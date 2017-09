JUVENTUD DE CAMBIEMOS

El presidente de la Juventud Radical, Gabriel Santilli, acompañado por Facundo Záccaro y Matías Lamaizón, integrantes de la Juventud de Cambiemos, brindaron una conferencia junto a Julio Ruiz y a la concejal Emilia Palomino sobre el acto conmemorativo de “La Noche de los Lápices”, este sábado en el Centro Cívico.

Lamaizón informó que “estamos invitando a la comunidad para que se acerque el sábado 16, ya que vamos a estar conmemorando ´La noche de los lápices´”. Záccaro agregó que “nos vamos a juntar a partir de las 18 horas para hacer un acto en homenaje a los chicos y al hecho que conocemos como ´La noche de los lápices´, habrá un ambiente cálido, todos jóvenes, invitamos a la comunidad a que se sume, que nos acompañe”.

Záccaro añadió que “contaremos con la presencia de Julio Ruiz, la idea es generar un diálogo, un lindo habiente de charla, una mateada, y para finalizar Julio disertará sobre la fecha, y finalmente daremos una vuelta a la Plaza Alsina con antorchas encendidas”.

Gabriel Santilli acotó que “la idea es que sea abierto a todo el público que se quiera acercar, esperemos que haya mucha gente, que sea un lindo recordatorio para los derechos de los estudiantes, que es lo que se conmemora. Hemos invitado a chicos de las juventudes radicales de Saladillo, General Alvear, Buenos Aires, La Plata, varios han confirmado”.

Julio Ruiz, por su parte, se refirió a la parte que le tocará en el acto: “La idea es dar una charla reflexiva sobre el contexto histórico, social, político, que rodeó aquellos hechos, destacar la importancia de la militancia juvenil en estos tiempos, haciendo un parangón con aquellos; pero sobre todo tratando de recalcar que las brechas no son de ahora, las brechas son las que nos llevaron, entre otras cosas, al Golpe del ´76, cuando los distintos grupos militantes no supimos comprender que el otro era un que pensaba distinto, lo tomábamos como un enemigo. Yo asumo la parte de responsabilidad que nos cabe a los que fuimos dirigentes o militantes, porque nos confundimos en el ejercicio de la democracia, no estábamos preparados, no sabíamos lo que era la democracia, en 50 años prácticamente no habíamos tenido continuidad democrática y pensábamos que la militancia era agraviar, gritar más que el otro, insultar, denigrar, ningunear, y los resultados del Golpe nos hicieron ver que estábamos equivocados, que no era esa la forma correcta de construir en política”.

El ex intendente y ahora candidato a consejero escolar agregó que “después Alfonsín nos enseñó que teníamos que comenzar a construir desde el disenso, y es un poco el mensaje que yo les quiero dejar a los chicos militantes, que no dejen las banderas, pero que traten de ver de qué manera podemos ir acertando puntos en los que podemos estar de acuerdo las distintas militancias juveniles, por lo menos para construir sobre eso, que es lo que el país precisa, y después que cada uno siga con su bandera; pero hay cosas comunes sobre las que hay que trabajar juntos, este es un poco el mensaje, y contextualizarlo dentro de la historia del momento”.