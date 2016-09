EL VIERNES A LA MADRUGADA

El viernes en horas de la madrugada faenaron dos vacas preñadas, de más de 400 kilogramos, en un campo ubicado a unos doce kilómetros de Bolívar.

Su propietario, Jorge Luis, le contó a este medio que el viernes al llegar al campo lo primero que vio fueron rodados de bicicleta en el interior del mismo, y agregó que desde la entrada hasta el corral donde fueron faenados los animales hay mil metros. De una de las vacas faenadas se llevaron los cuartos, las paletas y los lomos, que según el relato del productor, estaban despostados perfectos, lo que hace presumir que quién realizó la faena es alguien que conoce.

El hombre suposo también que quién mató al animal sabía cómo hacerlo, ya que lo degollaron dando el puntazo certero en la artería que corresponde.

El segundo animal quedó en el campo, muerto, pero los malhechores no se llevaron nada.

Con tristeza, el productor contó que al ver los rodados de la bicicleta ya se imaginó lo que había sucedido “porque uno conoce y ya ve desde lejos los caranchos, y se imagina la situación”. Y agregó: “No es solamente el daño económico, sino el daño moral que le hacen a uno, porque uno proyecta, intenta salir para adelante, criar el ternero, engordarlo, comprar los comederos y esto te tira abajo, porque no sé con qué me voy a encontrar cuando vaya mañana, antes de mirar si tiene agua el molino miro si no hay una panza en el campo, es muy triste la situación y te saca las ganas de seguir trabajando”.

Luis continuó el relato diciendo que los maleantes no habían roto nada y que ingresaron al campo por la tranquera principal, la que dejaron abierta al irse. Al encontrarse con esta situación, llamó al Comando de Prevención Rural, cuyos integrantes se hicieron presentes en el lugar minutos más tarde. Después también se acercó personal de Policía Científica, que se encargó de tomar rastros.

Luis contó que desde 2001 a la fecha le han faenado en total unos 40 animales. En diciembre del año pasado le robaron, en este mismo establecimiento cinco terneros en tres diferentes robos, y ninguno de ellos fue esclarecido, más allá de que en su momento la Policía realizó diferentes allanamientos.