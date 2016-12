EL EJECUTIVO HABIA ELEVADO EL 40

El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar aprobó en la noche del lunes las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2017 con un aumento desdoblado para las tasas. El primero, del 20%, entrará en vigencia el 1º de enero, mientras que el segundo, de un 15%, lo hará a partir del 1º de julio. El proyecto original elevado por el Ejecutivo hablaba de un 40 % a partir de enero, el propuesto por Cambiemos contemplaba un 20 % en enero y otro 20 % en julio; mientras que Primero Bolívar propuso sólo el 20 %.

Los números fríos hablan de un 20% de enero a julio, y un incremento del 15% más a partir de julio, con lo cual en el segundo semestre se va a notar el aumento de un 37 por ciento, aproximadamente, respecto del valor que tienen las tasas hoy. Es un alivio para los bolsillos de los bolivarenses, que promediarán el 2017 con un casi un 30 % de suba, 10 menos que lo que elevó el Ejecutivo.

Después de los temas tratados en el orden del día, que volcaremos en nuestra edición de mañana, llegó el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2017, que eran el plato fuerte de la noche. La propuesta del Ejecutivo era clara, 40 % de aumento a todas las tasas. Cambiemos había propuesto en comisión un 40 desdoblado en 20 y 20, y se desconocía si Salamanco iba a apoyar alguna de estas mociones o tendría una propia. Después esbozó un aumento del 20% para todo el año que no tuvo mucho eco.

El debate se centro sobre tres tasas, la Vial, la de Servicios Sanitarios y el servicio medido de agua. La oposición en todo momento dijo no estar de acuerdo con la tasa por Guardia y Monitoreo Rural, que casi no se tocó y finalmente quedó suspendida por el año que viene.

Marcelo Salamanco, de Primero Bolívar, fue el primero en argumentar. Sobre el servicio medido de agua dijo que “no es equitativo porque no todos los frentistas tienen el medidor colocado”. Sobre el Vial, un tema que conoce por su labor también como productor agropecuario, esgrimió: “Falta la contraprestación del servicio, los vecinos arreglan los caminos ellos, hay varios caminos rurales en los que no se trabaja desde hace años”. También pidió por la formación de la Comisión Vial.

Susana Patti fue la voz cantante de Cambiemos. La contadora se preguntó: “¿Para què se necesita el 40% de aumento cuando el servicio no se presta como se debe?”. Sobre la Tasa vial dijo que “los productores viven hablando del estado de los caminos, jamás se reconoció que no se estaba prestando el servicio, la Comisión Vial no funciona, la verdad, deberían bajar el valor de las tasas en lugar de aumentarlas”.

Sobre el servicio medido de agua, Patti dijo que “hubo un aumento indiscriminado en los excedentes, hay gente a la que le vino una boleta de $ 20 mil por excedente de agua. Y como al pasar tocó la polémica tasa de Guardia Rural: “Que se derogue, no hay cámaras ni monitoreo en el campo”.

Marcos Pisano tomó la voz cantante de su bloque: “Bolívar está en el contexto de una provincia y un país con inflación. Hay que dar cumplimiento a la nueva Ley del empleado municipal, no nos gusta aumentar las tasas pero la realidad nos lleva”. Después reconoció sobre la Tasa Vial que “hay cosas para mejorar y para hacer, se garantiza la salida de las producciones de los campos”. Y sobre el servicio medido de agua, dijo: “Hay que ir por la cobertura absoluta del Partido, se están colocando más de 2.500 medidores en los barrios y en 2017 se van a comprar más”. Y cerró diciendo que “la propuesta del Ejecutivo está acorde con la realidad”.

Del lado de Cambiemos saltó Laura Ducasse: “Hay una motoniveladora hace 4 meses rota, tirada en un campo ubicado entre Unzué y Hale, ahora la están desarmando para utilizar los repuestos en otras”. Y luego detalló: “El gasoil en 2016 aumentó el 14%, el aceite hidráulico el 17%, el aceite de motor el 13%, los filtros el 14% y los neumáticos el 29%, no llegamos al 40%. Aumentan la tasa vial y bajan el presupuesto en salario, la verdad, no me dan los números”.

Débora Albano, del Frente para la Victoria, apareció una sola vez en la noche para decir que “en 2016 la Tasa Vial ha tenido una cobrabilidad del 71%”, y agregó que es un número que se mantiene en los últimos años, incluso por debajo de ese porcentaje. Y además sostuvo los dichos de Pisano sobre que las producciones salen de los campos.

Enseguida la cruzó Susana Patti, diciendo que “decir que las producciones salen de los campos igual es no conocer el campo” y dijo que “habría que preguntarse por qué ha bajado la cobrabilidad de la tasa”. Luego siguió con “todos los servicios se prestan de manera mediocre y no porque la gente no paga”. Y cuestionó el 40% de aumento propuesto: “Nadie estima ese porcentaje, sino el 17%, pongamos ese porcentaje de aumento y a mitad de año vemos qué pasa”. Y después se metió con otros servicios: “Hay barrios que tienen cordón cuneta pero no se les ve porque están tapados por la tierra”, y cuestionó la forma de comprar del municipio: “A lo mejor compran a precio caro porque no eligen bien”. Y cerró cuestionando que “en 2016 no compraron ninguna máquina para Vial”.

Marcos Beorlegui, del otro lado, escuchaba para contestar: “El dólar se fue de 9 pesos a 16, el año pasado también presupuestaban una inflación del 20% y terminó siendo del 40. No se puede desconocer lo macro, el gobierno dijo que no iba a subir la inflación y que no iba a devaluar”. Y siguió: “Ahora vuelve a aumentar el gasoil, la luz un 67%, el servicio se puede mejorar en los caminos viales pero no podemos desconocer el contexto del país, vivimos corriendo de atrás, no podemos desfinanciar al municipio”.

Gustavo García, de Cambiemos, lo estaba esperando y lo atendió: “El kirchnerismo reconoce que hay inflación, es un paso importantísimo, nos sorprende que la hayan descubierto”. Y después siguió: “El Presupuesto 2016 tuvo un 50% de aumento, ya le estamos ganando 6 puntos a la inflación”. Y agregó: “El 20% es un buen número para sentarnos a conversar”.

Después García fue hacia la Tasa Vial: “Los caminos no están en condiciones, hay productores a los que las máquinas hace años que no les pasan”. Y agregó: “Es inexplicable la tasa de monitoreo por cámara”. Y luego se metió con el empleado municipal: “También son contribuyentes, pagan las tasas, se las aumentan un 50% como pasó en 2016 pero el salario no llegó a ese porcentaje”. Y cerró diciendo que “en Pirovano y Urdampilleta se propone cobrar la tasa de monitoreo y en esas localidades no hay cámaras”.

Marcelo Salamanco cerró el debate con su alocución y su propuesta: “No estoy de acuerdo con el 40% de aumento, la contraprestación de servicios no es la adecuada, tampoco estoy de acuerdo con la propuesta de Cambiemos del 20% ahora y el 20% en julio”. Y tiró su propuesta: “Un 20% de aumento general y acompaño la derogación de la tasa de seguridad y monitoreo rural”.

Y después citó frases que se le escucharon al diputado provincial kirchnerista José Ottavis: “Los aumentos desproporcionados son típicos de los oligarcas, que no tienen en cuenta a la gente, y si la tienen en cuenta, no se dan cuenta, y si la tuvieran en cuenta y se dieran cuenta, tampoco les importa”.

Con las tres mociones sobre la mesa, a las 23.07 se pasó a un laaaaaaaargo cuarto intermedio, que duró hasta la 1.33 de la madrugada del martes, cuando volvieron al recinto para votar el 20% de aumento desde el primero de enero y un incremento del 15% en julio, todo por unanimidad, con las modificaciones que transcribimos a continuación.

Modificaciones a la Ordenanza Fiscal 2017

1) Artínculo 92, inciso e: “Aquellas actividades que estén exentas del pago de Ingresos Brutos por ARBA pagarán el mínimo de la tasa de Seguridad e Higiene”

2) Artículo 279: “Suspéndase la aplicación de la tasa por servicio de guardia rural, monitoreo por cámara, vigilancia y defensa civil por el año 2017”.

Modificaciones a la Ordenanza Impositiva 2017

1) Suspéndase la aplicabilidad de los artículos 68 y 69 del campítulo XVIII.

2) Modifícase el valor del excedente de agua tomando como base el valor fijado en enero de 2015 y de ahí en más aplicar los distintos porcentajes de aumento hasta llegar al actual. Este valor será incrementado a partir de la puesta en marcha de la planta potabilizadora.

3) Apruébese un incremento de un 20% en las tasas por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal en las tasa por conservación de la vía pública y tasas por servicios sanitarios. El valor de estas tasas se incrementará en un 15 % a partir del 1º de julio de 2017.

Angel Pesce