“Aspiramos a que este año sea mejor que el que pasó en términos económicos. Que volvamos a crecer. Vamos a recuperar fondos para la provincia y eso nos permitirá llegar a 2019 con una provincia en equilibrio”, dijo María Eugenia Vidal en el inicio de un extenso diálogo mantenido con un grupo de periodistas de medios gráficos bonaerenses mantenido el viernes en instalaciones del Banco Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La gobernadora aseguró que el endeudamiento asumido de cara a 2017 guarda relación con el plan de obras diseñado y que determinará la realización de más de 800 de ellas, para transformarse en “el plan de obras públicas más ambicioso de la historia provincial”.

En ese marco, su preocupación mayor son las obras hídricas necesarias para disminuir los efectos de las recurrentes inundaciones en territorio bonaerense y asegura que casi todas ellas ya están en marcha y las que faltan se implementarán durante 2017.

“Lo primero que hay que decir respecto a las inundaciones es que el plan de emergencia funcionó. Cuando me hice cargo de la Gobernación, el 10 de diciembre pasado, había 39 colchones en el depósito. Ahora hay 60.000 y tenemos capacidad de respuesta”.

LA CUENCA

DEL SALADO

Nuestra inquietud periodística mayor, en relación a las inundaciones, estuvo centrado en el demorado Plan Maestro de la Cuenca del Salado. La obra hidráulica de mayor envergadura que necesita la provincia y que viene desde tiempos inmemoriales postergando etapas. Son aguas que buscan salida por la Bahía de Samborombón y que afectan al Partido de Bolívar cíclicamente.

“El primer tramo de la cuarta etapa ya está por adjudicarse. Respecto al segundo tramo logramos la aprobación del Banco Mundial, lo que se va a terminar de formalizar en Marzo, de modo que estamos avanzando en este tema. En ese sentido, hubo expertos holandeses trabajando con nosotros en la cuenca. Revisaron el plan maestro y, como se fueron haciendo parches a lo largo de tantos años, es necesario hacer algunas adaptaciones. Convocamos a todo el Comité de Cuenca, reunimos a los intendentes y gracias a la generosidad de la Reina de Holanda vinieron esos expertos. Uds. saben que Holanda es uno de los países más avanzados en estos temas. Luego de esa visita, logramos consensuar todos los trabajos que hay que hacer así se superan todas las discusiones. El Salado tiene la ventaja de que es mayormente una obra a cielo abierto y no pasa tanto por poblaciones, salvo algunos casos puntuales. Eso ayuda en términos de velocidad de obras. De todos modos es la obra hidráulica más grande de la provincia. Pero venimos bien”.

ARSENICO EN EL AGUA

“Ayer estuvimos en la planta de ósmosis inversa de Chivilcoy, viendo el trabajo que se está haciendo de la mano de inversiones de ABSA. De hecho, Nueve de Julio ya resolvió el problema tanto de caudal como de arsénico con la puesta en marcha de la planta con inversión de ABSA bastante importante. Pero sin dudas que la solución definitiva es la obra del Acueducto del Noroeste. Esa es la obra que resolverá el problema del agua en la provincia. En realidad la provincia tiene 7 u 8 obras a financiar muy importantes: el acueducto Bahía Blanca-Río Colorado, la planta potabilizadora de La Plata, las obras en la región Capital que ya se están terminando, la obra del Salado, la Cuenca de Luján, el acueducto del Atlántico (que todavía no tiene financiamiento) y el acueducto del Noroeste es otra. Yo no creo que todas esas obras estructurales puedan comenzar en este mandato, pero sí vamos a trabajar en conseguirles financiamiento. Tienen tal magnitud que no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Sólo para poner un ejemplo: la presa de Pergamino, que evita la inundación de esa ciudad, cuesta mil millones de pesos. La prioridad es la obra hidráulica, porque hoy hay 8 millones de personas que se inundan y eso duele mucho porque pierden todo, es devastador”.

INMOBILIARIO

RURAL Y EL CAMPO

“Entiendo que siempre es difícil asimilar un aumento. Pero creo que el sector del campo es un sector al que hemos ayudado mucho a recuperarse. El aumento del Inmobiliario el año pasado fue del 26 por ciento y la inflación fue muy superior. Le dimos aire con la cuestión de las retenciones, con los créditos del Banco Provincia y, salvo algunos casos puntales, ha tenido un buen año en lo climatológico. Le dimos espacio para recuperarse de un mal trato y de la indiferencia que el gobierno anterior tuvo durante muchos años. Sin dudas que el campo es el motor de la provincia y es el futuro. Es nuestra apuesta, porque creemos en un campo que tiene que industrializarse y ocupar más mano de obra. Pero por supuesto, a medida que vayan mejorando las condiciones, también le vamos a pedir más esfuerzo, porque la provincia lo necesita”.

COMPROMISOS

En relación a las tensiones que aún subsisten con los gremios de Judiciales y CICOP, la gobernadora dijo: “nos seguiremos sentando a negociar tantas veces como sean necesarias; pero lo que no podemos hacer es asumir compromisos que no se puedan pagar. Yo logro dormir todas las noches porque sé que voy a poder cumplir. (En esta gestión) no estamos pensando todos los días cómo vamos a hacer para pagarle a la gente y eso es parte de una forma de gobernar. Todos queremos que la gente que trabaja gane mejor. Yo soy la primera, pero no vamos a dar una palabra que luego no podamos cumplir”.

VACANTE EN

LA CORTE

Existiendo una vacante en la Suprema Corte de Justicia, le consultamos acerca de un futuro nombramiento y si su preferencia estaba enderezada a que sea una mujer la elegida.

“Habrá diálogo con la oposición para ello. Debemos hacerlo porque corresponde y porque no tenemos mayoría. A mí me gusta que las mujeres crezcan y ganen lugares, pero también siempre digo que la prioridad es que la persona se ajuste al cargo. Y es lo que siempre he pensado para la integración de mis equipos. Que sea el mejor para ese cargo, con independencia del género”.

BAJA DE LA EDAD

DE IMPUTABILIDAD

“A mí me parece bien que el Presidente haya convocado al debate y la discusión respecto a este tema. Y que lo haga con especialistas, con estudiosos y las fuerzas políticas. Es un debate al que la fuerza política le escapó durante mucho tiempo. Me parece bien que se transparenten las posiciones. Estoy de acuerdo en generar un proceso especial para los chicos que delinquen, para que tengan garantizados sus derechos y también establecidos niveles de responsabilidad acorde con su edad y con el delito que cometieron. Me parece que es bueno que discutamos un régimen especial penal juvenil para chicos entre 14 y 16 años. No es sólo bajar la edad o no hacerlo, es más profundo que eso. Se trata de discutir un régimen especial entendiendo que hay cuestiones en la sociedad que antes no se daban y se dan ahora y que hay que contemplarlas”.

RECONVERSION

EMPRESARIA

“Lo primero que hay que hacer es alejar fantasmas. Si algo hemos hecho a lo largo de un año desde el Presidente para abajo es defender el empleo. Puedo remitirme a varios ejemplos en los que se dieron riesgos de pérdidas de puestos de trabajo (como Cresta Roja, Atucha, etc.) y nosotros con los ministerios nacional y provincial estuvimos allí sosteniendo empleos ante una crisis del sector. Esa va a seguir siendo la actitud. Más que de reconversión yo hablaría de que, entre todos, tenemos que mejorar nuestras condiciones de competitividad. Eso no es sacarle el trabajo a la gente, no es cerrar industrias, es resolver los problemas que tenemos para crecer. La provincia tiene todo para crecer: pesca, industria, campo, minería, turismo, etc. Hay que lograr una manera inteligente de articular esos recursos y todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Los sindicatos han hecho un gran esfuerzo el año que pasó. Lo mismo los movimientos sociales, los vecinos, por supuesto. Los empresarios también tiene que hacer un esfuerzo”.

Hay allí una especie de reclamo…

“Cada uno que se ponga el sayo que le corresponda”.

¿Qué les falta comprender a los empresarios?

“Se han recuperado muchas condiciones. Las del diálogo, las condiciones macro. Venimos del no diálogo, del cepo, de un sistema de retenciones al agro insostenible, de un sistema de subsidios encubierto en el empleo público que todo el mundo conoce. Pasamos a un gobierno que eliminó todo eso, que recuperó confianza en el mundo, que va con una inflación a la baja, que ha hecho inversiones en infraestructura como jamás se hizo. De modo que se ha hecho un esfuerzo como para que las empresas inviertan y cuiden el bolsillo de la gente. Creo que están dadas las condiciones. Y la política también ha dado muestras de diálogo, seriedad y gobernabilidad. O sea que no hay excusas”.

SEGURIDAD.

EL CAMINO EMPEZO

María Eugenia Vidal dijo que la gestión de seguridad es muy difícil de aprobar, “pero quiero decirle a los vecinos que el camino empezó. Ya hay 3000 personas que dejaron de pertenecer a las fuerzas, 250 detenidos, 30 con denuncias penales por enriquecimiento ilícito, el doble de inversión en equipamiento y tecnología que el año pasado. Desde el 911 que en abril cubrirá el 95 por ciento de la provincia hasta la comunicación encriptada. Porque al mismo policía que le pedimos que dé su vida por nosotros lo mandamos a la calle sin chaleco, sin el arma que necesita, en un patrullero que no está blindado y, cuando modula o habla por Handy lo puede escuchar un delincuente. ¿Qué mensaje le estamos dando a ese policía? El mayor aumento salarial de la provincia, el año pasado se lo llevó la Policía y además tuvo un reconocimiento especial el policía de calle. Todas esas son señales de que vamos por la transparencia y también por el reconocimiento al trabajo y por el entrenamiento.

“No se trata de hacer purgas. Se trata de una política. Se trata de definir nuevas reglas de funcionamiento y que cada uno sepa que existen esas reglas y que no se acepta la connivencia con el delito. Eso es todos los días. Lo mismo sucede con el Servicio Penitenciario. Exactamente lo mismo”.

