“El diálogo y el trabajo en equipo es el mejor camino. Muchos intendentes entendieron que esa es la mejor opción. Nosotros le dimos un marco: ofrecemos un gobierno que trabaja sin hacer diferencias, que atiende los teléfonos, que está en las situaciones de conflictividad y que pone el cuerpo. Cuando veo un problema en la provincia no pregunto de qué partido es el intendente. Los problemas en la cuenca del Salado, por ejemplo, no responden a un partido político. Me da mucha satisfacción que dos o más intendentes se pongan de acuerdo para hacer una obra en común.

Con Bali Bucca parece que hay un entendimiento especial, a juzgar por varias fotos que hemos visto, en especial el último brindis del año…

“Tenemos una muy buena relación. Compartimos el último día del año por el reconocimiento que quisimos hacerle a Sarghini por su año de Presidencia de la Cámara. Fue un lindo encuentro que mantuvimos con él, con Bali, con Sergio (Massa), con Martín (Insaurralde), con Margarita (Stolbizer). Lo único que tengo que decir de Bali es que trabajamos muy bien todo el año juntos. Yo les dije a todos los intendentes opositores que en el trabajo me van a encontrar siempre. Si ustedes están trabajando, a mi me van a encontrar trabajando con ustedes. Es el espacio en el cual mejor nos conocemos. Y si hay intendentes que traen proyectos y avanzan las obras y no pierden tiempo en chicanas políticas como tampoco lo pierdo yo, allí estaré. La gente ya votó y lo hizo por 4 años en los cuales tenemos que trabajar juntos aunque vengamos de partidos distintos. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Por supuesto que me gustaría que mi partido gane las elecciones en Bolívar y desde lo electoral voy a trabajar para eso; pero una cosa no quita la otra”.