ENTREVISTA CON JUAN CARRERA, ÚLTIMA PARTE

“El gobierno de ‘Bali’ “ha sido de algún modo revolucionario”, por una gran cantidad de obras públicas que transformarán nuestro medio. Lo afirma el politólogo y docente Juan Carrera, quien también alerta sobre “deficiencias graves” de la gestión: “Me siguen pareciendo indignos los salarios de algunos municipales”, mientras que el hospital “es deficitario en atención, no termina de organizarse nunca”, gatilló. Sobre el meneado norte político de ‘Bali’, aseveró que “nunca se irá al Pro”, ya que quiere hacer carrera política y sabe que el peronismo sigue siendo la mejor plataforma para despegar, a pesar de que “las listas y sus espacios políticos carecen de peronistas”.

“TIENE UN PRESUPUESTO MILLONARIO EN OBRA PÚBLICA PERO NO PUEDE AFRONTAR LO SALARIAL”

¿Qué opinás de la marcha del gobierno de ‘Bali’ Bucca?

(Piensa unos segundos). -Sin ser yo un buquista, pienso que su gestión quedará en la historia. Su capacidad de gestión con respecto a la obra pública le permitirá generar ciertos cambios profundos en la historia de Bolívar. El Centro Regional Universitario, el Jardín, ampliaciones en el hospital, las viviendas. En términos de gestión y de obra pública, su gobierno ha sido de algún modo revolucionario.

“BUCCA AVASALLA TANTO, QUE DEBAJO HAY MUCHOS QUE NO ESTÁN EN CONSONANCIA”

Y no estás contabilizando la línea de 132 ni la planta potabilizadora de agua.

-Hay muchísimas obras que se han gestionado y realizado en este tiempo. Sin embargo es un gobierno que presenta también falencias, relacionadas con lo salarial, por ejemplo. Es un tema de toda la provincia; a mí me siguen pareciendo indignos los salarios de algunos empleados municipalidades, la situación de precariedad en la cual ya venían los contratados. Son deficiencias. Tiene un presupuesto millonario en obra pública pero no puede hacer frente a gastos salariales básicos, motivo por el cual hay muchos trabajadores precarizados, monotributistas, que no tendrían por qué serlo, cobrando contratos míseros. Esas son deficiencias graves, que tienen que ver con el área de los recursos humanos.

Todo lo que ha hecho bien y todo lo que ha hecho mal este gobierno está relacionado con la figura del intendente. Creo que él, su personalidad y su liderazgo avasallan tanto, ese empuje que lo caracteriza, que por debajo hay un montón de dirigentes o personas que ocupan lugares de decisión, que no están en consonancia, que no reflejan su impronta. Hay lugares totalmente deficitarios, el hospital me sigue pareciendo un lugar deficitario en cuanto a atención, no por el recurso humano sino por la forma de organización del nosocomio. No termina de organizarse nunca, hay ciertas luchas históricas. Es una lástima, porque contamos con unas instalaciones magníficas.

Después, lo otro es el juego político que hace, pero yo ya te lo he dicho: ‘Bali’ Bucca nunca se va a ir al Pro, porque su intencionalidad es su crecimiento político, y él sabe que eso estará dado dentro del justicialismo.

DD.HH. ES UN ÁREA “PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE”

Al núcleo duro kirchnerista de sus votantes le hace ruido algo que quizá a una gruesa mayoría le pase desapercibido: la renuncia de Peralta y la no cobertura de la Dirección de Derechos Humanos.

-Tener o no una directora de Derechos Humanos no implica que le dé relevancia al tema. Cuando ‘Pompo’ era la directora a veces iba a visitarla para organizar una charla en el Instituto (Superior de Formación Docente y Técnica N° 27), y veía que estaba sola, era un área prácticamente inexistente, o sea que el hecho de que esté o no esté, más allá de lo formal, en términos concretos no cambia nada.

En su mayoría, el votante de ‘Bali’ no es ni peronista ni kirchnerista. Los peronistas y los kirchneristas que apoyan, lo que ven es que su lógica política de gestionar y gestionar y quedar bien con todos, les quita capacidad de crítica frente a medidas que afectan a todos los ciudadanos. Aunque hace poco se lo vinculaba a ‘Bali’ con el Pro, prácticamente decían que se pasaba al Pro, y él salió a reivindicarse dentro del espacio y a pegarle a Macri.

Justo tenía servido lo del feriado del 24 de marzo, que quisieron cambiarlo.

-Sí, tenía eso, pero también salió a darle masa por las medidas económicas. El votante de él que es kirchnerista o peronista lo que reclama es eso, que diga algo, ‘te votamos y este tipo Macri y Vidal nos están matando y no decís nada’. Pero él es intendente, tiene su propia lógica, va a querer seguir consiguiendo cosas para Bolívar y sabe que una confrontación cara a cara, como hace el intendente de Pehuajó (Pablo Zurro), le implicará la paralización de las obras públicas y no poder negociar más cosas, porque la política es así. Por ahí el sector más peronista también le podría criticar que las listas y la conformación de los espacios políticos de Bucca carecen de peronismo. Pese a ser él peronista. De los sucesores que suenan para intendente, ninguno es peronista, y eso, al peronista que lo apoya y que trabaja todos los días, le molesta. Agarra las listas y no ve a ningún peronista histórico, sino a advenidos peronistas por consecuencias políticas. Por ese lado pueden llegar críticas.

Chino Castro