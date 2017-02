HOY

En el día de hoy se detuvo a Lucas Oscar Díaz, el último prófugo que quedaba de la causa N° 629/14 caratulada “Homicidio en Riña”, en la cual falleció Sergio Demassi.

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial de Bolívar, tras haber logrado con anterioridad la detención de Franco Travela y dos de los hermanos Díaz, Joaquín y Franco, continuó con las tareas investigativas encubiertas en Bolívar y en la ciudad vecina de Olavarría y también realizó diferentes cruces de información con otras dependencias policiales.

“Es de conocimiento de los investigadores que a Lucas Díaz no le restaban recursos, ni lugares para continuar prófugo de la justicia, ya que existían nuevas pistas para detenerlo en las próximas horas, pero en la mañana de hoy se hizo presente junto a su abogado particular Sergio Roldan, quedando detenido preventivamente en esta seccional policial, a los fines de la espera de cupo para luego ser enviado a una unidad penal, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense”, informa el parte de prensa enviado a este medio por la Sub Delegación Departamental de Investigaciones. Luego de esta última detención, la causa mencionada quedaría sin ningún prófugo, ya que los ciudadanos condenados se encuentran todos detenidos.