La Directora de la Región 9 del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires hizo un análisis con LA MAÑANA de lo que fue su año de trabajo. Además, se metió en el tema político electoral y dijo que el candidato de Cambiemos debería ser José Gabriel Erreca, quien si pretende seguir en el Concejo Deliberante debe renovar este año. No es menor la palabra de Santos, si se tiene en cuenta que todo lo que dice es lo que piensa el diputado Manuel Mosca.

En su casa de calle Sáenz Peña, Santos comenzó el balance del 2016: “Fue un año muy lindo, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, absorbiendo todo lo que podía de la gente que hace mucho tiempo que está ahí. Me tocó un equipo técnico que viene trabajando en el Ministerio desde hace 15 años, así que nos aggiornamos para poder trabajar en conjunto la región, que es bastante amplia. Primero salí a presentarme, esta era una dirección muy ausente, acéfala, hacía años que no se trabajaba a nivel regional”.

Santos agregó que “antes los directores iban y se quedaban tres días en La Plata y después volvían al territorio, a su ciudad, o no aparecía en La Plata, que es donde vos tenés que generar los programas y las demandas de la región, no visitaban a los intendentes. Me sorprendió eso, que cuando fui a ver a los intendentes las respuestas fueron buenas enseguida porque no veían antes que el Ministerio bajara. También debo reconocer el acompañamiento del ministro Santiago López Medrano, con quien recorrimos juntos parte del territorio”.

Sandra reconoció que “al principio no teníamos una respuesta rápida porque encontramos un ministerio devastado, pero desde hace unos meses la cosa cambió, empiezan a llegar los camiones, las asistencias, creo que estamos dando respuesta, y lo bueno es que podemos trabajar en conjunto. Otra de las cosas que me sorprendió es que la gente del Ministerio que trabajaba en territorio no se conocían entre sí, y nuestra problemática no es tan diferente en lo que respecta a la zona 9, que es agrícola-ganadera”.

La trovadora también contó que “tenía que responderles a quienes habían confiado en mí, el diputado Manuel Mosca y la gobernadora María Eugenia Vidal, y dejar parada a la Región 9”.

Te hemos visto mucho en 25 de Mayo, quizás de los municipios de la región donde más cabida te dieron…

- La verdad que he trabajado muy bien con todos los intendentes. Desde el Ministerio, como nos pide la gobernadora, no hacemos diferencias políticas y creo que esto se vio claro, no soy una persona que confronta, todo lo contrario, la capacidad del diálogo es lo que he aprendido en este tiempo, el callarme a tiempo también. Con Ralinqueo, con Salomón, con Cellillo, con Bertellys hemos armado una buena articulación, al igual que con sus secretarios de desarrollo. No me he tomado vacaciones, sigo trabajando, y este año sí con un presupuesto dentro del Ministerio que es de casi el doble, lo que nos va a permitir dar una mayor respuesta.

En Bolívar también has colaborado, se te vio para Reyes, en el Bolívar Cumbia…

- Sí, si bien hoy soy funcionaria de la Provincia, soy cantora y para mí es un orgullo, y si este don que Dios me puso lo utilizo para colaborar en las instituciones como me pasó el sábado cuando fui al Club Atlético Urdampilleta o a los colegios que me llaman, nunca voy a dejar de cantar, si lo tengo que hacer ad honorem no tengo problema.

¿Cómo fue esto de integrar la mesa del Pro de la provincia de Buenos Aires?

- Una experiencia nueva, un crecimiento muy grande, generalmente cuando se hacen las mesas yo escucho y trato de aprender de ellos que vienen trabajando desde hace muchos años. Quedé a cargo de las Mujeres Pro de la Séptima, junto a Gladys González y Gabriela Reich integramos la mesa de Mujeres del Pro de la provincia de Buenos Aires, cuyo lanzamiento haremos a mitad de febrero.

¿Y cómo es liderar las Mujeres Pro en la Séptima?

- Tengo referentes en las ocho localidades que componen la Séptima. Con las mujeres de Azul llevamos adelante un proyecto para contener a mujeres vulnerables, armamos un taller con 4 máquinas de coser, y ellas hacen bolsas de residuos, que es un emprendimiento con el que pueden llevar el pan a su casa. También estamos armando el Pro Huerta femenino, por el cual el 50 por ciento de lo cosechado se lo llevan a la casa y la otra mitad la venden en la feria. Esto también lo estamos haciendo en Saladillo.

Hace exactamente un año seguías siendo una empleada municipal y tenías incertidumbre por el lugar que podías llegar a ocupar…

- Nunca fui atolondrada en el tema de pedir cargos, creí que me quedaba en Bolívar. Una vez me preguntaron si quería trabajar en la provincia y la verdad que yo estaba a disposición de la gobernadora, yo trabajé para María Eugenia fuera gobernadora y Macri presidente. Cuando Manuel (Mosca) me dijo que me iba para el Ministerio de Desarrollo me sorprendió, porque para mí es un cargo sumamente importante y de mucha responsabilidad.

Me ha cambiado la vida porque me ha hecho ver situaciones y cosas que a veces querés resolverla ya y que la burocracia te lo impide, lamentablemente hay que acostumbrarse a eso. He viajado mucho, he conocido mucha gente. Que te reconozcan en ciudades que gobierna el Frente para la Victoria quiere decir que el laburo se está haciendo bien.

Entregaste muchos subsidios de Mosca a lo largo de 2016…

- Con estos últimos que se entregaron llegamos a los 600 mil pesos en subsidios, es mucho dinero. Las instituciones son héroes silenciosos que van sacando a los pibes de la calle, quitándole horas a su familia, a su tiempo libre, y necesitan que desde el Estado los estemos acompañando, seguramente el aporte es mínimo; pero los ayuda para seguir.

¿Cómo ves este año electoral y cómo vas a trabajar?

- Creo que ya se respira en Cambiemos, en Bolívar, el año electoral. Creo que vamos a trabajar con quien mayor legitimidad tenga para la gente, pienso que esa persona es José Gabriel Erreca, que es quien puede llevar a cabo que esto se concrete y llevar al triunfo a Cambiemos en octubre. Somos un equipo con diferentes expresiones y partidos, tenemos que buscar el líder que más genere con la gente, y a mi modo de ver esa persona quizás sea José Gabriel.

Vos has trabajado con Erreca…

- He trabajado en su gestión, estuve en la Dirección de Tercera Edad y pienso que tiene la llegada como para que nosotros en 2017 podamos ganar en Bolívar.

Es decir que estarían fomentando que encabece la lista de concejales…

- A mi modo de ver es la persona indicada dentro de lo local, creo que tiene toda la impronta para encabezar una lista local.

¿Sabés si se reunió con Manuel?

- No todavía; pero a principios de febrero comenzarán esas charlas. Nosotros tenemos que buscar la legitimidad de una persona que llegue a la gente, con valores, y esa persona quizás sea José Gabriel Erreca.

¿Cómo te preparás para afrontar un año de gestión que a su vez será electoral?

- Sí, no sé dónde estaré en la campaña, si me toca acompañar lo haré; pero nunca dejando de lado el Ministerio porque la región nos necesita. Para mí van a ser prioritarias las dos cosas, al igual que las Mujeres Pro.

Angel Pesce