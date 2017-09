JORGE SRODECK – JEFE DE GABINETE DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA PROVINCIAL

Mantuvimos un jugoso diálogo periodístico con Jorge Srodeck, un dirigente gremial de dilatada trayectoria hoy devenido en funcionario público.

En tal carácter, y en representación del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, donde revista en calidad de jefe de Gabinete, pasó por la exposición a saludar y marcar la presencia de ese ministerio.

Luego de la Jura de Clasificación de los animales en lote, cuando el medio día se alejaba lentamente de nuestro reloj, Jorge se acercó a nuestro stand en compañía de Fernando Alzueta, José Gabriel Erreca y Sandra Santos.

“No quería dejar de venir a Bolívar para estar por lo menos un rato con mi amigo Fernando Alzueta con quien, por decirlo de alguna manera, hemos tenido varios combates juntos. Es uno de los dirigentes agropecuarios a los que más respeto y por los que más afecto tengo. De modo que ese es el motivo principal de mi visita. Mañana (por hoy) no podré acompañarlos porque hay otras cuatro exposiciones: Salliqueló, Chivilcoy, Pergamino y Tres Arroyos y eso nos obliga a movernos”, dijo Srodeck a modo de introducción.

Estamos acostumbrados a verte en tu función de dirigente gremial y ahora nos toca dialogar con el funcionario. ¿Cómo es este pasaje del gremialismo a la función pública? ¿Cómo se canaliza aquella energía en el reclamo con el papel de ser receptor de reclamos?

“Yo siempre actué en el gremialismo sabiendo que la solución de los problemas se consigue a través de la política. Había “comprado” el modelo de Brasil, donde en un momento, cuando se hizo la verdadera reforma agropecuaria, un tercio del Congreso eran referentes agropecuarios. Hoy hay un poco menos, pero en el mejor momento hubo un 33 por ciento. En un país como Australia también la política agropecuaria surge del Congreso Nacional, ni hablar en Estados Unidos. Siempre pensé que el gremialismo tiene que ser el aprendizaje y luego hay que incorporarse a la política: en los concejos deliberantes, en las legislaturas provinciales y en la nacional. Yo había sido candidato en el 2007 pero integré la mesa de Carbap durante 6 años ejerciendo varios cargos. Sigo trabajando para que los productores nos insertemos en la política. Hoy no tenemos muchos legisladores provenientes del agro; pero hay cantidad de funcionarios en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, empezando por el ministro Ricardo Buryaile. En provincia también. Estoy yo, está Juan Linari, quien hoy es director provincial de Lechería, Hernán Silva y otros, todos provenientes de las gremiales. A eso hay que sumar la gente que viene de los grupos CREA y de AAPRESID.

“En mi época de gremialismo, en frente teníamos un gobierno muy distinto al que tenemos ahora. Era otra la sensación, porque sabíamos que no había voluntad de arreglar nada. Hoy es totalmente distinto. Yo sigo siendo productor agropecuario, así que conozco todos los problemas del sector y los padezco. A mí también me asfixian los impuestos. Pero cuando llegás a la función pública con lo primero que te encontrás es con un país en estado de abandono. Todo lo que nos pasa hoy en materia de inundaciones es producto de las obras que no se hicieron a lo largo de 70 años. Tenemos que asumir que estamos siendo contemporáneos a un proceso de transformación de un país viejo, oxidado y lleno de cosas grises, para decirlo suavemente. Transitar este camino de cambio es algo que va a llevar muchísimo tiempo. Lo que personalmente me voy a llevar, dada mi edad, es la satisfacción de haber iniciado ese proceso. Lamento decir, en relación a las inundaciones, que vamos a estar peor antes de estar mejor. Hay 53 obras en curso en 17 municipios, más la cuarta etapa del saneamiento de la Cuenca del Salado, más el Río Quinto en el noroeste. Ahora bien, ¿cómo se conforma esta problemática del agua? Comienza en los municipios con un comité de cuenca, luego interviene la Autoridad del Agua, también el Ministerio de Infraestructura a través de la Subsecretaría de Hidráulica. Al mismo tiempo tenés el Ministerio de Agroindustria de Nación e Infraestructura también de Nación. Estos somos todos los jugadores que tenemos que poner en orden algo que estaba anunciado desde la época de Florentino Ameghino. Cuando yo era joven, la laguna La Picasa tenía 4.000 hectáreas. Hoy tiene 50.000. El agua fue entrando y nadie se ocupó de darle curso.

“Se está invirtiendo una cantidad importante de dinero para esas obras. La tranquilidad que deben tener los productores es que, obra que anuncia la gobernadora es obra que comienza y termina. El gobierno provincial y también el nacional le están dando absoluta prioridad, porque ello genera una riqueza adicional en hectáreas recuperadas. En el entre tanto ¿qué puede hacer el gobierno? Puede estar cerca del productor con medidas de emergencia y/o desastre que no sirven para mucho y también asistir con créditos a tasa del 9 por ciento, como los que están vigentes para quienes tengan declarada la emergencia. Esto es novedoso, porque antes no convenía la declaración de emergencia porque automáticamente dejaban de ser sujetos de crédito, caía su calificación bancaria. Hoy no es así. Puede haber un poquito de ruido aún en alguna sucursal del Banco Provincia pero se va a ir corrigiendo.

“La ley de Emergencia y Desastre es una ley vieja, obsoleta. Hay que legislar y modificarla; pero para ello hay que tener una oposición razonable. Por eso es importante el resultado de las próximas elecciones. Este es un gobierno que está haciendo lo que puede en 18 meses de gestión a partir de encontrar un país devastado y con minoría parlamentaria. Dependiendo de la próxima elección Cambiemos puede pasar a tener mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia, estar “palo y palo” en Diputados, quedar muy cerca en el Senado Nacional y en franca minoría en Diputados nacionales. Gobernar en minoría con una oposición dura que pone palos en la rueda no nos resulta fácil. Pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Nosotros sabemo porqué y para qué vinimos a la política.

“Decimos exactamente lo que podemos hacer y nos alejamos del “chamuyo”. La gobernadora, que ayer cumplió años, sabe perfectamente los problemas y está decidida a enfrentarlos”.

Para salir del encierro que nos plantea la inundación, que es un problema recurrente de nuestra zona. ¿Qué está haciendo el Ministerio y cómo ve la situación en aquellos lugares que están en plena producción?

“Si nos corremos un poco de la inundación podemos decir que se están constuyendo seis plantas para faena de animales chicos (ovinos y porcinos) en el sur de la provincia. Por primera vez en la historia de logró el acceso al Río Negro. Estamos con precios de la ganadería vacuna muy buenos. Lo vamos a ver en los remates aquí hoy mismo. Hace 18 meses atrás no sabíamos qué hacer con la hacienda y hoy ya se han exportado 500 millones de dólares en carne vacuna y se abrió el mercado para carne congelada con China, que no tiene límites.

“En lo que respecta a trigo, la cosecha anterior a este gobierno había llegado a 10/11 millones de toneladas. Estamos en 18 millones de toneladas. Hemos generado 30.000 puestos de trabajo sólo con liberar el trigo y este año, más allá de lo que va a echar a perder el agua estimamos una cosecha de 18 millones en trigo. Donde no hay agua los trigos están muy buenos. En lo que respecta a gruesa creo que se va a sembrar la misma cantidad de hectáreas a la del año pasado. Puede haber una duda en maíz por los costos de implantación. Pero sigue siendo rentable.

“Hay cuestiones que siguen siendo una tortura, como la carga impositiva que sufre el sector. Pero estamos con la legislación impositiva de la década del 70 que hay que reformar profundamente. Peor aún. La hemos ido retocando, reformando, emparchando y hemos hecho un desastre. Reformar en serio todo esto va a ser una tarea muy dura. Pero el Presidente mismo se ha hecho cargo del tema y se ha comprometido a resolverlo. Y luego está la carga burocrática, que también hay que resolver. En Uruguay vos cargás un camión de trigo y lo único que tenés que completar un remito. Este país convive con la informalidad. Tenemos 60.000 horticultores informales. Chile exporta 800 millones de dólares en horticultura y nosotros estamos viendo cómo legalizamos la actividad en el RENAF. Lo mismo sucede con los cerdos. Allí el 50 por ciento de la faena, distribución y comercialización es informal. La provincia tiene 4.000.000 de ovinos. 1.900.000 asentados en SENASA y 2.100.000 en la informalidad. Controlar y ordenar este país es una tarea compleja”.