Si para algo estamos entrenados los periodistas es para la desconfianza. Para escuchar, digerir, analizar lo que nos dicen amparándonos en el beneficio de la duda. Es decir, para no dejarnos convencer fácilmente. A lo largo de muchos años de esta gimnasia, uno se hace un especialista en eso de “buscarle la quinta pata al gato”, en mirar debajo de la alfombra y en auscultar segundas, terceras y enésimas intenciones. Ese mismo entrenamiento nos permite evitar valoraciones positivas y elogios a nuestros entrevistados, convencidos como estamos que nuestro papel no es ese sino, por el contrario, tratar de no dejarnos seducir para que sea más fácil indagar en lo que el protagonista oculta más que en lo que muestra.

Con María Eugenia Vidal, admitámoslo, a la mayoría nos pasa algo diferente. Apenas nos recibe con su sonrisa franca, ese estilo particular que no necesita de palmadas cínicas que tan bien reconocemos y que son patrimonio de la vieja política, nuestras defensas tambalean. A lo largo del diálogo nos sorprenden sus respuestas simples, contundentes, con base en una información profunda de las problemáticas y siempre expresadas rápidamente, con una espontaneidad que no puede surgir de otro lado que no sea de su propia verdad. Y al final, nos retiramos casi despojados de nuestra condición de periodistas y, reconociéndonos simples ciudadanos de este suelo, no podemos menos que desear, por el bien de los bonaerenses, que a Vidal todo le salga bien.

Está dicho más arriba: no está bien, para nuestra formación confrontativa, que el periodista califique. Menos aún que lo haga positivamente. Pero nos permitimos en este caso una excepción en homenaje a nuestra propia honestidad intelectual y porque el “caso Vidal” lo justifica.

Víctor Agustín Cabreros