UNION CIVICA RADICAL

Cada año que termina se hace un balance de lo actuado y se proyecta el próximo, viendo siempre con expectativas el horizonte que uno tiene por delante.

El caso del comité de la Unión Cívica Radical es diferente, porque cerró un año con nuevas autoridades, que si bien están relacionadas con las anteriores son otras, y porque el desafío por delante es inmenso ante la llegada de un año electoral.

Bolívar ha sido históricamente conservador, luego devenido en pueblo radical y en los últimos años Bali Bucca cortó con todo eso, llegando al poder desde el peronismo. Pero antes de Bucca sólo Chatruc y Reina pudieron gobernar la ciudad, lo que habla de el arraigo radical que tiene Bolívar.

Ante ese desafío, nada menor, de comenzar el camino que le devuelva alguna vez el municipio a la UCR está la Comisión Directiva que encabeza el concejal José Gabriel Erreca.

Un año de elecciones legislativas, como este 2017, parece no movilizar tanto, porque no está en juego el cambio de intendente. Sin embargo el radicalismo local, dentro de Cambiemos, claro, está ante una situación que tiene que tratar de comenzar a revertir este año, que es la mayoría automática de 9 votos que el Frente para la Victoria tiene en el Concejo Deliberante, situación de la que no gozó ni siquiera Juan Carlos Simón en su mejor momento durante 14 años de mandato.

El radicalismo no sólo perdió las elecciones de 2011 (Erreca) y 2015 (Criado), también cayó en las de 2013, y en todas fue relegando concejales a manos del actual oficialismo.

Con un Ejecutivo nacional y un Ejecutivo provincial de Cambiemos, el radicalismo local amanece a este 2017 con renovadas esperanzas, que tendrá que ir revalidando de cara a las primarias de agosto. Hoy la oposición local aparece bastante atomizada como para pensar en un triunfo contundente que le devuelva algún concejal en octubre; pero ante ese desafío está esta gente que brindó en el comité para despedir el 2016 soñando con un 2017 mejor que los anteriores años impares.

Angel Pesce