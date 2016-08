IMAGINA EL PARQUE/PROYECTA BOLÍVAR

El intendente Eduardo Bucca, junto al director de Planeamiento, Mariano Martin, se reunió ayer con la ganadora del concurso de ideas Imagina el Parque/Proyecta Bolívar, Arq. María Jesús Huarte. Estuvieron también presentes miembros del colegio de arquitectos de Distrito 7.

El director de Planeamiento, Mariano Martín, señaló que “estamos en una primera reunión para ir depurando las cuestiones de bajar el proyecto más a la realidad; va a ser un proceso que arranca hoy y va a seguir con reuniones cada 15 días”.

“Hoy formalmente se le mostró al intendente en qué consiste el proyecto ganador”, informó Martín. En cuanto a este proyecto ganador, explicó que “ahora lo que sigue es presentar la propuesta más depurada y ahí terminan de acreditarse el premio”. Desde el municipio se le van a aportar críticas y opiniones para que puedan aplicarlas al proyecto en esta depuración.

En cuanto a la aplicación del proyecto en lo que sería la reforma concreta del parque, Mariano Martín explicó que “lo ideal sería llevar a cabo este proyecto, porque ha sido premiado como ganador, pero va a ser una cuestión en etapas, algo a futuro.”

Por su parte, la arquitecta María Jesús Huarte sostuvo que el encuentro con el intendente “estuvo muy bueno porque no nos pudimos encontrar para la premiación, así que estaba pendiente encontrarnos socialmente y contar un poco el proyecto directamente con el intendente”. Y agregó que “se interesó un montón en cómo puede ser el desarrollo a futuro, porque piensa en un desarrollo a futuro, y eso también está bueno, que no sea solo un concurso de ideas sino llevarlo adelante”.

“Pensamos en una reunión a futuro para contar un poco estas cosas que se van a desarrollar un poquito más”, afirmó Huarte. “Siempre están buenos los idas y vueltas, de las ideas a bajar un poco; los proyectos que tienen una escala como esta es imposibles llevarlos a adelante de una, con lo cual la ‘etapabilidad’ es algo central. Pensar en etapas y cuáles son esos pasos”, sostuvo.

La arquitecta subrayó el hecho de que no “es tan frecuente pensar en la densificación de una ciudad, y está bueno porque no es sólo un concurso de un parque, es más bien ver cómo se densifica la ciudad; pensar cómo crece la ciudad no es tan frecuente”. Y agregó: “Lo que pasa es que tienen un parque tan lindo, tan interesante, que está bueno también cómo ese parque juega con la ciudad y con la futura densificación”.

El proyecto presentado por la Arq. María Jesús Huarte obtuvo el primero premio en el concurso Imagina el Parque/Proyecta Bolívar, a través de un jurado compuesto por Lisandro González Ojinaga, de Saladillo, representando a FADEA; Adolfo Canosa, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, representando a los concursantes; Mariano Martín, representando a la Municipalidad de Bolívar; y Marcelo Vila y Pedro Llamedo, por el Colegio de Arquitectos.