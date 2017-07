LORENA MEGA, CON FERREYRA Y COMPAÑÍA EN EL ‘COLECTIVO CRISTINA’

Lorena Mega es actriz, docente, madre y ama de casa. Se enroló en el kirchnerismo en el mismo 2003 en que Néstor Kirchner ponía fin a un angustioso período de interinatos presidenciales, al asumir el timón del país tras el estallido social que en diciembre de 2001 vino a ponerle un moño negro a un largo período signado por el hambre y la exclusión. Ya más de media Argentina había quedado en la ruina cuando aquél siniestro fin de año De la Rúa huía en helicóptero, mientras en Plaza de Mayo la policía masacraba a casi cuarenta compatriotas que pedían pan, trabajo y dignidad. Luego de más de una década de aplicación de un modelo de gestión que en diciembre de 2001 ya no cerraba ni ‘con la gente afuera’, el pueblo argentino le ponía el lomo a la peor crisis económica y social de nuestra historia en democracia, mientras tras quitarse a De la Rúa el sillón presidencial se tornaba un potro indomable que tumbaba ‘muñecos’ sin despeinarse, con la excepción de Eduardo Duhalde, que aguantó un poco más y ordenó algunas cosas. Hasta que en mayo de 2003 llegó Kirchner, y rápidamente fue aglutinando voluntades con su hacer atropellado y su audacia transformadora. Entre ellas, la de Lorena Mega.

Ahora la convocaron para sumarse a lista que encabeza en lo local Ariel Ferreyra, y que representará a Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones. Enseguida dio su sí, y ocupará el segundo lugar de la nómina de precandidatos a concejales: acompañar a Cristina el parece un objetivo superador además de impostergable, pero además quienes la convocaron son reconocidos kirchneristas que militan desde hace años (en la red social, el trabajo, el barrio, allí donde van), y en muchos casos, amigos.

Dice que comparte pensamiento con Ferreyra, el armador y líder del sector, y que ya estuvo cerca de su grupo en las elecciones de 2015, aunque no participó. Además, “si te interesa la política y querés modificar las cosas, es importante participar”, afirmó.

Respecto de ese ‘modificar las cosas’, es obvio por qué van con Cristina Fernández.

-Yo acompaño a Cristina y Néstor desde 2003, mi pensamiento no ha cambiado. Los doce años en los que ellos estuvieron, fueron mis mejores doce años, y por qué no volver a intentarlo.

El grupo postula a varios reconocidos kirchneristas, como Patricia Galaz, César García, Claudio Holgado, Miguel Ángel Gargiulo…

-César Ovidio García en un momento dijo: somos kirchneristas silvestres. Y es un lindo término, silvestres por puros, por haber estado siempre allí. Esto es encontrarte con esa gente y ponerte a trabajar por un objetivo común, ¿cómo iba a decir que no?

¿Por qué no se logró la unidad con el grupo que encabeza Martín Berreterreix?

-Hubiese sido interesante hacer la unidad, en su lista hay gente que quiero mucho, que conozco, y con la que coincido. Supongo que no fue el momento, quizá faltó tiempo para seguir dialogando.

¿Hubo reuniones?

-Sin dudas que sí, pero yo no participé.

“NO LO ACOMPAÑO, PERO NO LO JUZGARÉ”

Más allá de acompañar a Cristina, de llegar al Concejo tendrán que actuar en lo local. ¿Qué opinan sobre el gobierno de Eduardo Bucca y sobre su decisión de alejarse del kirchnerismo al jugar con Randazzo?

-No vamos a negar todo lo que ha realizado su gestión en Bolívar, es innegable. Pero hay cosas que siempre se puede mejorar, continuar y mejorar lo que se hizo bien y construir lo que no, es la premisa. Si llegamos al Concejo, defenderemos el pensamiento del vecino con relación a lo que proponga el gobierno oficial. Con respecto a su acompañamiento a Randazzo, no puedo juzgarlo, no puedo decirle traidor, porque no me traicionó. Puedo cuestionarlo como militante kirchnerista, porque él ganó por el Frente para la Victoria. Seguramente ha de haber decepcionado a muchos kirchneristas que lo acompañaron todo este tiempo. Pero es la política, cada cual tiene derecho a elegir y decidir con quién estar. No acompaño su idea, pero no lo juzgaré.

¿Cuáles son los temas que hay que abordar en Bolívar, en relación con los proyectos que el sector trabajaría desde el Deliberante?

-Estamos organizándonos en grupos de trabajo, hemos comenzado a esbozar propuestas referidas a lo urbanístico, a lo ambiental, a lo educacional, a seguridad, a temas que preocupan a los vecinos de los barrios y del Partido de Bolívar en general. Presentaremos una propuesta formal, completa, no nos interesa la crítica por la crítica misma. No queremos tirar ideas sueltas sino proponer al vecino una suerte de plataforma.

La presentación de la lista (a Mega le gusta decir “grupo de trabajo”) será hoy a las 10 de la mañana, en Dublin Irish Pub. Se invita a la población en general.

En adelante, harán la campaña con juntadas en cenas, mateadas y mucho diálogo mano a mano. El grupo se nucleará en un bunker de avenida 9 de Julio, que inaugurará el sábado próximo. Allí también recibirán a los vecinos para escuchar sus inquietudes y compartir las ideas y proyectos del grupo. También harán algunos actos de cara a las PASO de agosto, comicios en los que deberán alcanzar el piso de votos que fija la ley para continuar el camino hacia las elecciones generales de octubre.

Chino Castro