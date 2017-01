OSCAR IBÁÑEZ, A FONDO SOBRE LA RENUNCIA DE PERALTA

“NO ME PARECE BIEN HABER SIDO PARTE Y SALIR A CRITICAR ASÍ”

Leíste las declaraciones de ‘Pompo’ Peralta (ver diario del miércoles). ¿Qué pensás?

-En cuanto a que los gobiernos nacional y provincial no se ocupan de los derechos humanos, coincido. En lo que no, es en haber sido parte de un Ejecutivo, irse y salir a criticarlo abiertamente. Cuando integramos cargos ejecutivos, políticos, sabemos que podemos irnos en cualquier momento, o bien porque el intendente nos pide la renuncia o porque no nos sentimos cómodos. Lo que no me parece bien, es salir a criticar así.

“ASÍ, JUEGAN PARA LA OPOSICIÓN”

¿Creés que de ese modo se juega a favor de la oposición?

-Yo creo que sí. Noto que muchos compañeros peronistas salen a criticar ciertas cuestiones, y no se sabe si quieren aportar a corregir errores para que nuestro espacio siga gobernando, o a que vuelva el radicalismo a gobernar Bolívar.

Ella dice que pueden tener los argumentos que quieran, pero que no va a tolerar el destrato y la falta de respeto. ¿La destrataron, te consta que haya sido así?

-Yo hablo desde mi lugar, y creo que ‘Pompo’ nunca fue destratada. Sabemos que el intendente viaja mucho, pero deja sus secretarios. No comparto su forma de renunciar, esto de no haber aceptado que la secretaria de Legal y Técnica podía darle una respuesta si no estaba el intendente. No lo comparto, porque volvemos a pelearnos entre nosotros en vez de mirar que por ahí ese lugar puede ser ocupado por otra persona, y sumarle.

O sea que no te parece mal que haya renunciado, sino sus declaraciones públicas.

-Uno en el día a día va reuniéndose y puede plantear lo que ve mal. Si no te consideraron, plantealo adentro.

Pero dice que le resultó imposible hablar con ‘Bali’.

-Pero si no habla con el intendente puede hablar con cualquier secretario.

Lo que también se dice es que todo pasa por ‘Bali’, que ni no está él, nadie resuelve.

-‘Bali’ es un líder fuerte, un intendente con mucha presencia, pero también alguien que como secretarios nos deja elaborar. Cuando te sentás a plantearle algo, te escucha, luego si comparte o no lo que le planteás, es otra cuestión. Si ‘Pompo’ era bien tratada en los actos y demás, no puede venir a considerarse destratada ahora. ‘Bali’ con nosotros siempre se manejó igual. Nos da libertad para hacer, nos atiende, cuando considera que podemos mejorar o que estamos haciendo algo mal, nos llama.

También plantea que no tenía recursos, que a eso sólo podía resolverlo ‘Bali’, y que como nunca estaba se vio forzada a irse porque así no podía trabajar.

-Eso no lo comparto para nada. Hay una Oficina de Compras, gestionamos ante la secretaria de Hacienda la necesidad de esos recursos para el día a día. Yo asumí en febrero (como director de Desarrollo Social, Cultura y Deportes), y jamás me cortaron ninguna cuestión planificada. Sí pueden haberle faltado recursos que venían de los gobiernos nacional y provincial.

“‘BALI’ HA TENIDO QUE AGGIORNARSE PARA SEGUIR GESTIONANDO”

‘Pompo’ también afirma que a ‘Bali’ no le interesan demasiado los derechos humanos, que ningunear el tema es una política de estado. Supongo que no coincidís.

-No, no coincido. Nosotros estamos trabajando para que las personas tengan derecho a la vivienda, a la salud, a un emprendimiento, derechos del día a día. Derechos humanos también son que la persona que no tiene dinero pueda ir al parque a ver un espectáculo público, o al cine con una entrada accesible, porque nuestro cine es municipal, no privado y con entradas a precios que son un verdadero disparate. Y convengamos que el intendente se ha tenido que aggiornar en un montón de cuestiones, para seguir gestionando por Bolívar, para que los fondos sigan viniendo, aunque ahora gobierne un pensamiento ideológico opuesto al nuestro, al del kirchnerismo.

“MUCHOS NO ENTIENDEN QUE SU TIEMPO PASÓ, Y SE PONEN A CRITICAR”

A propósito: la renunciante asevera que ‘Bali’ está donde está por el trabajo de muchos militantes, y que hoy, una amplio sector del peronismo no tiene idea de cuál es el rumbo de la actual gestión comunal.

-Todos, en mayor o menor medida, hemos laburado para que sea intendente. Él trabajó mucho, caminó solo, y después nos fuimos sumando, algunos estaban en su espacio, otros llegamos desde el PJ. A ‘Pompo’ le tengo un gran respeto, es una dirigente de la que he aprendido mucho todos estos años, pero creo que se ha equivocado.

Sostiene que muchos peronistas le comentan que no tienen idea de cuál es el rumbo de la gestión. ¿A vos te comentan lo mismo?

-Muchos peronistas no entendemos que se nos pasó nuestro tiempo, que debe venir un recambio generacional, y nos cruzamos a la vereda de enfrente a criticar. He visto muchos así, muchos que se podrían acercar a las secretarías, a aportar ideas, y en lugar de eso se ponen a criticarnos. Lo que puede faltarnos sí es transmitirle al afiliado lo que estamos haciendo, realizar más reuniones de afiliados.

¿Y a los que dicen que parece estar transformándose en un ‘chico Pro’, qué les responderías?

-Se crió en una familia peronista, su padre fue candidato a intendente por el peronismo, representó al espacio político que más derechos le dio a la gente, quedará en la historia como el intendente que más hizo por la obra pública de Bolívar, y que hoy se tenga que juntar con la gobernadora para gestionar para Bolívar, o para destrabar el presupuesto provincial, no lo convierte en Pro. Y que tenga una relación con Manuel Mosca tampoco. Si hoy la gente pide eso, la clase política está muy criticada. Pero él sigue trabajando con la misma ideología para solucionar los problemas de la gente. Obvio que a uno, como peronista, le encantaría que siguiera gobernando el kirchnerismo, porque considera que así se solucionarían y conseguirían millones de cosas para la gente, pero no es así y no depende de uno. Pero yo a ‘Bali’ sigo viéndolo dentro de un espacio peronista, y dentro de un espacio kirchnerista con la impronta que él le da, y sabiendo que en la mesa con dirigentes de nuestro sector político a niveles nacional y provincial, ya viene planteando esto del recambio generacional.

“SERÍA UN GRAN DESAFÍO GOBERNAR SIN ‘BALI’ Y CON SU IMPRONTA”

Algunos aventuran que podría irse este año.

-Está ubicado para poder irse a un cargo nacional o provincial de senador o diputado, sin dudas. Y desde ahí podría aportarle mucho a Bolívar. Si se fuera, quedarían Marcos Pisano, una persona que se ha preparado, y el quipo que conformamos todos nosotros, que podemos aportar muchas cosas en el día a día.

Es decir que en tu visión, no sería traumático que ‘Bali’, habiendo sido elegido por la población para gobernar cuatro años más, se fuera luego de dos.

-Yo creo que no. Que sería un desafío enorme para nosotros gobernar sin ‘Bali’ y con su impronta.

¿Sin él se le abren de par en par las puertas al regreso de la oposición, cómo lo ves?

-Por eso te digo lo del desafío para nosotros.

Chino Castro