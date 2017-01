ISABEL PERALTA RENUNCIÓ COMO DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS

Cansada de trabajar “sin recursos humanos ni económicos”, Isabel Peralta renunció a su cargo de directora municipal de Derechos Humanos. Intentó sin éxito hablar con el intendente para plantearle sus problemas, hasta que dijo “basta”, dado que “es imposible trabajar así”. “Estaba allí porque me convocaron”, aclaró ‘Pompo’, al tiempo que subrayó que “pueden tener todos los argumentos que quieran, pero no tolero el destrato y la falta de respeto”. A continuación, los motivos de un alejamiento que, bien mirado, venía madurando desde 2015 y se precipitó en el marco del un gobierno nacional y provincial que no otorga relevancia a los derechos humanos, más uno local que habría adoptado sin más la política de estado del ninguneo, en el análisis de la renunciante, quien subrayó en este diálogo exclusivo que si bien se siente “desilusionada”, seguirá desde el llano trabajando por los vulnerables, con el entusiasmo y compromiso de toda una vida como militante peronista.

Renunciaste a tu cargo de directora municipal de Derechos Humanos. ¿Por qué?

-A mediados de noviembre de 2016 le comuniqué al intendente que renunciaba al cargo, y recién me aceptaron la recisión del contrato a partir del 1 de diciembre, porque no podía ser a mitad de mes, eso me dijeron.

¿Estabas contratada, no eras planta permanente, aunque integrabas el Departamento Ejecutivo?

-Siempre estuve contratada, por lo que no gozaba de vacaciones, ni de aguinaldo. Pero eso es aparte.

Renuncié. Pero primero quiero decirte por qué no renuncié: no hubo motivos de salud, porque por suerte gozo de muy buena salud, ni de jubilación, dado que recién ahora inicié los trámites pertinentes para jubilarme.

“NECESITO ANDAR, NO SIRVO PARA CALENTAR UNA SILLA”

¿A esto lo aclarás porque escuchaste comentarios al respecto?

-Sí. Algunos dijeron que podía ser por eso motivos.

Me fui porque creo que no puedo cumplir la misión para la que fui convocada. Y para estar tras un escritorio, calentando una silla, no sirvo. Yo soy una militante de toda la vida, me gusta andar, estar con la gente, escucharla. Y permanecer en una oficina en la que no tenés recursos humanos ni económicos para responder… Si yo no estoy en la oficina, está cerrada, si quiero ir a los barrios a hablar con la gente, tengo que cerrar, ¿y quién atiende a los que van?

¿Estabas sola?

-Desde principios de noviembre sí. En los últimos años trabajó conmigo una persona muy buena (Siro Acosta Martín), pero la convocaron para cubrir un cargo mejor, con la promesa de que lo incorporarían a planta permanente. Yo había pedido por él, que le aumentaran el sueldo y lo ubicaran en planta permanente. Creo que hicieron ambas cosas, pero me lo llevaron de Derechos Humanos. Envié una nota solicitando que me nombraran a un reemplazante, pero ni me la contestaron. Llegó un momento en que dije basta.

“NO PUDE HABLAR CON ‘BALI’, SIEMPRE ESTABA VIAJANDO”

¿Pudiste hablar con el intendente, que sería lo que corresponde, dado que él te designó?

-Pedí audiencia. En una ocasión (antes de presentar la renuncia) estuve con él en un barrio, y me dijo que fuera al otro día, que me esperaba, ya que con el primero que quería hablar era con él. Fui cuando me dijo, y no estaba. Yo quería plantearle los problemas que estaba teniendo.

¿A esa altura aún no habías decidido renunciar?

-Aún no. Pero no pude hablar con él, siempre estaba viajando… Le dejé en la oficina privada el pedido de que quería charlar, pero tampoco me llamaron. Me comuniqué con Recursos Humanos solicitando un personal, y tampoco me contestaron. Entonces hablé con la Secretaría de Legal y Técnica, de la que depende la Dirección de Derechos Humanos, para plantearle la situación, pero a esa altura ya estaba decidida a renunciar, porque te imaginás que de esa manera no se puede trabajar.

“SEGUIRÉ TODA MI VIDA MILITANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

¿Desde entonces no hubo comunicación con el intendente? En varios lugares del municipio dejaste tu inquietud de que te recibiera…

-Fue esa audiencia que pedí, y luego también dejé mi solicitud en la privada, pero nada más, no pedí más nada porque si esas primeras solicitudes no son contestadas, yo no soy de seguir pidiendo. El mensaje seguro llegó. Sí estuve hablando con gente de su círculo más íntimo. Trataron de convencerme de que no me fuera, pero yo ya estaba decidida, porque a esa falta de respeto y ese destrato no los tolero. Pueden tener todos los argumentos que quieran, pero el destrato y la falta de respeto no los tolero.

Yo estaba allí porque me convocaron para el cargo. Ahora vuelvo a mi lugar de siempre, a mi militancia en los barrios. No dejaré los derechos humanos, toda mi vida seguiré siendo una militante de los derechos humanos. Y tampoco dejaré mi espacio en la mesa local de violencia, ya que es mi compromiso desde 2010, que la formé cuando estaba en Fundación Futuro. Convoqué a instituciones, hicimos un trabajo muy bueno y la propia gente de esas instituciones me han pedido que no me vaya. Me quedaré allí, y muy contenta.

Quien habló con vos, se supone que concurrió enviado por el intendente. ¿Qué te planteó?

-A ver si estaba convencida de lo que hacía, que lo repensara.

Todas cosas que seguramente ya habías hecho, porque infiero que meditaste mucho la decisión de renunciar.

-Lo pensé mucho, por supuesto. Pero vi que las cosas no iban a mejorar. Creo que es una política de estado.

¿Marcos Pisano habló con vos?

-Sí. Es una persona que estimo mucho, y tenemos una conexión familiar muy importante (Peralta fue muy amiga de la madre del concejal). Lo quiero mucho a Marcos, y le planteé todo esto.

“ESTE ÚLTIMO AÑO FUE TERRIBLE”

Es evidente que ha habido un deterioro que lleva a este final, que no es sorpresivo aunque alguno pueda sorprenderse. Trascartón, desde fines de 2015 impera un marco político nacional y provincial que entiendo tampoco favorece el desempeño de una Dirección de Derechos Humanos…

-Nooo, este último año fue terrible para mí acá.

Si no te daban bola con Cristina presidenta y Scioli gobernador, se supone que ahora menos…

-Claro. Yo con los gobiernos provincial y nacional todos estos años me manejé muy bien. Respondían con capacitaciones, traje para policías, para el sector de la educación. Trabajé con leyes reparatorias, con migrantes, siempre tuve respuesta, y más de la provincia. A la mesa llegaba un fondo permanente, que a partir de diciembre de 2015 desapareció. ¿Y cómo me manejo? Me dijeron que lo tenía que solicitar a la municipalidad, pero allí tampoco obtenía respuestas… Es imposible trabajar así. No sólo yo, cualquiera que quiera trabajar, así no puede. Si alguien en esa situación quiere quedarse, será por otro motivo, pero si es por el trabajo, no se puede.

“NO SOY YO NI EL MUNICIPIO, EL TEMA ES LA GENTE”

Supongo que quedan proyectos inconclusos: algunos ya en marcha, y otros que estaban en carpeta. Ahora la dirección ha quedado vacante.

-Me fui el 1 de diciembre. Viajé de vacaciones, y hace unos días, al regresar, hablé con gente que me dice que no ha pasado nada, que no hay director de la oficina. No es por mí ni por el municipio, estoy pensando en la gente. ¿Sabés la cantidad de gente que atendía? Estoy pensando que voy a ir a verlos. Me han llamado a mi casa, incluso estando de vacaciones también. Incluso hoy mismo -el lunes- me llamó una funcionaria para consultarme por un caso.

¿No sabía que renunciaste, en la municipalidad no se sabe del tema, ni siquiera a nivel Depto. Ejecutivo?

-No, parece que no se sabe, ella no sabía nada del tema. En forma permanente me llamaban funcionarios por casos, porque tengo experiencia en materia de derechos humanos. Yo con buena voluntad los ayudaba, pero hoy tuve que comunicarle a esta funcionaria que no soy más parte del equipo. ‘¿Cómo que no sos más funcionaria? Nadie nos ha dicho nada’, me dijo. Bueno, le expliqué que a eso no debe reclamármelo a mí. No obstante, estoy encantada de asesorar, le dije que le diera mi teléfono a esa persona si es que me necesitaba, yo no voy a dejar de ayudar a quien lo requiera, pero ya no como funcionaria. A lo mejor conseguiré menos, o quizá más, no sé. Posiblemente más, puede ser.

“SI NO TENGO UNA RESPUESTA DE ‘BALI’, LO INTERPRETARÉ A MI MODO”

¿Qué sentimiento predomina en vos hoy: tristeza, impotencia, bronca?

-Una mezcla de todo eso. Te diría que el sentimiento que tengo es de desilusión. Igualmente mi trabajo no termina, yo seguiré militando, no necesito tener un cargo en municipalidad o provincia para trabajar en lo que quiero, porque soy una militante. Seguiré atendiendo a las personas más vulnerables que vengan a hablar conmigo, porque sé cómo asesorarlos, los pasos que tienen que dar. Por ahí será más difícil, lógicamente, porque no encontraré a toda la gente que tenía a mano antes, pero igualmente conservo muchos contactos. Continuaré ayudando en todo lo que pueda, ganas de trabajar y de luchar sigo teniendo, donde vea una violación de derechos gritaré y patalearé, denlo por seguro. Pero insisto: no se necesita un cargo para trabajar por la gente, ni ir en una lista ni nada de eso. Es más libre el trabajo que haré desde ahora. Estoy hablando con mucha gente, y me entienden, me comprenden y me apoyan. No sé si en algún momento tendré una respuesta de ‘Bali’ para ver qué pasó, y si no, lo interpretaré a mí manera, y la verdad es que me da mucha lástima que la situación me esté forzando a interpretarlo a mi modo. Más viniendo de un gobierno por el que estuvimos tanto tiempo esperando. Yo creo, y es lo que he pensado toda mi vida, que un gobierno peronista no abandona a la gente.

Chino Castro

“Muchos peronistasno sabemos cuál es el rumbo de esta Municipalidad”

‘Pompo’ asevera que ‘Bali’ está donde está “por el trabajo de muchos militantes”, que un amplio sector del peronismo desconoce “cuál es el rumbo” de la actual gestión, y que “si esta falta de diálogo es la nueva política”, se queda con “la vieja política y el contacto con la gente”.

¿Qué le vas a decir a ‘Bali’ cuando lo encuentres? Porque se van a encontrar en algún momento…

-No sé si no ha querido o no ha podido recibirme. No sé qué hará él cuando me vea a mí, pero si tengo que hablar primero, le diría que necesito una respuesta suya. Sobre todo por respeto. No ya en el rol de funcionaria, sino por respeto a una militante peronista. Creo que él está ahí por el trabajo de muchos militantes, por lo menos debe estar el respeto, no el destrato al que me han sometido. Le pediría esa explicación, nada más. Y después, por supuesto que le desearía éxito en lo que se haya propuesto, que no sé qué será, hay muchos peronistas que no sabemos cuál es el rumbo que tiene esta municipalidad. No es que lo diga yo, lo dicen muchos, me lo comentan, me llaman por teléfono, yo tengo muchos contactos dentro del peronismo. No hay diálogo, no hay diálogo. A lo mejor esta es la nueva política, y nosotros somos de la vieja política. Pero si la nueva es esta falta de diálogo, yo me quedo absolutamente con la vieja política y con el contacto con la gente, como lo tuve siempre.