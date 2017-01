TODOS LOS CINES EL CINE

"Muy distinto es, en cambio, si el poeta aparenta situarse en el terreno de la realidad común. Adopta entonces todas las condiciones que en la vida real rigen la aparición de lo siniestro, y cuanto en las vivencias tenga este carácter también lo tendrá en la ficción. Pero en este caso el poeta puede exaltar y multiplicar lo siniestro mucho más allá de lo que es posible en la vida real, haciendo suceder lo que jamás o raramente acaecería en la realidad. En cierta manera, nos libra entonces a nuestra superstición, que habíamos creído superada; nos engaña al prometernos la realidad vulgar, para salirse luego de ella.”

Sigmund Freud - Lo siniestro

El reciente cumpleaños número 71 del gran David Lynch, sumado a la certeza (ahora sí) de que 2017 será finalmente el año del regreso de la serie Twin Peaks (icónica serie de los noventa, una de las creaciones más significativas en la obra de Lynch, que estrenaría en tan sólo algunos meses su tercera temporada -luego de décadas de haber permanecido dormida pero siempre vigente en la memoria de todos sus fans-) son motivos más que suficientes para hablar de esta serie, y para recomendar a quien no la vio volver a verla.

Una de las cosas que más llama la atención en Twin Peaks es el punto de partida: el hallazgo que hace un pescador de un cadáver envuelto en plástico. En ese sentido, el comienzo marca, como la oreja en Blue Velvet, el principio de lo trágico, de lo enrarecido. Lynch elije esos pueblos bucólicos para sacudirlos como a una alfombra vieja. Nos sacude la mugre en la cara. Esos lugares aparentemente perfectos, pueblos chicos donde no pasa nada, se convierten en un abrir y cerrar de ojos en el escenario de los crímenes más abominables. Y la basura, esa que en cada casa se escondía debajo de esa alfombra, sale a la superficie. Por eso a lo largo de la serie nos vamos convenciendo de que ya no es tan importante quién cometió el crimen. Todos, absolutamente todos en ese pueblo, tienen algo que ocultar (incluso la víctima, por qué no). Las zonas oscuras no son patrimonio de la gente de las grandes ciudades, y eso se olfatea permanentemente en Twin Peaks. El aserradero, el prostíbulo, el hotel del pueblo y hasta la casa misma de Laura Palmer con ese ventilador de techo que sugestivamente no para nunca de girar (y “siempre hay música en el aire”) se enrarecen cada vez más y van develando los secretos que esconden entre sus paredes.

Pero hay algo fundamental que no quiero dejar de mencionar: lo que hace más brutal el hallazgo del cuerpo, lo que vuelve aún más siniestro todo el asunto es el cómo. El cuerpo cosificado, reducido a comida para peces, a pura basura, es lo que espanta. La reducción del cuerpo humano a una cosa inanimada, equiparable a un montón de trastos viejos forma parte de esas cosas que nos espantan, que nos ponen la piel de gallina. Y lo que sucede es que luego de esa cosificación Laura Palmer recibe otra, más sutil, más simbólica: la que le hace el espectador. Entonces somos nosotros, testigos atentos que seguimos paso a paso a Cooper en su investigación los que convertimos por segunda vez a Laura Palmer en una cosa: ahora es nuestra, es nuestra protagonista de la historia. No más Laura Palmer hija, amiga, alumna. Ahora es Laura Palmer personaje. Congelada y envuelta en plástico para todos nosotros que, impávidos, la consumimos como entretenimiento. Y Laura Palmer es, en efecto, un personaje. Un personaje creado por David Lynch. Así que sí, está muy bien. Podemos consumir en paz. A Laura Palmer sí.

Otra de las cosas maravillosas que pasa con Twin Peaks es el particular tratamiento que tiene del Tabu, de lo inconfesable. En una palabra, de lo siniestro.

No quiero decir mucho más para no adelantar demasiado a quienes aún no vieron la serie, pero quienes sí se acercaron al mundo Twin Peaks saben que hay un punto de la serie donde todo se resignifica. Entonces todo ese universo lincheano de frases aparentemente incoherentes y “siempre hay música en el aire” y ventiladores que no paran de girar comienza a tomar sentido. Eso que Laura susurra al oído de Cooper en un sueño y que automáticamente olvida al despertar. Eso es tabú. Lynch en Twin Peaks se atreve a destapar una gran olla. Una olla putrefacta y llena de hedor. Una olla siniestra, que espanta por humana, por cercana. Ya no hay consuelo posible. Nosotros, los morbosos que miramos desde afuera nos sentimos amenazados en nuestra comodidad.

Lynch, una vez más, nos deja mudos en Twin Peaks. Bendito seas David, adivinando como siempre nuestras peores pesadillas. Y ojala esté bien cerca el momento de reencontrarnos con Twin Peaks en pantalla, con su universo y sus personajes. Ojalá nos pueda seguir sorprendiendo como lo hizo hasta ahora.