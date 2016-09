EL VALOR DE LA VIDA

Esta discusión es vieja, tanto que indica que si todo este tiempo hablamos de lo mismo es porque en principio su existencia se mantiene y si esto sucede, es porque desde donde corresponde, en este caso el Estado, no llegan soluciones.

En los últimos días han acontecido robos seguidos de homicidios. Un médico que mató de varios disparos a un supuesto ladrón y un joven de 22 años que fue asesinado tras ser robado y sin resistirse al atraco, este muchacho era padre de un bebe de veinte días.

La seguridad, o mejor dicho, la carencia de seguridad vuelve a ser tema de discusión y es uno bien complicado.

Las familias y allegados a la víctimas, como quienes se solidarizan con ellos, vuelven a decir esas mismas cosas que se oyen desde hace al menos 25 años, tal vez 30 años y más también; ahí vamos a discutir la primera cuestión. Antes de eso (décadas del 70 y 80) quien generaba inseguridad era el Estado, con el monopolio del uso de la fuerza para la aplicación sistemática del terrorismo, que no es guerra. No voy a entrar en este tema que es el mismo, pero es otro, cualquier día lo charlamos, pero acá no hubo guerra sino un Estado genocida. Lo último que escribo: también tendrían que estar presos los asesinos los Rucci, de Aramburu, de soldados, usted ya sabe, todos.

Pongamos las cosas en claro, desde que tengo memoria, no hemos vivido en seguridad plena. Siempre le temíamos a algo, cierto es que la proximidad y la reiteración de atentados contra la propiedad y la integridad de las personas ha ido en aumento, en principio porque somos más, seguido de que ahora nos enteramos por los múltiples medios de comunicación y además porque hay una cuestión vinculada directamente a la delincuencia que es el abuso de sustancias ilegales, o legales, lo que llamamos drogas y aumenta no sólo el número de delitos sino la violencia con que éstos se cometen.

Siempre que escucho decir que “somos una sociedad violenta”, me suena a que la violencia es una característica de las sociedades. Voy al punto, piense para atrás, en la historia, qué tranquilo se vivía en época de los Persas, mucho más cuando Roma era imperio y anexaba tierras, tomaba por esclavos a sus habitantes, usaba múltiples métodos de tortura, como la crucifixión para que las gentes tuvieran miedo y no se sublevaran ante la invasión y el despojo a que se los sometía. Muy tranquila era la edad media, cuando los cruzados, con la excusa de “recuperar el santo sepulcro” han matado a diestra y a siniestra; y ¿en los feudos? Qué unía al feudal con la gente de la tierra –y le servía de excusa para cometer cualquier atropello contra las personas- la supuesta protección que brindaba el castillo ante invasiones de vecinos, amigos devenidos en enemigos, etc, etc, etc. Usted pensará que luego llegó la paz. La revolución francesa –justa o no, es otro tema- pasó por la guillotina a quien quiso, y eso¿estuvo bien? Los “padres” de la libertad, la igualdad y la fraternidad mataron a un montón y resulta que son unos genios. Me arriesgo a pensar que vemos lo que queremos o lo que nos conviene.

La hago corta, en el siglo XX, hubo dos guerras mundiales, no nos hagamos los distraídos, violencia de todo tipo sobre las poblaciones civiles y más de uno de nosotros tenemos un abuelo que fue a la guerra a los 14 años. Pero eran tiempos tranquilos. Y después, otras guerras, revoluciones varias, regímenes y genocidios múltiples: el comunista en la URSS, y ayer no más en Ruanda y la ex Yugoslavia, Medio Oriente, y volvemos en el tiempo, los americanos originarios a manos de los conquistadores. Una preciosura la “evolución cultural”.

La espada, la flecha, la bala en sus múltiples variedades, el garrote, la tortura. El hombre en sociedad es violento y este análisis excede cualquier espacio que podamos tener en este diario.

La educación nos violenta para “ajustarnos al sistema” y a quien no entra, se lo violenta en la cárcel, en las fuerzas de seguridad o en un loquero, resumiendo terriblemente a Foucault.

Siglo XXI, Argentina, nos preocupa que nos roben, que nos maten para llevarnos un par de zapatillas o los ahorros de toda la vida.

No hay códigos, me pregunto si los hubo alguna vez, pero se ataca a ancianos, embarazadas, al que no se resiste, al que se resiste, se mata por nada. Y ese es el punto al que quería llegar: el valor de la vida. Y acá empezamos a discutir si tener o no armas, si la legitima defensa, y todas esas cosas, no se compre una escopeta. No se arregla, se complica.

Cuántas patas tiene este tema. La primera, un Estado que no cumple con su rol y no hablo de represión del delito, no. Hablo de un Estado ausente en la prestación debido de los derechos que la Constitución dice que tenemos, que son inherentes a nuestra condición humana, que no nos los pueden quitar. Mirá qué bonito se lee. Pero en la práctica no hay derechos ni igualdad de acceso a ellos.

El crecimiento monstruoso de asentamientos urbanos rodeando las grandes capitales, y otras ciudades, se han convertido en tierra de nadie, en realidad todo es tierra de nadie, lo que pasa es que a usted y a mí no nos importa si matan a un pibe de 12 años en la villa, o violan a una nena, o por unos pocos pesos le cortan la vida a un laburante. Ellos son descastados, negros de mierda, basuras, lacras. Teléfono para el Estado y todos los presidentes que hemos tenido, todos. Si queremos que la vida tenga valor, empecemos por respetarla.

El tema no somos usted y yo, que en definitiva somos igual de vulnerables que una familia de trabajadores en la 31, el tema es que en esto de las responsabilidad algunos son más responsables que otros, y hablo de la dirigencia política que en vez de ser tan ingeniosa en llevarse nuestra plata bien podría serlo para resolver cuestiones serias de fondo.

Y acá vuelvo, diciendo que no hacen falta cárceles, sino escuelas, que no puede ser que los educadores y las fuerzas de seguridad se constituyan mayoritariamente con personas sin vocación de nada, que llegaron ahí para tener un sueldo, sin tener ni la más remota idea del bien o el mal que puede causar su accionar.

Insisto, no hay que “matarlos a todos”, hay que ir en contra de la justicia corrupta, la policía corrupta, la política corrupta, los funcionarios corruptos. Si esas patas se acomodan, la mesa no estará tan renga.

Pero no, la culpa de es los negros pobres, que los ricos roban de la obra pública y no me importa porque no es plata mía, no se llevaron mi tele y mi compu, ¡no, mucho peor! Se llevaron la comida, la salud, la vivienda digna, la educación de cientos y de usted también. Se llevaron la igualdad de oportunidades. Y ¿sabe una cosa? Nunca van a ir presos, y si pasa, estarán en celdas VIP, no se van pelear por un pan, ni los van violar, la plata paga la impunidad y también esa especie de “seguridad” que se compra coimeando a los penitenciarios y hasta a algunos jueces.

Estoy hasta la coronilla de escuchar y leer que las leyes no sirven. Señores, las leyes sirven, los que andan errados, o son cómplices, que es peor, muchísimo peor, son los encargados de impartir justicia.

La policía tiene niveles alarmantes de ineficiencia, por falta de capacidad y de recursos (Estado incumpliendo sus fines), también por corrupción.Esa misma corrupción que llega a la Justicia, a la que no se puede tocar porque ¡Ay, Señor! Pero son más viles que el más cruel asesino ya que pudiendo haber sido otra cosa son vulgares ladrones, con guantes, blancos.

La otra pata la constituyen los gobernantes, vengan de donde vengan. Esto es claro, si un intendente no quiere un pueblo con drogas o con cualquier ilegalidad que se le ocurra, va a actuar en consecuencia, entonces la policía se va cuidar –al menos- y abogados y jueces deberán ser un poco más serios y discretos. Pero no nos sirve que “se cuiden”, sean “discretos”, eso es hipocresía. Sirve que hagan lo que tienen que hacer, como corresponde.

No está bien matar a un trabajador, ni tampoco a un ladrón, ya sé, le cayó mal. En términos humanos sus vidas valen lo mismo. No está bien que roben a punta de pistola como tampoco cobrándonos servicios que no nos prestan.

Los argentinos adolescemos cada vez más de pensamiento crítico. ¡Noticia! toda esta gente de la que hablamos es parte de la sociedad que nosotros también conformamos. ¡¿Qué estamos haciendo?! Esperamos que venga un gobierno con mano dura a poner orden. ¿Estamos todos locos? ¿No pensamos?

El encierro, como forma represiva contra el delito, no sirve. Olvídese. No sirve. Una cárcel es el infierno. Y no hay caso, queremos mano dura. Bueno, que te llegue la mano dura y pagues los impuestos, no tengas empleados en negro, pagale lo que corresponde, no robes; no estafes cuando cobrás un precio que no vale, cuando enseñes a tus alumnos que tratarlos con respeto es parte de los derechos humanos y que no sólo videla cometió crímenes de contra la humanidad, también los cometieron cuando las mineras envenenaron el agua, o talaron los bosques y los wichis se van muriendo en silencio, porque esas no son “entraderas”, indios en patas a penas.

Ahora resulta que el problema somos todos. Y ya sé, tiene ganas de no invitarme con ese mate que tiene en la mano sino sacudírmelo por la cabeza.

El problema somos todos. Los malos, por malos. Los buenos, por no meterse, no complicarse porque como decía Martin Luther King: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

Fíjese qué sayo le toca ponerse, si es el de bueno, mejor: Póngaselo y actúe.

Los que nos gobiernan están ahí por elección de una mayoría, pues señores: trabajen, luchen contra la corrupción y no sean parte de ella.

Demuestren hechos. Inviertan en educación, es lenta, a largo plazo, pero sirve. Castiguen a la justicia ineficiente y corrupta, formen a la policía, los pibes en cuatro meses no pueden saber derecho y manejar un arma.

Educar, educar, educar, no queda otra. No hay poder punitivo que pueda contra un pueblo pensante, honesto y justo.