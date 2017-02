ENTREVISTA A FABIO “NANO” MORALES

En la histórica esquina de Zapiola y Alsina funciona un espacio para la expresión política que busca mantener vigente el Frente para la Victoria a nivel local.

Se trata de un espacio integrado por diferentes agrupaciones políticas que tienen como referente a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y que buscan la construcción de un frente amplio, heterogéneo, plural y participativo que sea protagonista en las elecciones legislativas de este corriente año. A nivel local, sus principales referentes son Fabio Morales y Ariel Ferreyra.

Al respecto, este medio dialogó con Fabio “Nano” Morales, uno de los referentes de dicho espacio, quien manifestó que están trabajando mucho, con ganas, con diferencias, es decir con todos los matices posibles, ya que quienes militan por el Frente para la Victoria entienden que éste debe construirse así, sosteniendo las consignas de Néstor y Cristina que tienen que ver con la transversalidad del proyecto.

Morales explicó que desde el espacio en el que trabajan, vienen dándole todo el empuje posible al Frente para la Victoria. Destacó que si bien el movimiento a nivel local se inició con los Bucca, los Morales han estado apoyando y aportando, codo a codo, desde el 2005 hasta ahora. Recalcó además que siguen trabajando para que siga viva y latente la expresión política, sosteniendo además que la mejor referente del espacio es Cristina.

Al ser indagado sobre una ruptura a nivel local con el Frente para la Victoria, y puntualmente con los Bucca, Morales dijo: “no sé si hubo tal ruptura, pero sí que podemos llegar a tener diferencias de forma. Lo que vimos fue una ausencia del llamado a la participación. Una vez que se llegó a la gestión Municipal no fuimos convocados a trabajar. Tal vez el Intendente no vio en nosotros la posibilidad de gestionar y es valedero, cada uno elige sus colaboradores, pero creo que a lo mejor hubiese sido importante hacer un llamado o dar una explicación al respecto”.

“Lo que notamos ahora es que no hay una expresión cabal de lo que es el “Cristinismo” para nosotros. Creemos que debemos mantener viva esa fuerza», señaló Morales, quien agregó que están abiertos a que se acerquen diferentes grupos políticos con ganas de trabajar y que piensen un país en el que estemos incluidos todos y no unos pocos, gobernado para la mayoría y no para las minorías, como está pasando hoy”.

“Nano” también fue consultado sobre las recientes declaraciones del Intendente Eduardo Bucca, quien señaló que Scioli y Cristina no son quienes representan sus ideas, y al respecto dijo: “A mí no me extrañan sus declaraciones, yo personalmente nunca sentí que Bucca se vea representado por esa expresión. Además no sé cuál es su líder político. Por un lado se dice que está dentro del PJ, que es justicialista, que es Peronista, y no sabés. Yo no conozco nadie que haya expresado mejor las políticas peronistas que los gobiernos de Néstor y Cristina. Y él dice que Cristina no lo representa. Yo no creo en el peronista que se golpea el pecho diciendo que lo es, sino creo en aquel que hace honor a las expresiones sociales, se ocupa de proteger al que menos tiene, al más desprotegido. Eso es lo que tenés que hacer si llevas adelante las políticas peronistas”.

Respecto de los hechos de corrupción por los que se investiga a Cristina Kirchner, y consultado acerca de si ello habría alejado gente del grupo, Morales dijo que saben que es algo difícil, pero que no es ese el problema, sino que lo que más ha alejado gente de la militancia es que se les está complicando para llegar a fin de mes. “Nos alejó más lo económico, ya que tienen que salir a ver cómo se las rebuscan y entonces dejan de lado la militancia, porque tienen que trabajar más horas. La gente que está en política y trabaja no es tonta; no es lo mismo que hablemos de un hecho de corrupción dentro de un gobierno, a hablar de un gobierno corrupto” precisó Nano, quien además agregó: “hoy estamos en presencia de un gobierno totalmente corrupto a mi modo de ver las cosas y no ante hechos de corrupción aislados”.

Hay algunas mediciones que indican que la aceptación de Cristina Kirchner es del 30%, y sobre ello Nano precisó que la sensación que tienen quienes trabajan en el Frente para la Victoria a nivel regional y provincial y se juntan a dialogar es que Cristina supera ese 30%. Y para él, esa es la pauta de que finalmente convergirán todos en un mismo frente. “Lo que nosotros sentimos en las charlas es que al hablar con la base militante todos están de acuerdo en ir con Cristina”, enfatizó Morales. De hecho señaló que cuando salen a recorrer los barrios y a dialogar con los vecinos escuchan con frecuencia “cómo la extraño a Cristina”.

A nivel local Morales explicó que aún no han tenido contacto con el PJ bolivarense; tiene entendido que el espacio de calle Sarmiento que actualmente se encuentra cerrado ha sido trasladado al local de calle Brown, pero no tiene información certera. Señaló además que no hay un funcionamiento del partido en forma orgánica y cotidiana. Dijo que desde el espacio que integra están abiertos a dialogar con todos ya que lo que quieren es participar y lograr consensos.

Por otro lado, señaló que para el Frente para la Victoria es importante que legisladores como Walter Abarca y César Valicenti sigan en el espacio y no se hayan pasado a otro, ya que son referentes a nivel regional y provincial y saben que la unión de ellos y de todos aquellos que quieran estar adentro, como es el caso de Cocconi es importante porque tienen dialogo y trabajo directo con ellos. Tal es así que vienen haciendo actividades en línea con la sección y con los compañeros de la Pcia. ya que para el espacio es sumamente importante tratar de hablar con todos y de este modo seguir aprendiendo.

“Yo soy de los que cree que no existen ni ciudad ni provincia si no hay un buen gobernante en el país”, puntualizó “Nano”.

Si bien faltan aproximadamente siete meses para las elecciones legislativas de este año, Morales no le dio tanta importancia al tiempo, ya que para él, en política éste es relativo: “En política los tiempos son relativos. Lo que no sucede en meses puede suceder en un día. Hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente todavía. Hay muchas cosas por resolver. Los barrios tienen muchas necesidades en Bolívar. Pero tenemos que explicarle a la gente hoy que los problemas que tiene no son porque el gobierno anterior fue corrupto sino que es a raíz de que éste gobierno no está dándole los servicios ni los recursos al gobierno local para que ellos estén mejor”.

Además agregó que “tenemos que dejar de lado nuestras miserias personales, esto de que sin mi todo se termina y todo se acaba. No es así. En política se puede seguir, y lo ha dicho Cristina también; uno trabaja y construye en base a un proyecto, y el nuestro es trabajar para devolverle a Cristina el poder”.

Su trabajo junto a Ariel Ferreyra

Al ser consultado sobre las tareas que viene realizando junto a Ariel Ferreyra en el Frente para la Victoria local dijo lo siguiente: “Estamos bien. Estamos adaptándonos. Cada uno tiene su postura. Ariel viene de trabajar para Nuevo Encuentro y de una elección y hoy le toca adaptarse a las metodologías de los diferentes espacios políticos que hoy estamos tratando de comulgar y trabajar en un mismo espacio; se hace difícil, con idas y vueltas, pero trabajamos para que salga bien. Ariel está poniendo todo su esfuerzo para que todos seamos parte de un mismo proyecto, que todos tiremos el carro para el mismo lado. Tenemos que ir todos juntos y detrás de nuestra líder, Cristina”.

Las puertas están abiertas

Los días martes, miércoles, viernes y sábado, el local partidario sito en Av. Alsina y Zapiola se encuentra abierto a partir de las 18 hs. Quienes deseen acercarse a conversar, a manifestar inquietudes, sugerir propuestas o sumarse a las diferentes actividades pueden hacerlo en ese horario, o contactarlos vía Facebook, ya que utilizan dicha red social, apareciendo como “Frente para la Victoria Bolívar”.

La idea del grupo es tratar de estar en el local la mayor cantidad de tiempo posible. Por ahora son esos los días de apertura, pero cuando se vayan agregando compañeros a trabajar, seguramente estará abierto todos los días.

Próximas actividades

La intención del grupo de trabajo es continuar diagramando jornadas con referentes del espacio, pero previo a ello están conversando con la gente para ver que proponen, y desde allí ver qué es lo que se les puede ofrecer. “Hoy no somos gestión y no hay recursos, pero eso a mí no me preocupa porque yo siempre me las rebusqué para trabajar igual”, señaló Morales.

“En política hay que tener sensibilidad. Cuando vas a ver los barrios tenés que ir con el corazón en la mano y empatizar con el vecino a ver qué le pasa. Y eso estamos haciendo. Estamos teniendo charlas con los actores sociales locales para ver que les interesa”, precisó el militante del Frente para la Victoria.

Pensando en las próximas elecciones, Morales expresó: “Sin Cristina para mí no es lo mismo como figura convocante. Las P.A.S.O. si no va Cristina, se resuelven de la misma forma en la que planificamos las tareas y venimos trabajando. Es decir, en una mesa redonda, hablando y consensuando, para ver quién nos representa si no es Cristina”.

Morales se manifestó preocupado a nivel local, ya que no puede entender cómo en Bolívar nadie dice nada sobre los avasallamientos que ocurren a nivel nacional. “Nadie habla de las escuchas telefónicas a la ex presidente; el arco político no se manifiesta al respecto. Están sin reacción, están llevándoselos puestos y no hay expresiones políticas acá que se levanten en contra de ello y del avasallamiento a las instituciones”, agregó.

Por último manifestó que “quienes creemos que la política es una herramienta transformadora de la realidad vemos que no está todo bien. Uno se puede equivocar, pero cuando lo haces con convicción y honestidad, eso se ve; pero hoy no se a cuántos se les puede preguntary que respondan con honestidad si se equivocó o si lo hizo a propósito”. A.P. y L.G.L.