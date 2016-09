EL GOBERNADOR JUAN MANUEL URTUBEY EN BOLÍVAR

El gobernador de Salta afirmó ayer en rueda de prensa tras la firma del convenio por turismo entre Bolívar y su provincia (ver aparte), que en nueve meses de la alianza Pro-UCR en el gobierno nacional “han habido avances”, si bien hay “problemas que resolver”. Con todo, Juan Manuel Urtubey considera que “estamos en el camino acertado”, por lo cual es “optimista en que saldremos adelante”.

“LO IMPORTANTE ES PONER EL FOCO EN LO QUE NOS UNE”

¿Qué opina del gobierno de Macri?

-Creo que la Argentina lo que necesita es que nos vaya bien a todos, porque no es posible que uno se realice en el marco de un país que no se realice. En estos últimos diez meses se han hecho avances, y también hay problemas que resolver. Lo importante es poner el foco en las cosas que nos sirven y nos unen, si uno pone el foco en las cosas que nos alejan, lamentablemente la Argentina será cada vez un espacio de mayor división, de menor trabajo conjunto. Yo soy de los que siempre privilegian las cosas que nos unen, tratar de estar lo más cerca posible y tratar de avanzar. Soy consciente de los problemas, hay muchos sectores que están sintiendo fuertemente las consecuencias de las cosas que están pasando en la Argentina, pero soy optimista en que esto va a salir adelante.

“SE HAN HECHO AVANCES SUSTANTIVOS, EN COSAS QUE PARECÍAN MUY DIFÍCILES”

¿Cuáles son los avances que ve, y cuáles los problemas por resolver?

-La Argentina está resolviendo positivamente su inserción al mundo, que es un tema central. La Argentina estaba muy aislada a niveles internacional y regional, y se empezó a reconstruir un camino de encuentro. Eso está muy bueno. Creo que se han resulto problemas muy serios que teníamos, como el cepo, el default con la deuda. Se han hecho avances sustantivos, en cosas que parecían muy difíciles de resolver, y que se pudieron resolver. Y tenemos algunos problemas de avances y retrocesos por ejemplo en el tema de la salida de esta situación de congelamiento de tarifas de servicios públicos, con avances y retrocesos, con problemas, con inestabilidad en la gente, con algunas situaciones que se tienen que resolver. Me parece que se tiene que acelerar el proceso de inversión, tanto público como privado. Pero bueno, entiendo que estamos en el camino acertado.

“HAY QUE GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO”

Una cosa que se le ha criticado fuertemente a este gobierno es la gran cantidad de despidos en el sector público, incluso se habla de que hacia fin de año se daría una nueva ola de despidos. ¿Qué opina al respecto?

-Yo sinceramente creo que lo que hay que garantizar son servidores públicos que les sirvan a la gente. El empleo en el sector público sólo tiene que servir a efectos de realizar un servicio efectivo a la sociedad. Aumentar el sector público solamente para sostener empleo artificialmente, es un error que se paga muy caro en la Argentina. Por eso lo importante es garantizar la productividad del servicio público y por cierto generar condiciones para que el empleo privado crezca en la Argentina, y ése es el problema central.

Recientemente, el presidente Macri ha dicho que no sabe si son 30 mil o 9 mil los desaparecidos, que fue una guerra sucia lo que ocurrió en la Argentina en los setenta, que Hebe de Bonafini está desquiciada y que no va a opinar del tema. ¿Usted qué opina?

-Yo creo que es una etapa de dolor de los argentinos, que a unos les pegó más fuerte que a otros. He tenido un familiar muy directo perseguido, preso, torturado. Aquellos que vivimos más de cerca esa situación, no nos gusta la utilización de eso para fines en alguna medida coyunturales. Creo que es una herida abierta de los argentinos, que tenemos que cerrar entre todos, y no ayuda la exacerbación de esas cosas, no ayuda lo que dice Bonafini, no ayuda, esas cosas no ayudan para nada. (NdR: Urtubey se iba, estaba apurado. Una pregunta que quedó pendiente es si, a su criterio, lo que dice el presidente Macri, o lo que calla, sí ayuda a cerrar esa “herida abierta”.)

Chino Castro