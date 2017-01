ADÓNDE VA LA ARGENTINA - UN MANO A MANO CON OSCAR IBÁÑEZ

A un año de la asunción de Macri presidente, el ex concejal y actual secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deportes municipal ve a los trabajadores argentinos en franco retroceso de los derechos conquistados en la década kirchnerista, empujados a vérselas con dilemas típicos de los años noventa, como la conservación del trabajo y el arribo a fin de mes.

Pero asimismo, Oscar Esteban Ibáñez admite que el kirchnerismo se debe “un debate grande”, si bien “las políticas que en este país llegan a solucionarles los problemas a la gente, son peronistas o basadas en lo que hizo el kirchnerismo”.





“APOSTARON AL CAMBIO EQUIVOCADAMENTE”

¿Cómo ves a la Argentina, a un año de la asunción de Macri presidente?

-No es el país que veníamos viendo. La gente apostó a la palabra cambio equivocadamente, creyendo las plataformas políticas de Cambiemos, que eso era para mejorar y profundizar los cambios impuestos por doce años de kirchnerismo. Pero en muchas cuestiones se nota un retroceso.

¿Los que votaron a Cambiemos lo hicieron para que profundizara y mejorara lo hecho por el kirchnerismo, o para que diera por tierra con todo eso?

-Mucha gente laburante, de clase media, que había sido beneficiada por las conquistas laborales del kirchnerismo, que accedió a un aporte jubilatorio y demás, votó a Cambiemos y a poco del nuevo gobierno ve que no dispondrá más de la ley que permitía jubilarse a través de una moratoria. Un ejemplo.

“NUESTRO ESPACIO SE DEBE UN DEBATE”

¿Y cómo se explica que haya elegido a Cambiemos un trabajador que quizá en la década anterior recuperó su lugar en la clase media luego de haber caído en la pobreza? Es un tema que la sociología está tratando de entender y explicar…

-También nuestro espacio político se debe un debate grande sobre quiénes fueron nuestros candidatos.

Muchos sostienen que Scioli y Aníbal no eran los mejores.

-Yo creo que no eran nuestros mejores candidatos.

Casi nadie lo dice pero muchos lo piensan: Cristina ‘metió mal el dedo’…

-Yo creo que una persona como Aníbal, muy cuestionada en muchos aspectos, ser jefe de Gabinete de un país, salir a pelearse todos los días con los medios, hizo que mucha gente no viera si tenía capacidad para gobernar la provincia, se lo ‘comió’ esa otra parte. Y hubo un montón de cuestiones que Cambiemos supo instalar muy bien, que hicieron que Scioli no fuera el hombre ideal para encabezar el proyecto a nivel nacional. Pero hoy, el cambio de orientación política del país está forzando a muchos replantearse su voto, y es lo que explica la caída de imagen del oficialismo.





Vos decís que muchos que votaron a Cambiemos ya se arrepintieron.

-Totalmente arrepentidos están, tirándose de los cabellos. Van al supermercado y se arrepienten, o son jubilados a los que el PAMI no les cubre el cien por cien de su medicamento, como ocurría antes, y se amargan y preocupan, se hacen ese replanteo. Acá hay que pensar que las políticas públicas deben llegar al vecino, no quitarlas. Y por la experiencia que tengo, las políticas que en este país llegan a solucionarles los problemas a la gente, son políticas peronistas o basadas en lo que hizo el kirchnerismo en doce años.

“ME SORPRENDE QUE HAYAN DESTROZADO TODO”

¿De lo que está haciendo Macri hay algo que te sorprenda?

-Viene del empresariado, son un sector que en el menemismo promovió las privatizaciones y dejar a la gente sin trabajo. Eso se vislumbraba. No puede ser todo privado, el estado debe hacerse cargo de muchas cosas, como el transporte, los ferrocarriles, la televisación de espectáculos que deben llegar masivamente a la gente. Este año, los amantes del fútbol y el automovilismo quizá tengamos que pagar por algo que ya nos habíamos olvidado que antes pagábamos: los partidos y las carreras.

Y si bien no es comida, es un alimento. Hay gente que no puede pagarse una entrada a la cancha ni salir demasiado, que disfrutaba de los partidos del domingo por la tele. Todo indica que pronto ya no será así.

-Ya rompieron el contrato que regía hasta el 2019, están peleándose para ver qué harán. Ya el presidente y las autoridades máximas del gobierno nacional han dicho que piensan que un aporte privado puede ser útil para la televisación del deporte en Argentina. Pero en doce años veíamos todo gratuitamente. Acá no se volvió a hablar más de la Televisión Digital Abierta, por ejemplo. Y lo raro es que Cambiemos haya destrozado todo, parece que para ellos estaba todo mal. Por eso creo que, lamentablemente, hay cosas que sorprenden para mal. Decir que se mantendrán los derechos de los jubilados y quitar la posibilidad de la moratoria… Hoy quedará mucha gente afuera del sistema. Plantear que un jubilado que laburó toda su vida y con mucho esfuerzo se pudo comprar un auto, hoy no puede acceder a la cobertura total de un medicamento… Es triste e injusto.

“HOY, LOS TRABAJADORES YA ESTÁN PREOCUPADOS POR LLEGAR A FIN DE MES”

Bueno, González Fraga dijo que hubo mucha gente que se confundió durante el kirchnerismo, que le hicieron creer que podía cambiar el celular todos los años, irse de vacaciones y demás.

-La clase baja aspira a ir creciendo a través del trabajo, pero según Fraga el laburante siempre debe vivir con lo mínimo total. Sería lindo poder debatir algún día con estos oscuros personajes que vienen del menemismo. Hoy, la clase trabajadora ya está preocupada por cómo llegar a fin de mes. Muchos quedaron sin trabajo, han tenido que cerrar sus negocios por los tarifazos, etc.

En este contexto, ¿dónde quedan las paritarias?

-Vacías de sentido. Hoy, la gente no aspira a pelear una paritaria, sino a mantener su trabajo para llevar el sustento a su familia, porque atrás de cada trabajador hay muchos esperando ese puesto. Así empieza una especie de lucha de pobres contra pobres.

Mientras tanto, la oposición luce dispersa. No aparece un líder que aglutine y ordene, Cristina no está ‘jugando’ a pleno.

-Totalmente, y eso es funcional a Cambiemos. Y vemos además que hay legisladores de nuestro espacio que dieron un portazo y se instalaron en una situación muy cómoda, quizá en beneficio propio. En el peronismo/kirchnerismo, cuando un líder se retira, viene un proceso de reacomodamiento. Pero uno, como un humilde militante, debe pedirles a esos dirigentes que tengan la suficiente capacidad de diálogo, para que no nos sigamos dividiendo más. Busquemos el consenso, y también impulsemos el recambio generacional que necesita nuestro espacio. Pero fundamentalmente, pensemos en la gente. Nuestro espacio político vive por y labura para la gente, ese es y debe ser nuestro motor, el que debe encontrarnos unidos.

Chino Castro