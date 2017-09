RAVASSI BOSQUEJA OCTUBRE, DESDE EL CUARTO LUGAR EN LA LISTA DE FERREYRA

Tras las PASO, la lista definitiva del Unidad Ciudadana para las elecciones de octubre ha sido conformada con los candidatos principales del espacio liderado por Ariel Ferreyra, que ganó la interna, más algunas de las figuras que acompañaron a Martín Berreterreix, que perdió en esa instancia si bien superó el piso de votos exigido por ley para tener derecho a incorporar gente a la nómina vencedora.

Es el caso de Jorge Hugo Ravassi, que ocupará el cuarto lugar en la franja de candidatos a concejales, detrás de Ferreyra, primero, Lorena Mega y Claudio Gustavo Holgado, y delante de Patricia Galaz, quinta. “El objetivo es que haya una voz kirchnerista en el Concejo. Vamos a ver si podemos lograr que inclusive ingrese otro concejal”, se entusiasma el ex director de Salud y ex director del hospital de Simón intendente, que atendió a este medio desde Cipolletti.

¿Cómo se produce esta conformación?

Ravassi: -Respetando las disposiciones vigentes. A nosotros nos correspondía, superando el veinticinco por ciento, el cuarto lugar, el octavo, un concejal suplente y una consejera escolar suplente.

“SOMOS UN ESPACIO DEMOCRÁTICO, NO ES QUE HAY UN AUTÓCRATA DIGITANDO TODO”

¿De tu parte siempre estuvo claro sumarte a la lista de Ferreyra si perdían las PASO? Porque algunos tus compañeros de nómina renunciaron a ese derecho, tal el caso de ‘Pompo’ Peralta y del propio Berreterreix.

-Ellos renunciaron por motivos personales, no por negarse a sumarse a la lista de Ferreyra. Por lo menos así lo entendí cuando charlamos cara a cara, no por los medios o por whatsApp. Ellos decidieron algo y se respetó. Se consideró quiénes eran los compañeros que acompañarían a Ferreyra, cada cual expuso su posición y se resolvió esto, no es que dejamos lugares vacíos. Si vas a una interna podés ganar o perder, a nosotros nos tocó perder, pero nuestras convicciones políticas siguen siendo las mismas que en agosto.

¿No creés que la lista final que presentará Unidad Ciudadana se debilita al no participar gente que iba arriba en la nómina de Berreterreix, por ejemplo ‘Pompo’ Peralta?

-Si te respondiera eso, tendría que pensar que soy un candidato de cuarta…





Te digo porque quizá le correspondía sumarse a ‘Pompo’. Paralelamente ella ha formulado declaraciones públicas que han hecho mucho ruido, dado que elogió bastante al intendente Bucca.

-Ella trabajó con ‘Bali’, tiene una opinión personal, pero políticamente en este caso decidió ir en la Lista 33. Uno no puede odiar a las personas. Ella dijo eso, que es peronista, que quiere ver a un peronismo unido. Discutimos todos esos argumentos, nosotros somos un espacio democrático, no es que respondemos a un autócrata que digita quién va en la lista y qué es lo que hay que decir.

Pero lo llevó lejos: renunció a participar en la lista de Ferreyra.

-Renuncia por otros motivos, no por sus convicciones políticas. No voy a exhibir los motivos personales de ‘Pompo’ públicamente, porque precisamente son motivos personales.

“UNIDAD CIUDADANA HIZO UN MUY BUEN PAPEL, Y PODEMOS MEJORAR”

¿Cómo sigue la campaña?

-Ahora yo no estoy en Bolívar (volverá hoy, pasó el fin de semana en Cipolletti, visitando a su hija), pero la gente está trabajando con gran entusiasmo. Pienso que entre las dos listas sumadas Unidad Ciudadana hizo muy buen papel, sacó ochocientos votos menos que la lista municipal, para comparar con alguna, aunque no es que compitamos directamente con la nómina del municipio. Pero sin resortes de poder ni dinero logramos esa performance que a mí me parece interesante, y que creo que podremos mejorar dentro de un mes y pico. Con los cómputos definitivos, sumados conseguimos el dieciséis por ciento, mientras que la lista que representaba al municipio alcanzó el veinte y monedas. No fue una mala performance para nada.

De hecho, Ferreyra quedó a las puertas del Concejo: obtuvo 2.300 votos, que si los mantiene y les agrega 500, llegará al Deliberante.

-Y ese es el objetivo, que haya una voz kirchnerista en el Concejo. Vamos a ver si podemos lograr que inclusive ingrese alguien más de la lista.

EN EL BUQUISMO “NO ES QUE SEAN MÁS O MENOS KIRCHNERISTAS, NO SON KIRCHNERISTAS”

Muchos leen que si no llegara Ferreyra al Concejo, el kirchnerismo se quedaría sin una representación real allí.

-En la práctica es así.

El sector que lidera el intendente Bucca representa en la teoría al kirchnerismo, pero en la práctica, las bases k no se estarían viendo referenciadas en la dirigencia y los ediles que responden al jefe comunal.

-Es que no están haciendo una defensa del kirchnerismo, directamente no forman parte del kirchnerismo, ellos fueron con Randazzo y con lista completa. No es que sean más o menos kirchneristas, no son kirchneristas, sin desmerecer a nadie, porque las líneas políticas están claras. Es como si yo dijera que soy más o menos de Cambiemos. Yo no soy de Cambiemos, por más que venga del tronco radical en este momento soy kirchnerista.

Si alguien que votó al kirchnerismo te dijera que en octubre sufragará por el buquismo (Luis María Mariano), frente a la fuerza que cobraron Erreca y los suyos y pensando en el 2019. ¿Qué argumento le plantearías?

-Que no se vota a intendente ahora, se está votando a concejales. Esa es una lectura totalmente errónea. Acá se vota la conformación del Concejo. Los que ediles que ingresen ahora incluso proseguirán allí independientemente del intendente que se elija en 2019. Aparte José Gabriel, una persona que respeto y con la que he trabajado, es un candidato nominal. Después de unas PASO ponerse el traje de candidato, me parece apresurado, diciéndolo con suavidad. Él en las PASO le sacó muy pocos votos a Criado, no es que su lista alcanzó el 45 por ciento y los otros el 3.

Chino Castro





“El noventa por ciento de los que votaron

al kirchnerismo, votaba a Bucca”

¿Por qué obtuvieron tantos votos Erreca y Criado, por qué se posicionó José Gabriel como alguien con apetencias fundadas de ser intendente, cuando muchos consideraban que ya eran figuras del pasado?

-Pienso que en una elección de medio término, en cierta manera también la gestión local se pone en cuestionamiento. Si bien no se cambia el intendente, hay una ratificación o un castigo, por decirlo de algún modo. Y evidentemente la gestión de ‘Bali’, totalmente basada en la obra pública, ha de haber tenido algunas fallas que sería importante analizar, más allá de lo político. Hablando políticamente, un error que cometió fue abandonar el espacio kirchnerista. Te diría que el noventa y pico por ciento de la gente que votó a las listas kirchneristas en las PASO, era votante de Bucca a nivel local.

¿Hubieran sufragado por sus candidatos si hubiese seguido dentro del kirchnerismo?

-Pienso que si se hubiese hecho una lista común, lo hubiesen votado. También perdió a votantes que ahora eligieron a Cambiemos. A todo esto hay que sumar al massismo y la presencia de ’Miky’ Francisco, que logró mil y pico de votos (1.700). Él pierde votos por varios lados. Se habla del repunte de Cambiemos… Cambiemos no llega al cincuenta por ciento, y el otro cincuenta por ciento antes era de Bucca.

A la muy buena elección de Cambiemos en Bolívar, habría que analizarla quizá en un marco mayor: la muy buena elección de esa fuerza en el país.

-Hay gente que apoya a Cambiemos, le gusta este proyecto., gente que por ahí no está beneficiada por las políticas económicas ni sociales de Cambiemos, pero tal vez quieren reafirmar su convicción frente a una situación adversa y hacen una sobrevaloración de un gobierno que deja mucho que desear en montones de aspectos, en todos diría yo. El segundo semestre no llega nunca, pero claro, ahora se habla de un repunte: un repunte sobre el desastre del año pasado. Es como que la situación en algún aspecto no es tan violenta, pero ya hay anuncios, que la gente por ahí no ve: que habrá aumentos en octubre de todas las tarifas; el ministro Triaca ha reconocido que sí hay en estudio una reforma laboral; ya están anunciando que el año que viene se endeudarán en 30 mil millones de dólares, y si están anunciando eso, pueden ser muchos más, ese es el piso que pretenden. Y si hablan de seguir endeudándose, quiere decir que la generación de recursos genuinos se va a seguir demorando. Entonces, bueno, la gente vota, tiene todo el gobierno nacional una campaña de prensa a favor, fijate el día de la marcha por Maldonado: hubo 250 mil personas en Plaza de Mayo y alrededores, porque por el sólo hecho de la cantidad nucleada hubo gente que no logró llegar a la plaza, y las tapas de Clarín y La Nación son los disturbios, incluso con graves sospechas de ser provocados por la policía.