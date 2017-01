BALI BUCCA ANALIZO EL 2016 Y PROYECTA EL 2017

El intendente Eduardo “Bali” Bucca analizó junto a LA MAÑANA el año 2016.

Fue el primero de su segundo mandato y el primero en que no tuvo los planetas alineados en Nación y Provincia; pero igual salió adelante, consiguió que le reactivaran las obras que habían quedado inconclusas y trabó buena relación con la gobernadora María Eugenia Vidal, una relación de conveniencia mutua, con réditos para ambos lados.

¿Cómo viste el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y del Presupuesto 2017?

- Esos tratamientos fueron la síntesis de un año de trabajo, fue una devolución muy positiva del Concejo Deliberante. Fue un año en el que hubo debate, en el que se profundizaron las conversaciones en comisión. Nuestro deseo y nuestra voluntad era que se trataran con profundidad y buscábamos el acompañamiento de la totalidad de los bloques, siempre es mejor que los proyectos sean aprobados por unanimidad, y uno trata de elaborarlos para que eso suceda.

Fue una sorpresa, no sé si esperaba que el Presupuesto 2017 se aprobara por unanimidad, tenía ciertos indicios a través de Gustavo García, él trabajó para que esto sucediera y uno lo agradece.

Ustedes tienen 9 concejales en el recinto como para sacar todo por mayoría, sin embargo se habló bastante…

- Sí, y también se tomaron consideraciones que surgieron en la comisión, que tuvieron que ver con quitar puntos de incremento de las tasas que nosotros habíamos propuesto, pensando en que va a ser un año difícil como fue el 2016 desde el punto de vista económico, y uno como intendente tiene que garantizar tener la operatividad de todo el municipio sin ningún tipo de sobresalto, y al mismo tiempo cuidar el bolsillo del vecino contribuyente. A veces lograr ese equilibrio es el punto crítico, nosotros cedimos algo y eso creo que ayudó a descomprimir la situación.

Anualizado el incremento, terminaron cedieron 11 puntos (de 40 a 29), ¿no es mucho?

- Sí, es mucho; pero vale la pena cuando el proyecto sale aprobado por todos, y deberemos ver de qué manera hacemos los esfuerzos para poder contar con esos recursos que se plantearon también en el Presupuesto. Uno proyecta por un lado y por el otro dice en qué va a gastar esos recursos, y ese equilibrio debe dar exacto, no se pueden proyectar gastos sin pensar de dónde van a salir los recursos.

Estamos trabajando muy fuerte desde el área de Hacienda y las áreas administrativas, hemos hecho una transformación en el área de Rentas en los últimos cuatro años, y este año Bolívar se va a transformar en un gobierno digital, eso nos va a permitir mejorar la recaudación, que sea más justa, tiene que existir una responsabilidad del contribuyente así como existen los reclamos, que son justos y tienen todo el derecho de hacerlos. Si pagarían todos los contribuyentes quizás podríamos hablar de tasas más bajas, y esto hay que trabajarlo muy fuertemente.

Las localidades del interior del Partido tienen que dar un salto muy importante en materia de contribución hacia el Estado municipal, y nosotros debemos entender que ellas tienen los mismos derechos que los vecinos que viven en la ciudad cabecera.

La suspensión es por un año más de la tasa de seguridad rural, ¿vas a insistir el año que viene otra vez con eso?

- Tengo una excelente relación con los productores agropecuarios en general y quiero tener la misma, seria y responsable, con las instituciones que representan al sector agropecuario, por eso no dudamos en suspenderla, no estábamos de acuerdo en sacarla, porque más que pensar en volver con la tasa en el próximo Presupuesto, me interesa trabajar durante el año con los productores y con las instituciones de entender que desde el municipio podemos hacer inversiones que estén orientadas a mejorar la seguridad de los productores, o profundizar esas inversiones, porque de hecho las venimos haciendo, por mencionar la construcción del Destacamento de Paula, la puesta en valor de la Patrulla Rural, el municipio puso mucho recurso económico para eso, y lo volveríamos a hacer. Se recuperó y se puso en valor el Destacamento de Unzué, y tenemos que seguir en esta instancia.

Me interesaría comenzar con un patrullaje que también pueda ser dirigido por el municipio y empezar a experimentar la utilización de nuevas tecnologías, comenzar con los feed lots o los cerdos, donde en un pequeño lugar hay un gran capital, allí aplicar en principio los sistemas de monitoreo y de alarmas al aire libre. Tenemos más de 500 mil hectáreas y más de 2.000 kilómetros de caminos rurales, tenemos que pensar en nuevas soluciones.

El 2016 fue el primer año de gestión sin tener los planetas alineados en Nación y Provincia, y no te fue tan mal…

- Para mí fue una gran experiencia, nunca quise claudicar. Si al principio me ponía a escuchar las voces más críticas que auguraban un año catastrófico, que pareciera ser lo que algunos esperan, cabe aclarar que si las cosas se paran no se perjudica sólo el intendente sino toda la comunidad. Traté de concentrarme en hablar poco y trabajar mucho, redoblar el esfuerzo y el compromiso, y ser más audaces que nunca, porque era terrible el compromiso que tenía sobre mis espaldas de poner otra vez en marcha todo lo que se había parado.

Y estamos hablando del futuro de Bolívar, de una obra energética que determine un Bolívar con arraigo o un Bolívar que no pueda prosperar como ciudad. Era un gran desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad de poder demostrar hacia la sociedad que el intendente estaba a la altura de las circunstancias para interactuar con quien fue electa gobernadora y quien fue electo presidente, de manera democrática, pensando en el crecimiento del Partido de Bolívar.

Fue muy duro, pero lo pudimos hacer, pudimos recorrer cada una de las oficinas, pudimos establecer un vínculo no sólo con las primeras líneas sino también con las direcciones, subdirecciones provinciales y nacionales. Nos pusimos a disposición y abrimos el municipio para que observaran todo lo que quisieran.

Hoy mirando para atrás vemos que tenemos todas las obras en marcha, que algunas de ellas las pudimos terminar y que otras las terminaremos durante este 2017, que va a ser muy interesante para los bolivarenses, y no sólo eso, incluso fuimos ejemplo en algunas áreas nacionales como Hábitat y Vivienda. Pudimos generar y presentar nuevos proyectos, por eso pudimos terminar un año muy positivo y con mucha tranquilidad.

Tus primeros 4 años fueron de viajes más a Buenos Aires que a La Plata, tenías mejor relación con la Rosada que con la Gobernación. En este primer año de tu segundo mandato, eso se invirtió…

- Sí, hubo dos instancias que nos acercaron al gobierno provincial, que tienen que ver con la aprobación del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, fueron oportunidades en las que observé que podía ponerme de interlocutor con nuestro espacio político, y que eso claramente iba a beneficiar a Bolívar. Y eso me da la oportunidad de vivir otras experiencias, de representar a los bloques de legisladores de nuestro espacio, diputados y senadores, y como nunca los intendentes desde el territorio involucrándose en la Legislatura.

Esto también es muy interesante para la gobernadora, porque los intendentes somos quienes palpamos mejor que nadie cómo se ejecuta el Presupuesto provincial en el territorio, le dimos una impronta de territorialidad a algo frío como un Presupuesto, que son números, le pusimos un manto de humanidad. Pudimos lograr la creación de un fondo de infraestructura que no sólo favoreció a Bolívar sino a toda la provincia de Buenos Aires.

En esta segunda instancia ya teníamos el aprendizaje del año anterior y pudimos lograr desde la oposición ocupar lugares que a nosotros nos generan volumen político (Javier Erreca y Francisco de la Serna en la Cámara de Diputados bonaerense). Eso me permitió generar una confianza institucional de trabajo con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, como con otros, a partir de ser una de las voces para toda esa negociación, que a veces eran tres o cuatro reuniones por día.

Quedó claro que si tuvieron que interferir con los legisladores es porque tuvieron en el pasado nula participación en las listas seccionales…

- Es parte de lo que de alguna forma hemos venido discutiendo hacia adentro de nuestro espacio. Entendemos que nuestro espacio político se debe reconstruir y se debe renovar con una posición dominante porque aquellos que hemos podido ser elegidos por gran parte de nuestros vecinos, y eso en la masa total de intendentes, habla de una gran representatividad, de millones de bonaerenses.

Si tenemos la capacidad de elaborar un programa de gobierno que sea confiable, que es la palabra más importante a futuro. Sobran las ideas, las palabras, la propuestas, y en definitiva lo que no se termina después es concretando lo que se propone, y en los municipios eso no pasa tanto.

¿El 2017 es el año de la planta potabilizadora de agua?

- Sí, sin lugar a dudas. Hace unos días vino el presidente del ENOSA, fuimos a visitar la planta, la tienen muy vista porque va a ser un ejemplo y un disparador en la provincia de Buenos Aires. Cuando mi viejo (José Bucca) planteó esto (2005) poco se hablaba del arsénico en la provincia y la nación, y es una realidad. Queremos completar el 100 por ciento de la colocación de medidores de agua, ya compramos 3.000 más.

Va a ser sin lugar a dudas una de las obras más importantes que voy a dejar como intendente municipal, la vamos a agiornar con algo muy importante, que es el recambio de cañerías de agua para poder elevar la presión y solucionarle ese problema a algunos sectores de la ciudad. Ya colocamos cisternas en Pompeya, Los Zorzales y ahora irá una a la zona del Barrio Anteo Gasparri.

También hay cuestiones que tienen que ver con la construcción, que influyen en la presión del agua, hoy se derriba una casa y se hacen 10 departamentos en el mismo lugar. Antes había que abastecer a un tanque y ahora a 10…

- Hay que aclarar que no se han construido departamentos por excepción a la Ordenanzas de Zonificación, sí se les aplicó el concepto de plusvalía, el municipio percibe un recurso económico por lo que el privado se beneficia, que también prevalece para los loteos.

En este tipo de construcciones, donde son varios departamentos, ahora se modificó la Ordenanza. Antes había un solo medidor para todos los departamentos, ahora habrá uno para cada uno, como ocurre con el gas y la luz. Son cosas que van surgiendo y nos tenemos que ir adaptando. Para pensar en un Bolívar de crecimiento ordenado tenemos que tener pautas claras de crecimiento, y eso es el código de zonificación, que es uno de los temas que hablé con la gobernadora.

Otro tema es que la mayoría de los departamentos se construyen sin cocheras…

- También; pero son temas que quizás hace muchos años no se tocaban, y llegó el momento que tenemos que entender que transitar el camino de ser ciudad significa hablar de todos estos temas.

¿En qué porcentaje está hoy la Línea 132 y en cuánto va a avanzar hacia fin de año?

- Hacia fines de 2017 tendríamos que estar terminando la obra.

¿Con cables y todo?

- Sí, los cables están en el obrador de la ruta 65. Incluso a las torres ya les empezaron a colgar las camisetas de aislación. Para nosotros sería un broche de oro tener para fines de 2017 tener funcionando la planta potabilizadora y la Línea 132 y la estación transformadora, que van a ser dos de las obras más importantes de la historia de Bolívar.

¿Las 181 viviendas también son para 2017?

- Sí, de hecho ya hay un sector que está terminado, ya se colocaron las aberturas, con los vidrios correspondientes, las cocinas, porque hay artefactos que vienen con las viviendas. También se terminaron las veredas, el cordón cuneta y el mejorado con dolomita, alumbrado público.

Este año vamos a comenzar las clases del CRUB en la nueva sede, estamos con la Directora de Educación (Marcela Esnaola) tratando de conseguir el mobiliario para poder equiparlo. Ya se colocaron las aberturas y ahora se está haciendo el cieloraso de durloc.

En 2017 vamos a iniciar la obra del polo tecnológico al lado del nuevo CRUB.

Angel Pesce