La legisladora del Parlasur Mariana Zuvic recorrió ayer las instalaciones de la Sociedad Rural en el marco de la 88ª. Exposición, en compañía del subsecretario del Interior, Juan Carlos Morán.

La enérgica diputada santacruceña, una de las denunciantes más agresivas por delitos de corrupción que tienen en vilo a la propia ex presidenta Cristina Fernández, fue recibida en el portal de acceso a la muestra por el presidente en uso de licencia, Pedro Vigneau, el vicepresidente en ejercicio Fernando Criado, el gerente ruralista Ariel Alomar y otras autoridades de la institución. Todos ellos acompañaron a la visitante en su recorrida, que tuvo una sabrosa escala en el stand de la Obra San José, donde colaboradores de esa casa la aguardaban para agasajarla con sus exquisiteces.

Al término de su paseo tuvo la generosidad de detenerse unos minutos en nuestro stand, donde aceptó dialogar periodísticamente unos minutos. Estas son las expresiones más salientes que dejó su palabra:

“No conocía Bolívar particularmente, pero he recorrido gran parte de la provincia de Buenos Aires. Aquí tengo buenos amigos, como lo son Juan Carlos Morán y Marichu. Y a verdad es que es ésta una provincia hermosa. Bolívar es hermosa como ciudad, me impactó muchísimo y veo algo que quizás Uds. no se den cuenta, que no es común en otros ámbitos: la forma en que están organizados, esta cosa comunitaria que se palpa. Tomo como símbolo a la Obra San José, donde estuve recién, que debe ser un orgullo para ustedes. También estuve en el comedor El Fogón y me llevé la misma impresión por toda la gente que trabaja con espíritu solidario. Comí una torta frita impresionante que me acercaron los Bomberos. Me impactó la cantidad de stands que hay y creo que estamos en un punto de inflexión en el país. Lo veo aquí, lo ví en la Rural de Palermo. Estoy segura que lo que viene para el campo es muy bueno. Se nota que algunas cosas ya cambiaron y lo bueno que viene tiene que ver con el campo”.

¿De aquí se lleva algún disparador, alguna idea que le pueda servir para su actividad como legisladora del Parlasur?

“Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es transformar ese ámbito tan oscuro que es el Parlasur. Lo que hemos hecho, ante todo, es eliminar los fueros, porque querían convertirlo en una guarida. Por ese motivo, tanto Milagros Salas como José López están hoy presos. Elminamos también el salario, porque es un organismo que está en formación, no está funcionando en forma plena. Y ahora vamos por un trabajo de integración regional. Durante los años del kirchnerismo hemos quedado aislados del mundo y hay que volver a reinsertarse. Eso es muy importante para el campo, porque hay que comenzar a rehabilitar mercados cercanos. En ese sentido estamos trabajando en la recuperación de la hidrovía, una obra de estructura muy importante”.

