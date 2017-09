STOLBIZER EN CONFERENCIA DE PRENSA

En horas de la mañana del día viernes, la candidata a senadora por el Frente 1 País Margarita Stolbizer visitó Bolívar y dialogó con este medio.

Compartimos en esta nota algunas de las reflexiones más importantes que manifestó Stolbizer en conferencia de prensa.

“Yo traigo el mensaje central de nuestra campaña, vamos a fortalecer la idea de unidad, lo que vemos es que los argentinos están atrapados en la lógica del blanco o negro, de la confrontación permanente, la descalificación de unos sobre otros”, comenzó diciendo Stolbizer.

Respecto de la campaña electoral para las elecciones legislativas de este año dijo: “Se transitó una primera etapa de campaña prácticamente sin discutir ideas. Nosotros esforzamos nuestra campaña en poner sobre la mesa el debate de ideas y propuestas. Lo hicimos presentando nuestro programa económico compuesto de tres ejes: la macroeconomía, vinculada con la inflación; la cuestión productiva, y el eje social, donde abordamos la importancia de la educación para garantizar habilidades a los jóvenes para una mejor empleabilidad. El resto se pasó la campaña haciendo descalificación de unos sobre otros y no abordaron los problemas que tiene la Argentina y sobre todo los de los bonaerenses”.

También expresó: “Vamos a trabajar proponiendo la unidad. Argentina necesita demostrar que somos un país unido, para ser un país estable, confiable y previsible”.

Stolbizer destacó además, que en el tramo que resta de campaña, harán foco en explicar qué es lo que se vota el próximo 22 de octubre.” En esta elección no se elige gobierno, ni el de Macri ni el de Vidal están en riesgo; lo que se elige es la oposición, cómo se componen las cámaras legislativa, por eso estamos convencidos de que lo que hay que discutir es la mejor oposición”, sostuvo.

Además, Stolbizer agregó que “la mejor oposición es aquella que tiene la grandeza para colaborar cuando hay que hacerlo, y es lo que venimos haciendo desde el año pasado cuando Sergio Massa viajó a Davos a acompañar al Presidente, y también en el Congreso, acompañando leyes que el gobierno necesitaba, pero también proponiendo las nuestras”.

Fue contundente al decir “Hay que entender que los países que progresan son los que construyen consensos y no grietas, lo que nosotros creemos es que hay que tapara esa grieta con propuestas y con derechos”.

También, dijo que la oposición tiene que controlar y limitar a los que están gobernando. Al respecto, fue tajante: “¿Alguien cree que la Sra. de Kirchner (Cristina Fernández, candidata de Unidad Ciudadana) con el desastre que dejó después de su gobierno tiene autoridad para controlar este gobierno? Además, Ha demostrado que ni siquiera tiene vocación democrática ya que no quiso pasarle la banda presidencial a Macri, apuesta al fracaso de gobierno, lo califica como dictadura, y nosotros de ninguna manera aceptamos esto en el marco de la democracia, y menos con la legitimidad que tiene el actual gobierno, pero sabemos que a este gobierno hay que ponerle límites, porque nos quisieron llevar puestos todo el año pasado con el tema de las tarifas, porque no tienen prioridad en el gasto”, sentenció.

“Este es un gobierno al que hay que colaborarle cuando corresponde, sobre todo en el plano internacional, pero hay que marcarle límites, las diferencias, y controlarlo realmente en la asignación de sus gastos. Eso no lo puede hacer la Sra. de Kirchner, lo podemos hacer nosotros que en su momento nos plantamos frente a la Sra. de Kirchner y ahora nos plantamos frente a éstos (actual gobierno)”, argumentó.

Además, dijo que la búsqueda de la transparencia y de la justicia son una regla fundamental en su acción política, y que buscarán la transparencia con todos, por eso hay que pensar cómo van a pararse los electores en octubre, para elegir la oposición que quieren.

Stolbizer hizo foco en un aspecto no menor, que tiene que ver con que en esta parte de la campaña harán especial hincapié en algo que los preocupa: “Todos saben que el actual gobierno tiene en el cajón tres reformas, la impositiva, la jubilatoria y la laboral. Nosotros decimos que si están en el cajón, no son buenas, si tuvieran buenas noticias las estarían anunciando ahora. Nosotros queremos que se interpele a los candidatos sobre estos temas. Los candidatos deberían estar fijando posición sobre estos temas. No se deben pasar por alto”.

Dijo también: “Queremos que el votante sea protagonista y sienta que está formando parte de este tiempo y escribiendo la historia que les toca. Cada uno de los que va a votar tiene que hacerlo con la conciencia de que no se debe pelear con otro o intentar que los otros no lleguen, hay que votar por un país unido, unir a la Argentina para que seamos vistos como un país en el que se tiene la posibilidad de inversión, de generar empleo y producción, y votar sobre todo gente honesta”.

SOBRE LA SITUACIÓN HÍDRICA

“Hay un gobierno que mira para el otro lado tanto a nivel provincial como nacional. Han gastado más plata en publicidad y propaganda antes que en hacer las obras que se necesitan. Cuando visitamos las zonas y nos dicen que no alcanzan la plata para hacer las obras, yo quiero contar que el fondo de infraestructura hídrica de la Nación, que se compone con una parte del impuesto a las naftas, tiene en este momento un plazo fijo de $3.000 millones. Los plazos fijos son hoy lo que está rompiendo nuestra cultura del trabajo. Hoy la gente en vez de invertir para crear empleo pone un plazo fijo y tiene una renta de un 24%. Pero más grave es que el gobierno decida poner 3.000 millones de pesos del fondo hídrico en un plazo fijo en lugar de destinarlo a los distritos donde se necesitan obras”, dijo Stolbizer sobre el fondo hídrico.

Al respecto, también dijo que otro dato es que la parte del fondo hídrico que está en ejecución fue a Santa Cruz, “este gobierno, al igual que el otro, prioriza en la asignación de sus gastos a la provincia de Santa Cruz, le tapa los agujeros a una provincia que tiene 320.00 habitantes y le da la espalda a la nuestra que tiene unos cuantos millones más”.

L.G.L.