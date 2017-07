UNIDAD CIUDADANA

Ariel Ferreyra, el candidato de Unidad Ciudadana, presentó ayer su lista de candidatos para afrontar las próximas primarias del 13 de agosto. La convocatoria fue en un pub céntrico y el único orador fue el primer candidato a concejal por el espacio de Cristina Fernández de Kirchner.

Ariel sentó a la mesa a los principales candidatos a concejales y a consejeros escolares, entre los que se enumeran Lorena Mega, Claudio Holgado, Patricia Galaz y Miguel Gargiulo, entre otros. Logró, sin dudas, un mejor armado que el que tuvo cuando fue precandidato a intendente hace dos años.

Ante las preguntas de la prensa Ferreyre reconoció que hubo un par de reuniones con los integrantes de la lista que encabeza Martín Berreterreix pero que finalmente no se pudo lograr la unidad deseada.

En todo momento el precandidato en primer lugar a concejal titular dijo que la lista representa la defensa de los derechos que el pueblo obtuvo en tiempos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como jefes de Estado, y tuvo palabras críticas par con el manejo de varias situaciones que tiene hoy el presidente Mauricio Macri.

Ferreyra también dijo que de a poco se ha ido decantando el kirchnerismo local y que ya no quedan representaciones k en el municipio a partir del alejamiento del intendente Eduardo “Bali” Bucca del espacio.

También dijo que en el armado de la lista fueron a ver a varios empleados municipales que referencian con el kirchnerismo pero que por temor prefirieron no acompañar con candidaturas.

Ariel anunció que pronto se inaugurará oficialmente la sede partidaria en la avenida 9 de Julio y allí habrá una pormenorizada referencia de todos y cada uno de los candidatos que lo acompañan en los lugares más abajo.

Berreterrreix, con lista corta

Lo último que se supo de la lista que encabeza el consejero escolar es que habría presentado un descargo por la supuesta falta de avales y que su lista habría avanzado para competir en las primarias; pero sin el nombre de Unidad Ciudadana y sin el resto de los cuerpor. A.P.