el desafío es que podamos contar con equipos capacitaciones en cuestiones de género, desde abogados, psicólogos y todos los que trabajen en este tema, deben estar capacitados. No es un tema fácil, tenemos muchas frustraciones, como estos dos casos que ocurrieron en Bolívar”, enfatizó Di Pompo.

Para la concejal es importante “recuperar y sostener la palabra empoderamiento. Empoderamiento significa las herramientas para el desafío, para decir acá estoy, yo quiero, yo puedo y hasta ahí llego. La decisión es de cada una de nosotras”.