HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar sesionó el pasado lunes y trató como temas salientes las Ordenanzas Fiscal e Impositiva de 2017. Pero antes hubo otros temas que ingresaron desde el Ejecutivo, desde los bloques o volvieron de las comisiones para ser puestos a consideración de los ediles.

El tratamiento de todos esos temas, que quedaron como secundarios por los temas sobresalientes de la sesión, fue el siguiente:

Primero

Consideración acta Nº 753 (12 de diciembre) (fue aprobada por unanimidad).

Segundo

Asuntos entrados por el Departamento Ejecutivo

a) Expediente Nº 7.191/2016 (DE). Proyecto de Ordenanza prohibiendo la comercialización de artículos de pirotecnia sonora (recbió tratamiento sobre tablas, tuvo modificaciones, se pasó a un breve cuarto intermedio, argumentaron Gustavo García, Marcos Beorlegui y Marcos Pisano, y fue aprobado por unanimidad).

b) Expediente N° 7.194/2016 (DE). Proyecto de Ordenanza autorización licencia del señor intendente municipal (por 30 días) (pasó a comisión).

Tercero

Asuntos entrados por los bloques

a) Expediente Nº 7.187/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo el cumplimiento de la Resolución 65/2014 (teléfono celular para el CAPS de Urdampilleta) (argumentó Juan José Nicola y pasó a comisión).

b) Expediente Nº 7.188/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo el cumplimiento de la Resolución 20/2015 (construcción de rampas de acceso en calles de Urdampilleta) (pasó a comisión).

c) Expediente Nº 7.189/2016 (PB). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo el correcto barrido y limpieza de las calles del Barrio Melitona (argumentó Marcelo Salamanco y pasó a comisión).

d) Expediente Nº 7.190/2016 (PB). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que informe los motivos de la interrupción del servicio de agua en el Barrio Gasparri y en la avenida Centenario (argumentó Salamanco y pasó a comisión).

e) Expediente Nº 7.192/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que inicie el programa de bacheo y toma de juntas (argumentó José Gabriel Erreca y pasó a comisión).

f) Expediente Nº 7.193/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que informe el cronograma de prestación de servicios en la vía pública (argumentó Erreca y pasó a comisión).

Cuarto

Despachos de comisiones

a) Expediente Nº 7.145/2016 (FR). Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza de reglamentación de remises (recibió modificaciones, argumentaron Beorlegui, Salamanco y fue aprobado por unanimidad).

b) Expediente Nº 7.148/2016 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando convenio con el Colegio de Arquitectos para el Concurso “Proyecta Bolívar – Imagina el Parque” (argumentaron García y Beorlegui y fue aprobado por mayoría FPV-PJ + PB 10 a 6).

c) Expediente Nº 7.155/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo el mantenimiento de los barrios y la planta urbana a fines de evitar anegamientos (fue aprobado por unanimidad).

d) Expediente Nº 7.156/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que requiera informes a la Cooperativa Eléctrica de Bolívar sobre los causales de los problemas de energía (recibió modificaciones, argumentaron Beorlegui, Salamanco, Susana Patti, Erreca y fue aprobado por mayoría FPV-PJ 9 a 7).

e) Expediente Nº 7.157/2016 (Cambiemos). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo la reparación de las calles lateras e internas del cementerio (fue aprobado por unanimidad).

f) Expediente Nº 7.161/2016 (FPV-PJ). Minuta solicitándole a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la reconsideración de la suspensión del servicio ferroviario prestado por Ferrobaires (fue aprobado por unanimidad).

g) Expediente Nº 7.167/2016 (FR). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo el cumplimiento del convenio para la pavimentación en Urdampilleta y Pirovano (fue aprobado por unanimidad).

h) Expediente Nº 7.162/2016 (FPV-PJ). Proyecto de Ordenanza creando una partida presupuestaria destinada a la implementación de medidas orientadas a la atención integral de la Violencia Familiar y de Genero (argumentó Graciela Di Pompo y fue aprobado por unanimidad).

Una Ordenanza “al cohete”

El Concejo Deliberante, por Ordenanza, aprobó la prohibición del uso de pirotecnia sonora y de otro tipo el lunes por la noche. Es decir, en estas Fiestas quien tire cohetes estará infringiéndola y será pasible de multas que en algunos casos llegan a un dinero interesante y que nadie querrá pagar. Ni hablar que también se prohíbe la venta de pirotecnia en la ciudad.

Se adujo, por sobre todas las cosas, el trastorno que causa en personas con autismo y algunas patologías similares. Y se agregó también lo que sufren las mascotas con estas explosiones. Al margen de que los 16 concejales elegidos por la ciudadanía la aprobaron, es una Ordenanza poco popular. Pero es una Ordenanza y habrá que cumplirla. Punto.

Fue atinado también el agregado del bloque de Cambiemos de no permitir excepciones, ni para el Canta Bolívar, ni para el corso ni para cuando viene Tinelli, que son los espectáculos que tiene la ciudad en los que se usaba pirotecnia.

Lo que va a ser difícil es de hacer que toda la ciudadanía respete esa Ordenanza (ya pasa con unas cuantas por no decir con muchas). Porque la pirotecnia no se va a vender en Bolívar, por lo tanto quien no salga de la ciudad no la va a poder conseguir. Pero como no en todas las ciudades de la provincia ni del país está prohibida la venta, cualquier bolivarense que viaje la puede conseguir y seguramente alguno se arriesgará a que no lo identifiquen y no le cobren la multa.

Es de locos imaginar a los hombres de la Guardia Urbana terminando rápido de brindar con sus familiares para salir a controlar que no se tiren cohetes, cañitas voladoras, rompe portones, etc., etc., etc. Se les complica parar a las motos en los operativos de tránsito, así que habrá que ver cómo se las ingenian con los piromaníacos.

Es probable que una parte de la población tome conciencia de los perjuicios que causa el uso de la pirotecnia y este año opte por ahorrarse unos pesos; pero como es un tema de costumbre (se utiliza pirotecnia para las Fiestas desde que se inventó la pólvora), va a ser difícil erradicar algo muy arraigado en la cultura de los fines de año.

Por otro lado habría que preguntarse si no causan el mismo daño los caños de escape libres que escuchamos a diario, con los famosos “cortes”, que producen estruendos similares o peores y que hacen disparar alarmas, ahuyentas mascotas y demás. Y si bien es cierto que se han decomisado muchos, hay otros tantos que aparecen por toda la ciudad y hacen escuchar su “melodía”.

Desde el municipio se pretende que la pirotecnia no se utilice en Bolívar. Hay varios municipios bonaerenses que han tomado la misma medida. Habrá que ver qué efectividad tiene y qué consecuencias para los infractores.

Angel Pesce