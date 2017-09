SE DOTARA DE TECNOLOGIA LED A LAS TRES CANCHAS

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Cámara baja provincial, se prevé continuar con este tipo de ayuda a los clubes dado que son el lugar por excelencia para alejar a chicos y jóvenes de las adicciones.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, gestionó un aporte económico para dotar de iluminación a las canchas de tenis del club Independiente. Estuvo presente en el lugar junto al concejal por Cambiemos José Gabriel Erreca y a dirigentes de la subcomisión de tenis.

“La historia de Independiente me toca de cerca y cuando definimos con José Gabriel el tema, y hablamos con Eugenio Silva de la necesidad de iluminación que tenían las canchas de tenis del club, hicimos la gestión en la Cámara. Así dotaremos de iluminación con tecnología Led a las tres canchas. Para que los chicos puedan seguir formándose, practicando en horario nocturno”, sostuvo Mosca al inicio del contacto con los medios.

Además, esta tecnología prevé paneles solares, lo que trae aparejado un ahorro de energía. “Esa es la idea. Tanto nuestro presidente Mauricio Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal apuntan hacia un paradigma de ahorro energético, y el hecho de aportar tecnología pensada en el ahorro energético, en un país que tiene un déficit en esa materia, también suma y es un costado importante de este anuncio”, agregó.

“Tenemos una fuerte decisión de ayudar a los clubes, en este caso a través del tenis, para reforzar el puente de inclusión en zonas vulnerables, para que los chicos puedan recibir la ayuda del Estado para practicar deportes. Esto, de alguna manera, viene a complementar para mejorar las instalaciones y así puedan practicar este deporte de noche”, sostuvo a continuación.

“Cuando conversamos con José Gabriel y planificamos el trabajo, nos gusta hacer los aportes con una afectación específica. Podríamos haber venido y dado el aporte a la subcomisión de tenis pero nos parece que está buenos identificar una necesidad puntual y destinar a ella la partida”, dijo Mosca. “Así será la dinámica de trabajo de acá hasta fin de año. Le he pedido a José Gabriel que identifique dónde podemos dar una mano en la medida de nuestras posibilidades para destinar fondos, y así poder ver que se concreta lo planificado. Buscamos apuntalar a los clubes como lugares de contención de los chicos. Es una decisión muy fuerte que tenemos de invertir en estas instituciones porque estamos convencidos de que el deporte es la herramienta para frenar las adicciones. Como Cámara hemos adoptado esa postura, en línea con el compromiso de la gobernadora de pelear fuerte contra el narcotráfico”, detalló el diputado.

Erreca por su parte se mostró conforme con esta política. “Estoy muy contento de poder compartir estas medidas y gestiones que dan una mano a las instituciones”, expresó.

“Lo importante es el presente y el futuro, planificarlo, ver qué necesita cada institución en diferentes aspectos. Lo importante es la cantidad de chicos y jóvenes que camina por cada una de ellas. Es el camino, no sólo para los tres meses que quedan sino para todos los años. Es el compromiso de la Provincia, de la gobernadora, que apuesta fuerte a la inclusión, a la lucha contra las adicciones. Es mejor que los chicos estén con la cabeza en el deporte y no en otras cosas. No vamos a nombrar a cada institución, pero estamos trabajando en mantener contacto con ellas y poder planificar distintas ayudas”, señaló.

Consultado sobre la marcha de la lucha contra el narcotráfico que se está dando desde el gobierno provincial, Mosca se mostró satisfecho. “Uno siente que hay transformaciones que se están dando y que cuesta visibilizarlas. Hay otras que la gente las percibe. Gracias a Dios, si hay una que la gente valora es la lucha frontal contra el narcotráfico. Que tiene como prioridad transparentar las fuerzas de seguridad, que es clave ya que si existen fuerzas que están en connivencia con algún sector involucrado en el narcotráfico es muy difícil dar esa pelea. Eso está claro y no hay duda de que tenemos una gobernadora que está dispuesta a pagar los costos que sean necesarios para transparentar as fuerzas de seguridad. Y demandarle a la Justicia una velocidad que vaya en sintonía con ese compromiso; porque necesitamos allanamientos todos los días, derribar bunkers todos los días. Este es un trabajo en equipo de la gobernadora, con el presidente, con el ministro Ritondo, con la ministra Bullrich, con los municipios, estamos dando una pelea que no se resuelve de un día para otro pero en la que claramente estamos avanzando. Y eso la gente lo percibe”, destacó.

Por último, fue consultado sobre las obras hídricas. Sobre el particular, se refirió a los treinta años sin obras en la Provincia y la tranquilidad para los vecinos es que el financiamiento está y ya se ven trabajar las máquinas. “Sabemos que ahora la prioridad es la emergencia, que es lo que estamos atendiendo, pero le llevamos tranquilidad porque ya está el financiamiento. El ministro Leonardo Sarquís, está muy cerca de la problemática y estoy en contacto permanente”, sentenció.

“El dato importante para llevar tranquilidad al productor agropecuario, para el vecino, y que estén tranquilos es que las obras ya tienen financiamiento y se comenzaron a hacer. Las que nos impacta a nosotros de manera directa son las obras en la Cuenca del Salado, y las mismas ya arrancaron. Pero son sobras que van a llevar 3 ó 4 años, porque es el movimiento de suelos más importante que se haya hecho en la provincia de Buenos Aires en su historia. Están las maquinas trabajando a la altura del Canal 2, de Dolores y así van a ir avanzando las etapas, para evitar que se inunden las hectáreas que ahora se inundan en la provincia y recuperar productividad”, concluyó.