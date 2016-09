DISTRIBUYE CASI CINCUENTA VIANDAS DIARIAS

Una heladera comunitaria que reparte a diario casi cincuenta viandas, funciona en la parroquia San Carlos Borromeo, con aportes de restoranes, rotiserías y particulares, y gestionada por un grupo de colaboradores del templo. La iniciativa acude en ayuda de gente con necesidades básicas insatisfechas, y se basa en la observancia de que “el número de gente que pide una ayuda para comer, está aumentando”, según señaló uno de los ideólogos de esta alternativa, padre Lisandro Víttola.

La idea surgió a partir de inquietudes en común del padre Lisandro Víttola y Adriana Junco, colaboradora. La heladera comunitaria, popular o social opera en París, Francia (la semilla original nació en un restorán de la ‘ciudad luz’), y en otras ciudades y países del mundo, incluso en Argentina hay una en Tucumán.

“En una reunión con curas hace un tiempo, hablábamos sobre la pobreza y los pobres, sobre cómo está aumentando el número de gente que pide una ayuda para comer. Yo observé que en otros países funciona la heladera popular, comunitaria o social, que así se denomina este proyecto según el lugar”, y de tal modo surgió la idea de replicar la iniciativa aquí, bajo el nombre de heladera comunitaria. “Adriana Junco hace tiempo que me decía que teníamos que hacer algo, no sabíamos bien qué, hasta que a mí se me ocurrió esta idea y así empezamos”, relató Víttola a este diario.

La heladera está en la parroquia. Distribuye comida de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Los alimentos se pueden acercar a lo largo del día, a la noche un grupo de mujeres organiza las viandas para la jornada siguiente al tiempo que sale a solicitar una colaboración a restoranes y rotiserías (varias firmas ya están aportando), relató Víttola.

Las viandas son de comidas elaboradas. Desde la parroquia se ha invitado en las misas de los últimos fines de semana a toda la población a donar porciones de comida, de modo de nutrir la heladera. Por su parte, las colaboradoras y colaboradores del templo preparan durante las noches y en sus hogares los menús a distribuir, a partir de las materias primas que consiguen. A los restoranes y rotiserías, además, se los ha invitado -por carta y mediante visitas personales- a que incluyan en sus adiciones una porción solidaria optativa, para los que gusten pagar y colaborar con la heladera.

“LA COMIDA QUE TIRÁS SE LA ESTÁS ROBANDO A UN POBRE” (FRANCISCO DIXIT)

“Está creciendo el número de quienes necesitan de esta ayuda. Comenzamos distribuyendo entre quince y treinta viandas, ahora ya estamos en las cuarenta y cinco. Es una manera de compartir con los demás. Hace un tiempo, el papa Francisco dijo una frase que para mí fue muy dura: la comida que tirás se la estás robando a un pobre. El concepto es que todos somos parte de esta heladera comunitaria, hay que saber compartir y creo por otro lado que es una manera original y accesible de hacerlo”, señaló Víttola, al tiempo que diferenció esta propuesta del funcionamiento de un comedor social, alternativa que a su criterio presenta un inconveniente de base: “La situación que se genera en derredor a un comedor es hermosa, pero por lo general la familia no almuerza junta. La heladera contribuye a que la familia coma junta, porque la gente retira su vianda y come en su casa junto a su familia”, remarcó el sacerdote.

“CARIDAD ES COMPARTIR, NO APORTAR LO QUE ME SOBRA”

Consultado sobre si hay alguna prioridad a la hora de aportar una comida o alimento a la heladera, Víttola sostuvo que “nunca hay que ver la acción solidaria como lo que me sobra o lo que no me gusta comer. La caridad no es donar la ropa que dejaste de usar, la caridad es amar a esa persona que va a usar la ropa. Caridad es compartir lo de uno, o también cocinar especialmente para la heladera. Hace unos domingos una familia hizo una asado y trajo una buena porción aquí, y esa es la manera en que queremos llevar adelante la heladera”, expresó.

La idea original es “más libre: son heladeras ubicadas en la calle, y cualquiera pasa y deja o pasa y retira. Acá lo hemos organizado de otra manera, con un horario para retirar las viandas, lo que nos parece que facilita la organización de las familias y de nosotros mismos, y además tratamos de anotar a quienes concurren a buscar una vianda, para hacer un seguimiento de las familias”, completó Víttola.

Chino Castro