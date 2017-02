ENTREVISTA CON MARCOS PISANO, CONCEJAL E INTENDENTE INTERINO

Entre el 2 y el 16 de febrero, el concejal Marcos Pisano reemplazó al intendente Eduardo Bucca, de licencia por vacaciones. Por haber encabezado en 2015 la lista de candidatos a concejales, Pisano, que no preside el bloque, es quien debe relevar a ‘Bali’, y así ha sucedido en varios veranos. “Somos parte de un gran equipo, hacemos esto con responsabilidad y entusiasmo dentro de este excelente equipo de trabajo que conduce ‘Bali’”, dijo al respecto, mientras afuera los mosquitos seguían de panzada con las azoradas pantorrillas de transeúntes desprevenidos.

Pisano recibió en exclusiva a este medio apenas pasadas las 18 horas del jueves. Mate en mano que le preparó Elías Casartelli, otro “marcador-volante” de la gestión, el intendente interino lució relajado, con tiempo para charlar sin sacarse su habitual ropaje conciliador teñido con alguna frase picante. Casi un ‘Pisanlov’ (paz y amor), aunque quienes lo conocen bien saben que es un apasionado de la discusión política al que suele ‘subírsele la mostaza’. Pocas cosas se destacaban en una oficina de perfil común. En la tele, Macri daba marcha atrás con lo del ‘Curreo’ y el recorte a jubilados, esquivaba a trompicones las preguntas del vituperado periodismo porteño, y se marchaba envuelto en su habitual halo desdeñoso.

¿Proyectás un período propio? Sabés que en la línea sucesoria de ‘Bali’, sos el número uno y el que siempre estuvo ahí.

-Como parte de un proyecto político uno sabe que debe responder a las coyunturas y sobre todo, al trabajo, y en este grupo somos muchos los hombres y mujeres que tenemos vocación, ganas y dedicación para continuar donde el proyecto lo decida. Pero estoy convencido de que no es momento de hablar de candidaturas, nos debemos al trabajo y a la gente. Como mi nombre, hay otros: Luis María Mariano, actual presidente del Concejo, o Marcos Beorlegui, presidente del bloque. Hombres formados, preparados, con condiciones para estar en lugares sensibles, de responsabilidad y, sobre todo, de gestión, que es lo que nos gusta a nosotros.

“LA JUSTICIA SOCIAL SE EXPRESA EN LAS ACCIONES”

A los que señalan que no son peronistas, que reclaman que no hay peronistas en las listas del oficialismo y los espacios de ‘Bali’, ¿qué les dirías?

- Que la mejor expresión de peronismo son la conducta y los actos de gobierno. Los actos de gobierno que ha concretado esta gestión desde 2011, resolviendo la crisis habitacional; llegando con el gas, cloacas, luz, asfalto, agua, a donde había; con una medicina preventiva para mejor la calidad de vida de los vecinos; ofreciendo condiciones dignas de acceso a la educación, desde transformar y jerarquizar un jardín maternal, hasta la última etapa de la nueva universidad en un edificio propio que brindará acceso a muchos bolivarenses que no tienen la chance de estudiar afuera, lo que generará arraigo; eliminando los pisos de tierra en viviendas humildes, cosa que durante años no se resolvió. La expresión más digna es la de la sensibilidad social que ha tenido este gobierno todos los días, y por supuesto la bandera de la justicia social que se expresa en sus acciones de gobierno.

Muchos se han dicho peronistas y no han actuado como tales, sería una respuesta.

-Por supuesto. Muchos hablan de peronismo, pero cuando han podido ejercer, se han olvidado de las bases y los principios. Lo mejor sería dejar de acusar y contribuir a fortalecer la democracia y que la sociedad siga ejerciendo, a través del voto cada dos años, su derecho de consolidar una gestión o marcarle los errores.

Chino Castro

“Tenemos una deuda”

Se está criticando mucho la prestación de servicios.

- Les digo que redoblaremos el esfuerzo.

Aceptan que hay falencias.

- Sí. Nos comprometemos a trabajar fuerte y a invertir, hemos logrado vías de financiamiento para mejor equipamiento en áreas sensibles, ya sea de herramientas manuales o equipos de gran envergadura. Bolívar ha crecido mucho y requiere que acompañemos con el mantenimiento adecuado. Aceptamos esa crítica, tenemos una deuda en ese tema y estamos convencidos de que lo vamos a revertir.

Los desagües no están bien. Caen 10 milímetros y muchas calles se inundan.

- No me adelantaré, pero en breve el intendente realizará un anuncio muy importante.

DD.HH.: ¿Vuelve ‘Pompo’ recargada?

‘Pompo’ Peralta no se fue bien de la jefatura de DD.HH., ¿qué pensás sobre eso?

- Tengo con ella una relación de muchos años, la aprecio en lo personal y mantengo diálogo permanente. Estamos tomando sus consejos para continuar con la misma línea de trabajo y lograr el consenso para que el lugar sea ocupado por alguien que ella también considere de un perfil adecuado.

¿Ya tienen a un candidato?

- Estamos trabajando en ese sentido, e inclusive ‘Pompo’ seguramente formará parte de un gran equipo para DD.HH., un área que no la constituye una sola persona ya que es transversal a todas las áreas de trabajo. ‘Pompo’ nos está brindando consejos y nombres para seguir por la misma línea de acción.