RAFA DOORISH PRESENTA SUS NUEVAS CANCIONES CON FAGNANO Y EXERTIER

Rafael Doorish presentará sus nuevas canciones el domingo, en el patio de Cultura, con Juan Manuel Fagnano en teclados y Franco Exertier en percusión.

El flamante material del urdampilletense que se hizo conocido por tocar para Sabina al de haber ganado un concurso con ese fin, navega en aguas de cantautor con una fuerte impronta uruguaya, entre Cabrera y Aristimuño si es por buscar parentescos, según describió su nuevo coequiper Juan Manuel Fagnano.

“Después de tocar en el Pirovano Canta con Franco Exertier, él me mandó las canciones nuevas de Rafa Doorish, y me encantaron, me parecieron de lo más fresco que escuché en los últimos tiempos”, relató entusiasmado a este diario el tecladista, quien conocía a Doorish sólo por su show en homenaje a Sabina y trovadores, “algo relindo y súper prolijo”.

En alusión al nuevo material de Rafa, describió que “es un cantautor súper delicado, hace como microrrelatos en sus canciones, tiene una manera particular de componer que como él mismo dice, está vinculada con la onda de los nuevos cantautores que andan dando vueltas por Latinoamérica, en general muchos uruguayos. Si queremos ponerle nombres al asunto, tendríamos que hablar de un Fernando Cabrera, que hace años que toca pero que últimamente ha alcanzado otra difusión, y del argentino Lisandro Aristimuño, que hace un laburo muy de autor, muy fino, muy gourmet”, elogió.

El primer ensayo del nuevo trío ocurrió hace unos días, en La Cultural. “Probamos las canciones, salieron súper bien, Rafa sintió que crecían sus composiciones a través de la colaboración con nosotros, y nosotros por nuestra parte percibimos que aportamos algo a un trabajo que está muy bien elaborado. Así fue que decidimos hacer la fecha en el patio de Cultura”, este domingo, a las nueve de la noche, con una entrada de 30 pesos y casi seguramente servicio de cantina.

“SERÁ UNA NOVEDAD ESCUCHAR A RAFA EN ESTA FACETA”

“Es una buena oportunidad para escuchar a un cantautor excelente, de la zona, y con un nivel muy importante. Además, para casi todo los que concurran será una novedad escuchar a Rafa en esta faceta”, completó el cantante, tecladista y compositor.

El trío está tan entusiasmado, que va a más, y ya proyecta la grabación de un disco, para lo cual establecerá contacto, en principio, con el estudio El Trébol Rojo, de Paolo Felice y Sergio Ramírez. El plan incluye un anhelo pesado: convocar como bajista al consagrado azuleño Quique Ferrari. “Ya hay unos diez temas listos para una primera horneada, y nuestra proyección es registrar en marzo al menos dos, porque hay dos canciones que merecerían ser las primeras”, puntualizó el otrora tecladista de los duraderos Cohetes Lunares.

Con Juan Manuel Fagnano, que regresó a Bolívar tras su efímero periplo santafesino y luego de casi una década ganada en Baires, también hablamos de otras cosas. El lunes, en estas páginas, irá esa segunda parte.

Chino Castro