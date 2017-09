DE SU DIRECCIÓN DEPENDE LA SUB DDI DE BOLÍVAR

Desde el 25 de agosto Horacio Walter Jaquet está a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones Azul. El pasado viernes estuvo en Bolívar y dialogó con La Mañana sobre su nuevo destino e hizo un repaso por su vida dentro de la fuerza policial.

El Comisario Inspector Horacio Jaquet hace 28 años que entró a la Policía y cuenta que la intención de entrar a la fuerza policial le nació cuando estaba haciendo el Servicio Militar. Oriundo de Tres de Febrero, tiene 49 años y está desde los 21 trabajando para la policía.

Su primer destino fue una Comisaría de categoría A y trabajó ocho años en esa dependencia que la califica como “una experiencia bárbara, en donde los oficiales nuevos aprendimos a trabajar todas las gamas del delito, desde delitos ordinarios hasta delitos federales y abarca todo, que hoy me sirve mucho, porque tengo mucha experiencia y hoy me toca retransmitir, estoy en calidad de retransmitir la experiencia a los nuevos”. “Hay dependencias que tienen poco cúmulo de trabajo, pero no deja de ser importante y en una ciudad chica, como Bolívar, un robo calificado es totalmente grave y lamentablemente en otros lugares como el conurbano hay muchos delitos y las estadísticas se multiplican al cien por ciento y terminan pasando los hechos como desapercibidos, por mucho cúmulo de trabajo a nivel policial, colapso laboral a nivel judicial y hasta el mismo vecino sólo se preocupa porque no le hagan nada físico. Me pasa como papá, tengo cuatro hijos y por ahí me llama alguno diciendo que le robaron el celular y me pongo en el lugar del vecino, le pregunto sí está bien, sí le hicieron algo, sí le pegaron o en el caso de las mujeres sí las tocaron y la respuesta del sí estoy bien hace que me quede tranquilo, llegamos a esa tranquilidad que en definitiva si nos robaron, si nos sacaron algo y no les hicieron nada nos da tranquilidad, agradecemos que frente a los hechos de violencia, no le hagan nada, es un problema que lo sufrimos todos”.

Jaquet Continuó su relato diciendo que es la primera vez que está a cargo de una Dirección Departamental de Investigaciones, pero que adquirió experiencia estando a cargo de sub delegaciones como por ejemplo Sub DDI Gesell, Casos Especiales de Zona Norte y cuenta que lo que le dice a sus sub alternos y superiores es que ama la profesión, que a la profesión hay que amarla y que en policía no hay horarios, nunca sabes cuándo te vas a quedar una hora más, nosotros estamos para dar respuestas y sí te tenes que quedar, nos quedamos, pero eso sale de vocación la palabra mágica vocación, sí tenes vocación te quedas. “Hoy estoy conduciendo la policía, tengo 158 personas a cargo, hombre, mujeres, grandes, medianos y chiquitos. En una jurisdicción muy grande, que sí bien está compuesta por grandes hectáreas de campos, tengo grandes concentraciones de población Tandil, Olavarría, Azul, Bolívar y Las Flores que son es donde están las bases operativas, de ahí hay que trabajar con Laprida, Tapalqué, Lamadrid y Alvear”.

En cuanto a su nuevo destino dijo “me están dando la oportunidad de manejar esta zona de investigaciones, me tocó relevar al Comisario Inspector Mayor Esteban Lofeudo y encontré todo en orden, hay un equipo armado de ser humano como de logística. Obviamente como en todos los órdenes tenemos necesidades logísticas y humanas, pero obviamente todas esas necesidades se cubren con ganas, con ganas de trabajar y de dar respuestas. Nosotros somos auxiliares de la justicia y tenemos que dar respuestas inmediatas, para que la justicia pueda evaluar las pruebas que tenemos en investigación para pedir una medida cautelar al juez de garantías. Yo a lo que vengo como nuevo titular es a acompañar al personal que está trabajando y en cada dependencia de investigaciones hay funcionarios referentes que tienen años trabajando en la zona, años trabajando en investigaciones y hasta con los mismos fiscales y entonces ya tienen una referencia del funcionario policial y como persona. Yo vengo a reforzar, a sumar y no a sacar el personal. Hoy en la actualidad hay que tener en cuenta y que los que estamos en la conducción tenemos que tener en cuenta y no podemos dejar de ver que el efectivo que nació en Las Flores, que se crio en Las Flores y que siempre trabajó en Las Flores no va a tener el mismo rendimiento en Bolívar y viceversa, entonces estamos trabajando y tenemos que consensuar esa línea de trabajo para agotar todas las instancias de ese buen funcionario y que de respuesta, hacer un movimiento a veces caprichoso o no, no le sirve a nadie, no le sirve al funcionario, no le sirve al que conduce y no le sirve a las tres patas que le tenemos que dar respuesta: Fiscalía, gobierno de turno y obviamente a la persona que hay que darle respuesta: al vecino.

En cuanto a su visita a Bolívar dijo que lo primero que hizo fue ir a la fiscalía y tomó referencia del concepto que tiene la justicia con respecto al personal de investigaciones y que le dijeron que el trabajo es muy óptimo. Jaquet continuó su recorrida por Bolívar y se presentó frente a sus sub alternos y acordaron líneas de trabajo.

En el tramo final de la entrevista Jaquet dijo que “en Bolívar no hay tanto delito, pero el sufrimiento del denunciante es grande y con todos los delitos se debe ir a fondo, reunir pruebas y esclarecerlo. Hoy la policía tiene que convencerse que tenemos que ser más profesionales y reunir pruebas contundentes para la justicia y soy un convencido que cada delegación de policía tiene que tener un equipo tecnológico. Lamentablemente hoy el vecino no confía en la justicia, no confía en la policía y hay que revertir esa situación, tenemos que lograr que el vecino confíe en nosotros. A mí me gusta trabajar al lado de mis compañeros, no me creo superior, soy uno más que puede aportar la experiencia, por eso es que me verán trabajando a la par de ellos”, culminó.